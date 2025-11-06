Τουρκία: Εξι (ακόμη) δημοσιογράφοι στο στόχαστρο επειδή έγραψαν υπέρ Ιμάμογλου

Εξι κορυφαίοι τούρκοι δημοσιογράφοι βρίσκονται στο στόχαστρο του καθεστώτος Ερντογάν στην Τουρκία επειδή έγραψαν για τον φυλακισμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Οι δημοσιογράφοι, σύμφωνα με το Associated Press έχουν κληθεί να καταθέσουν στην αστυνομία την Πέμπτη, με τις αρχές να τους κατηγορούν ότι διέδιδαν ψευδείς πληροφορίες.

Από το γραφείο του γενικού εισαγγελέα στην Κωνσταντινούπολη ανέφεραν ότι η αστυνομία είχε λάβει εντολή να εξετάσει τους δημοσιογράφους στο πλαίσιο έρευνας για την «εγκληματική οργάνωση Ιμάμογλου με σκοπό το κέρδος».

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του κόμματος της αντιπολίτευσης CHP, Μπουρχανετίν Μπουλούτ, δήλωσε ότι η αστυνομία έφτασε στα σπίτια των δημοσιογράφων νωρίς το πρωί και κατάσχεσε τα τηλέφωνά τους. «Αυτή η “de facto κράτηση” είναι μια σαφής απειλή που αποσκοπεί στον εκφοβισμό, την φίμωση και την καταστολή ολόκληρης της αντιπολίτευσης και του ελεύθερου Τύπου. Αυτή η συστηματική πίεση στον Τύπο στην Τουρκία έχει πλέον μετατραπεί σε κυνήγι μαγισσών», δήλωσε ο Μπουλούτ.

Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ταυτοποίησε τους δημοσιογράφους ως Soner Yalcin, Saban Sevinc, Asli Aydintasbas, Rusen Cakir, Yavuz Oghan και Batuhan Colak. Ολοι τους αμφισβήτησαν τη νομιμότητα των δικαστικών υποθέσεων που έχουν κινηθεί εναντίον του Ιμαμόγλου.

Ο Ιμαμόγλου και δεκάδες αξιωματούχοι του δήμου της Κωνσταντινούπολης συνελήφθησαν τον περασμένο Μάρτιο με την κατηγορία της διαφθοράς. Ο δήμαρχος κρατείται στη φυλακή από τότε.

Η υπόθεση διαφθοράς είναι μία από τις πολυάριθμες ποινικές υποθέσεις εναντίον του Ιμαμόγλου, οι οποίες ενδέχεται να οδηγήσουν σε φυλάκιση και απαγόρευση της πολιτικής του δραστηριότητας. Μια άλλη υπόθεση εναντίον του, που ξεκίνησε στις 27 Οκτωβρίου, αφορά κατηγορίες για κατασκοπεία.

