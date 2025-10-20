Τραμπ εναντίον Κολομβίας: Βαρώνος των ναρκωτικών ο Πέτρο

Νέο μέτωπο άνοιξε, μετά τη Βενεζουέλα, ο Ντόναλντ Τραμπ στη Λατινική Αμερική. Την Κυριακή επιτέθηκε στον πρόεδρο της Κολομβίας, αποκαλώντας τον «παράνομο βαρώνο των ναρκωτικών» και δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα σταματήσουν κάθε βοήθεια προς τη νοτιοαμερικανική χώρα.

Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Γκουστάβο Πέτρο δεν έκανε «τίποτα για να σταματήσει» την παραγωγή ναρκωτικών και, ως εκ τούτου, οι ΗΠΑ θα σταματήσουν τις «μεγάλες πληρωμές και επιδοτήσεις».

Η Κολομβία, η οποία ήταν ένας από τους στενότερους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών πριν ο Πέτρο —ο πρώτος αριστερός πρόεδρος της χώρας— αναλάβει τα καθήκοντά του το 2022, έχει λάβει κατά μέσο όρο σχεδόν 400 εκατομμύρια δολάρια σε βοήθεια από τις ΗΠΑ, τον χρόνο.

Το 2023 έλαβε περισσότερα από 740 εκατ. δολάρια. Τα μισά από αυτά τα χρήματα προορίζονταν για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και τα υπόλοιπα για την υποστήριξη ανθρωπιστικών και επισιτιστικών προγραμμάτων.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου μισού αιώνα, καμία χώρα του δυτικού ημισφαιρίου δεν έχει λάβει μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια από τις ΗΠΑ, η οποία συνδέεται κυρίως με τη μαζική στρατιωτική συνεργασία που σχεδιάστηκε το 1999 με σκοπό την καταπολέμηση του εμπορίου ναρκωτικών.

Ο Πέτρο αντέδρασε στο Χ λέγοντας ότι «οι σύμβουλοι» του Τραμπ «τον παραπλανούν». «Σέβομαι την ιστορία, τον πολιτισμό και τους λαούς των ΗΠΑ. Δεν είναι αυτοί εχθροί μου (…) Το πρόβλημα είναι ο Τραμπ, όχι οι ΗΠΑ», τόνισε.

Από το προεδρικό αεροσκάφος ο αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε επίσης προηγούμενες δηλώσεις του γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκρέιαμ, τονίζοντας ότι θα επιβληθούν «σημαντικοί δασμοί» στα κολομβιανά προϊόντα.

«Θα σας τους πω αύριο», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο αμερικανός πρόεδρος κατηγορεί την Μπογκοτά για συνενοχή στο παράνομο εμπόριο ναρκωτικών. «Δεν καταπολεμούν τα ναρκωτικά, παράγουν ναρκωτικά», επανέλαβε χθες.

Νέο πλήγμα σε πλοίο

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν χθες, Κυριακή, ένα νέο πλήγμα εναντίον πλοίου που ανήκε σε ομάδα ανταρτών της Κολομβίας και ετοιμάζονται να εντείνουν την οικονομική πίεση στην Μπογκοτά.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Πενταγώνου Πιτ Χέγκσεθ, η επίθεση, που προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων, είχε στόχο ένα πλοίο του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού (ELN) το οποίο φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά.

Ο Χέγκσεθ έγραψε στο Χ ότι το Πεντάγωνο κατέστρεψε την Παρασκευή ένα σκάφος και σκότωσε τρεις ανθρώπους «στην περιοχή ευθύνης της» νότιας διοίκησης των ΗΠΑ (USSOUTHCOM), στην οποία περιλαμβάνεται η Καραϊβική.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πλοίο ανήκε στον ELN και εμπλεκόταν σε παράνομο εμπόριο ναρκωτικών, αν και δεν παρουσίασε στοιχεία που να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς του.

On October 17th, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel affiliated with Ejército de Liberación Nacional (ELN), a Designated Terrorist Organization, that was operating in the USSOUTHCOM area of responsibility. The… pic.twitter.com/1v7oR879LC — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 19, 2025

Το πλήγμα εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατιωτικής επιχείρησης που διεξάγει η Ουάσινγκτον με δηλωμένο στόχο την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών στην Καραϊβική, όπου από τις αρχές Αυγούστου έχουν αναπτυχθεί αμερικανικά πολεμικά πλοία στα ανοικτά της Βενεζουέλας.

Συνολικά επτά σκάφη έχουν γίνει στόχος των αμερικανικών δυνάμεων μέχρι στιγμής, με αποτέλεσμα να έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 30 άνθρωποι.

Οι ειδικοί αμφισβητούν τη νομιμότητα των πληγμάτων αυτών εναντίον υπόπτων που δεν συλλαμβάνονται ούτε ανακρίνονται.

Ο Πέτρο καταδίκασε το πλήγμα, λέγοντας ότι το πλοίο ανήκε σε μια «ταπεινή οικογένεια».

«Κύριε Τραμπ, η Κολομβία δεν ήταν ποτέ αγενής με τις ΗΠΑ (…) αλλά εσείς είστε», έγραψε στο Χ. «Καθώς δεν είμαι επιχειρηματίας, είμαι ακόμη λιγότερο διακινητής ναρκωτικών. Δεν υπάρχει απληστία στην καρδιά μου», πρόσθεσε.

Ο κολομβιανός πρόεδρος είχε κατηγορήσει το Σάββατο τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ότι παραβιάζουν τα χωρικά ύδατα της Κολομβίας στη διάρκεια των επιχειρήσεών τους στην Καραϊβική και ότι σε ένα πλήγμα τους σκότωσαν έναν ψαρά.

Τον προηγούμενο μήνα οι ΗΠΑ ανακάλεσαν τη βίζα του Πέτρο, αφού συμμετείχε σε φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση στη Νέα Υόρκη, στη διάρκεια της οποίας κάλεσε τους αμερικανούς στρατιωτικούς να παρακούσουν τις εντολές του Τραμπ.

Ως τον Σεπτέμβριο, η Μπογκοτά θεωρείτο μία από τις 20 χώρες εταίρους των ΗΠΑ στη μάχη τους κατά των ναρκωτικών. Ομως, ο Λευκός Οίκος απέσυρε το καθεστώς αυτό, αναφερόμενος στην παραγωγή κοκαΐνης «ρεκόρ» και στις «αποτυχημένες απόπειρες» διαπραγματεύσεων μεταξύ της κολομβιανής κυβέρνησης και «ομάδων ναρκοτρομοκρατών».

Η Κολομβία είναι η μεγαλύτερη παραγωγός κοκαΐνης παγκοσμίως και το 2023 κατέγραψε ρεκόρ παραγωγής 2.600 τόνους, αύξηση 53% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ο Πέτρο αμφισβητεί τα στοιχεία αυτά, καταγγέλλοντας μεθοδολογικά προβλήματα.

