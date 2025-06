Τουρκία: Χειροκροτήματα για τον Ιμάμογλου που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος βρίσκεται στην φυλακή κατηγορούμενος για «διαφθορά», προσήχθη τη Δευτέρα ενώπιον δικαστηρίου με την κατηγορία ότι αποπειράθηκε «να εκφοβίσει» τον γενικό εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης.

Ο Ιμάμογλου μεταφέρθηκε στο δικαστήριο περικυκλωμένος από αστυνομικούς και έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και εκδηλώσεις υποστήριξης από το ακροατήριο.

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης είχε προσαχθεί και τον Απρίλιο στο ίδιο δικαστήριο, το οποίο βρίσκεται εντός της φυλακής του Σίλιβρι, όπου κρατείται. Η υπόθεση δεν σχετίζεται με τις κατηγορίες για τις οποίες συνελήφθη.

Ο Ιμάμογλου είχε αμφισβητήσει δημόσια τον Ιανουάριο την ακεραιότητα του γενικού εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης. Κατηγορήθηκε για εξύβριση και απόπειρα εκφοβισμού.

Ο γενικός εισαγγελέας της πόλης και πρώην υφυπουργός Δικαιοσύνης κατηγορείται για την άσκηση διώξεων κατά των πολιτικών αντιπάλων του Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, ο Ιμάμογλου, προσωπικότητα της αντιπολίτευσης και βασικός πολιτικός αντίπαλος του Ερντογάν, αντιμετωπίζει για τις κατηγορίες αυτές, ποινή φυλάκισης 7-9 μηνών και στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων.

