Τουρκία: Τώρα ο Ιμάμογλου κατηγορείται και για εξωσυζυγική σχέση

Την Πέμπτη ξεκινάει η δίκη του φυλακισμένου –και έκπτωτου– δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου για τις κατηγορίες περί πλαστού πτυχίου που έχει διατυπώσει το καθεστώς εναντίον του. Την ίδια στιγμή, διακινούνται νέες κατηγορίες εναντίον του, αυτή τη φορά για εξωσυζυγική σχέση.

Οπως μετάδωσε ο ΣΚΑΪ σε ανταπόκριση από την Τουρκία, αφορμή στάθηκε η κατάθεση μιας influencer η οποία κατηγορεί τον Ιμάμογλου πως είχε σχέση με μια γνωστή αθλήτρια του βόλεϊ, την Ντεριά Τσαϊργκάν, η οποία είναι πολύ γνωστή στην Τουρκία. Μάλιστα, η αθλήτρια φέρεται να έχει συλληφθεί στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση ναρκωτικών, μαζί με άλλα 18 άτομα.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη DERYA ÇAYIRGAN (@derya.cayirgan)

Η είδηση μεταδίδεται από φιλοκυβερνητικά και αντιπολιτευόμενα Μέσα ενημέρωσης της γειτονικής χώρας, ενώ η πλευρά του Ιμάμογλου δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο μέχρι ώρας.

Τα τουρκικά ΜΜΕ ανέσυραν και μια παλιά δήλωση που είχε κάνει πριν από περίπου δύο χρόνια η αθλήτρια, η οποία ερωτώμενη για το ποιο είναι το πιο γνωστό άτομο που έχει στις επαφές της, στο κινητό, απάντησε πως έχει το τηλέφωνο του Ιμάμογλου.

Η εικόνα που καλλιεργείται για τον φυλακισμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, για να τον πλήξει, είναι πως έχει πλαστό πτυχίο, έκανε οικονομικές ατασθαλίες και είχε εξωσυζυγική σχέση, κατηγορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

