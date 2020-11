Τραμπ: Αντί για το ξενοδοχείο «Four Seasons», η ομιλία του έγινε σε έναν ακάλυπτο δίπλα από sex shop

Ηθελε να ανακοινώσει τον «ανένδοτό» του απέναντι στον νέο πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν και σχεδίαζε να το κάνει αυτό μετά… δόξης και τιμών, στο εσωτερικό ενός πολυτελούς ξενοδοχείου.

Ωστόσο, από γκάφα του επιτελείου του, κατέληξε να μιλάει στους (λίγους) δημοσιογράφους σε έναν ακάλυπτο μιας εταιρείας μελέτης εξωτερικών χώρων.

Όλα ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου (ώρα ΗΠΑ) όταν ο Τραμπ ενώ έπαιζε γκολφ ανακοίνωσε «μια μεγάλη συνέντευξη Τύπου» στο Four Seasons στη Φιλαδέλφεια, πιστεύοοντας ότι έχει ήδη κλειστεί ο χώρος σε ένα από τα καλύτερα ξενοδοχεία της αμερικανικής μεγαλούπολης.

Big press conference today in Philadelphia at Four Seasons Total Landscaping — 11:30am!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020