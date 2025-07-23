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Κόσμος

Τουρκία: Πύρινη κόλαση στο Εσκίσεχιρ – Δέκα δασεργάτες νεκροί [βίντεο]

Είκοσι τέσσερις άνθρωποι παγιδεύτηκαν στις φλόγες παγιδεύτηκαν στις φλόγες κατά την προσπάθεια κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς, σύμφωνα με τον τούρκο υπουργό Γεωργίας και Δασών

Protagon Team Protagon Team 23 Ιουλίου 2025, 22:40
|Φωτο από το X
Κόσμος

Τουρκία: Πύρινη κόλαση στο Εσκίσεχιρ – Δέκα δασεργάτες νεκροί [βίντεο]

Είκοσι τέσσερις άνθρωποι παγιδεύτηκαν στις φλόγες παγιδεύτηκαν στις φλόγες κατά την προσπάθεια κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς, σύμφωνα με τον τούρκο υπουργό Γεωργίας και Δασών

Protagon Team Protagon Team 23 Ιουλίου 2025, 22:40

Δέκα δασοφύλακες και εθελοντές πυροσβέστες σκοτώθηκαν ενώ συμμετείχαν στην κατάσβεση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στο Εσκίσεχιρ, ανακοίνωσε ο υπουργός Γεωργίας και Δασών Ιμπραήμ Γιουμακλί.

Σύμφωνα με τον υπουργό, συνολικά 24 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 19 ήταν δασεργάτες, παγιδεύτηκαν στις φλόγες και οι 10 από αυτούς έχασαν τη ζωή τους. Μεταξύ των παγιδευμένων ήταν και ο διευθυντής Δασών της Περιφέρειας του Εσκίσεχιρ, Ισμαήλ Τσετίν, μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Η φωτιά ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης σε δασική περιοχή κοντά στα χωριά Μπουγιουκιαϊλά και Φετίγε και επεκτάθηκε στη γειτονική επαρχία του Αφιονκαραχισάρ. Στις προσπάθειες κατάσβεσης μετέχουν εναέρια μέσα και πεζοπόρα τμήματα.

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