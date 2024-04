Τουρκία: Οργή για την ακύρωση κούρδου υποψηφίου που κέρδισε στις δημοτικές εκλογές

Διαδηλώσεις έγιναν στη Σμύρνη και σε άλλες τουρκικές πόλεις την Τρίτη, όταν ανακοινώθηκε ότι η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή της Τουρκίας ακύρωσε την εκλογή του υποψηφίου του φιλοκουρδικού Κόμματος Ισότητας και Δημοκρατίας των Λαών (DEM), Αμπντουλάχ Ζεϊντάν, στην πόλη Βαν της νοτιοανατολικής Τουρκίας.

O Ζεϊντάν εξελέγη στις δημοτικές εκλογές της Κυριακής με ποσοστό 55,51% έναντι του υποψηφίου του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), Αμπντουλαχάτ Αρβάς, που έλαβε το 27,15% των ψήφων και τον οποίο η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή αποφάσισε να ανακηρύξει δήμαρχο.

Το κόμμα του Ζεϊντάν έχει προσφύγει κατά της σχετικής απόφασης των τουρκικών αρχών.

Στην περιοχή επικράτησε ένταση και στις διαδηλώσεις που οργανώθηκαν από υποστηρικτές του εκλεγμένου δημάρχου σημειώθηκαν συγκρούσεις με την αστυνομία.

Οι τουρκικές αρχές έθεσαν επίσης υπό κράτηση 89 ανθρώπους σε όλη τη χώρα επειδή συμμετείχαν σε αντίστοιχες διαδηλώσεις για τις οποίες δεν είχε δοθεί άδεια, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Mass protests took place in several #Turkish cities this night The actions began after the decision of the election commission of Van province to remove the pro-Kurdish candidate from the DEM party Abdullah Zeidan from the elections. He was winning the election, but his mandate… pic.twitter.com/8K0PxZeRCN — NEXTA (@nexta_tv) April 3, 2024

Το κύριο αντιπολιτευόμενο κεντροαριστερό Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), το οποίο ήρθε πρώτο στις δημοτικές εκλογές της Κυριακής καταφέροντας ιστορικό πλήγμα στο AKP του Ερντογάν, καταδίκασε τη σχετική απόφαση και ζήτησε την ανάκλησή της.

O Αμπντουλάχ Ζεϊντάν εξελέγη βουλευτής από το Δημοκρατικό Κόμμα των Λαών (HDP) στις εκλογές που διεξήχθησαν το 2015.

Protests in predominantly Kurdish towns in Turkey are increasing following the arrest of a pro-PKK Kurdish politician and the government's refusal to grant the right to govern to kurdish separatists elected in the places they have won the elections. pic.twitter.com/8HZ0FUtKRx — Eternal Glory (@EternalGlory0) April 2, 2024

Εναν χρόνο αργότερα, συνελήφθη και καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση για «βοήθεια σε παράνομη οργάνωση» και τρία χρόνια φυλάκιση για «προπαγάνδα υπέρ παράνομης οργάνωσης».

Η ποινή φυλάκισης του Ζεϊντάν ακυρώθηκε από το Ανώτατο Εφετείο και αποφυλακίστηκε τον Ιανουάριο του 2022.

Massive demonstrations in the #Kurdish city of #Van, #Turkey, in protest against the withdrawal of the right to vote from the #DEMParti candidate, who won by a large margin in the local elections. pic.twitter.com/hU2F2pGvAz — Alan Meîş (@alan_maaesh) April 2, 2024

Η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή, με έγγραφο που κατέθεσε την τελευταία στιγμή πριν από τις εκλογές, ισχυρίστηκε ότι ο Ζεϊντάν στερείται πολιτικών δικαιωμάτων λόγω της καταδίκης του, παρά το γεγονός ότι είχε κάνει προηγουμένως δεκτή την υποψηφιότητά του.

Το κόμμα του Ζεϊντάν ανακοίνωσε πως ενημερώθηκε για την απόφαση μόνο μετά την ψηφοφορία της Κυριακής.

#Erdogan: "Democracy has won." #Protests and riots occurred in #Turkey after the #elections. Erdogan, resigned to the victory of the Kemalists, does not want to recognize the victory of the #Kurds. pic.twitter.com/SUWLd5TK83 — Karina Karapetyan (@KarinaKarapety8) April 3, 2024

Το επεισόδιο θυμίζει τις μαζικές αποπομπές φιλοκούρδων τοπικών αιρετών αξιωματούχων το 2019. Το φιλοκουρδικό κόμμα, που έφερε τότε την ονομασία HDP, είχε κερδίσει 65 δημαρχίες στις δημοτικές εκλογές του 2019, ωστόσο η κυβέρνηση είχε αποπέμψει τους περισσότερους από τους δημάρχους αυτούς κατηγορώντας τους για σχέσεις με την τρομοκρατία.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News