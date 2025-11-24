Τούρκοι βουλευτές επισκέφθηκαν τον Οτσαλάν στη φυλακή – τι συζητήθηκε

Μια σπάνια και ιδιαίτερα συμβολική επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο νησί Ιμραλί, όπου κρατείται ο ηγέτης του ΡΚΚ Αμπντουλάχ Οτσαλάν.

Αντιπροσωπεία της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης βρέθηκε στις φυλακές του νησιού στο πλαίσιο της νέας πολιτικής διαδικασίας που επιχειρεί να δώσει ώθηση στη λύση του Κουρδικού.

Η πρωτοβουλία προήλθε από την «Επιτροπή Εθνικής Αλληλεγγύης, Αδελφοσύνης και Δημοκρατίας», η οποία, στη συνεδρίαση της 21ης Νοεμβρίου, ενέκρινε με πλειοψηφία 3/5 τη συγκρότηση ομάδας βουλευτών για την επίσκεψη στον Οτσαλάν.

Την ιδέα είχε ρίξει δημόσια λίγες ημέρες νωρίτερα ο ηγέτης του ΜΗΡ και κυβερνητικός σύμμαχος του προέδρου Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί.

Όπως αναφέρει ανταπόκριση του ΑΠΕ-ΜΠΕ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εθνοσυνέλευσης, οι βουλευτές «έθεσαν ερωτήσεις και έλαβαν λεπτομερείς δηλώσεις» από τον Οτσαλάν σχετικά με την έκκληση για ειρήνη και δημοκρατική κοινωνία που διατυπώθηκε στις 27 Φεβρουαρίου και οδήγησε στην απόφαση του ΡΚΚ για διάλυση και αφοπλισμό.

Στη συνάντηση οι βουλευτές έθεσαν στον Οτσαλάν ερωτήσεις σχετικά και με την εφαρμογή της συμφωνίας της 10ης Μαρτίου στη Συρία, δηλαδή την ενσωμάτωση των εκεί κουρδικών δυνάμεων στον συριακό στρατό. Η Άγκυρα θεωρεί τους Κούρδους των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) προέκταση του ΡΚΚ και ζητά από τον Οτσαλάν και τους Κούρδους η απόφαση για αφοπλισμό να δεσμεύει και τις κουρδικές δυνάμεις της Συρίας.

Η Εθνοσυνέλευση δεν γνωστοποίησε τα ονόματα όσων συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία. Ωστόσο, το κεμαλικό Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης και το ακροδεξιό Καλό Κόμμα (ΙΥΙ) είχαν ξεκαθαρίσει εξαρχής ότι δεν θα συμμετείχαν στην αντιπροσωπεία. Σύμφωνα με πληροφορίες συμμετείχαν με έναν εκπρόσωπο τρία κόμματα: το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ) και το φιλοκουρδικό Κόμμα Δημοκρατίας και Ισότητας των Λαών (DEM).

Η ανακοίνωση μιλά για «θετικά αποτελέσματα» όσον αφορά την κοινωνική ένταξη, την ενίσχυση της αδελφοσύνης και την προώθηση εξελίξεων στη διαδικασία επίλυσης, με προοπτική αντίκτυπου σε περιφερειακό επίπεδο.

Οι τρεις βουλευτές που συναντήθηκαν με τον Οτσαλάν θα παρουσιάσουν την έκθεσή τους στην «Επιτροπή Εθνικής Αλληλεγγύης, Αδελφοσύνης και Δημοκρατίας» στις 26 Νοεμβρίου.

Η επίσκεψη εντάσσεται στη σταδιακή διαδικασία αποκλιμάκωσης και επίλυσης του Κουρδικού, η οποία ουσιαστικά ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2024, όταν ο Μπαχτσελί κάλεσε δημοσίως το ΡΚΚ να διαλυθεί.

Σε ανταπόκριση, ο Οτσαλάν απηύθυνε από το Ιμραλί, στις 27 Φεβρουαρίου, έκκληση για τη διάλυση της οργάνωσης.

Ακολούθησαν συμβολικές κινήσεις: στις 11 Ιουλίου, τριάντα μέλη του ΡΚΚ στο όρος Καντίλ παρέδωσαν τα όπλα τους στις φλόγες, σηματοδοτώντας την έναρξη της αποστράτευσης.

Στις 27 Οκτωβρίου, η ηγεσία του ΡΚΚ ανακοίνωσε τη συνολική αποχώρηση των δυνάμεών της από την Τουρκία προς το βόρειο Ιράκ. Λίγο αργότερα, στις 17 Νοεμβρίου, γνωστοποίησε ότι απέσυρε τα μέλη της και από την περιοχή Ζαπ, κοντά στα τουρκικά σύνορα.

Η επίσκεψη στο Ιμραλί αποτελεί, έτσι, έναν ακόμη κρίκο σε μια διαδικασία που η Άγκυρα επιχειρεί να παρουσιάσει ως ιστορική προσπάθεια για τερματισμό μιας σύγκρουσης δεκαετιών.

