Τουρκία: Ανέσυραν ζωντανά πέντε άτομα μετά από 260 ώρες στα χαλάσματα!

Διασώστες ανέσυραν αργά το βράδυ της Πέμπτης ζωντανό ένα 12χρονο αγόρι από τα ερείπια κτιρίου που κατέρρευσε στην επαρχία Χατάι, 260 ώρες μετά τον σεισμό των 7,8 βαθμών που σκόρπισε τον θάνατο στη νοτιοανατολική Τουρκία.

Παρά τις λιγοστές ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων, 10 ημέρες μετά το χτύπημα του σεισμού, σωστικά συνεργεία και εθελοντές δεν εγκαταλείπουν τις προσπάθειές τους στις σεισμόπληκτες περιοχές.

Η επιμονή αυτή επιβραβεύτηκε με τη διάσωση του 12χρονου Οσμάν Χαλέμπιγε, του αγοριού που διασώθηκε στη συνοικία Εκιντζί και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

Αλλοι τρεις επιζώντες ανασύρθηκαν από τα ερείπια στην Αντάκια (Αντιόχεια), στη νότια Τουρκία, πάνω από 260 ώρες μετά τον σεισμό.

Συγκεκριμένα, ο 33χρονος Μουσταφά και ο 26χρονος Μεχμέτ διασώθηκαν 261 ώρες μετά τον σεισμό, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Twitter ο υπουργός Υγείας, Φαχρετίν Κοτζά.

Μία ώρα νωρίτερα, ένα 14χρονο αγόρι είχε επίσης ανασυρθεί από τα ερείπια του σπιτιού του στο κέντρο της Αντάκια.

Ο Κοτζά σημείωσε ότι ο έφηβος, που κατονομάστηκε με το μικρό του όνομα, Οσμάν, υποβλήθηκε σε επέμβαση σε νοσοκομείο της επαρχίας, χωρίς να διευκρινίσει σχετικά με το πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση της υγείας του. Ωστόσο σε φωτογραφία ο έφηβος εμφανίζεται να έχει τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων DHA, οι δύο άνδρες, ο Μεχμέτ και ο Μουσταφά, βρίσκονταν εγκλωβισμένοι στα ερείπια του ίδιου κτιρίου, στο κέντρο της Αντάκια, όταν βρέθηκαν από τα σωστικά συνεργεία.

Ο υπουργός σημείωσε ότι διακομίστηκαν αμέσως στο νοσοκομείο.

«Ο αδελφός μας Μουσταφά θυμήθηκε τον τηλεφωνικό αριθμό ενός συγγενή τον οποίο μπόρεσε να καλέσει», διηγήθηκε ο υπουργός, ενώ μετέδωσε επίσης μικρό βίντεο.

Σε αυτό ακούγεται ο άνδρας να ρωτάει: «Είναι καλά η μητέρα μου;», ενώ στη συνέχεια σχηματίζεται ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό του όταν ο συνομιλητής του του απαντά κλαίγοντας: «Ολοι είναι καλά!»

Νωρίτερα είχε ανασυρθεί ζωντανή από τα ερείπια η 29χρονη Νεσλιχάν Κιλίτς, 258 ώρες από τον πρώτο φονικό σεισμό.

Miracles can still happen even in the 258th hour after the earthquake in Turkey. Neslihan Kılıç has been rescued alive from the rubble. Let's keep hope alive and continue to support the ongoing rescue efforts.pic.twitter.com/zxmkH6T2DQ

— Daily Turkic (@DailyTurkic) February 16, 2023