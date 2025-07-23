Τουρκία: Πύρινη κόλαση στο Εσκίσεχιρ – Δέκα δασεργάτες νεκροί [βίντεο]

Δέκα δασοφύλακες και εθελοντές πυροσβέστες σκοτώθηκαν ενώ συμμετείχαν στην κατάσβεση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στο Εσκίσεχιρ, ανακοίνωσε ο υπουργός Γεωργίας και Δασών Ιμπραήμ Γιουμακλί.
Σύμφωνα με τον υπουργό, συνολικά 24 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 19 ήταν δασεργάτες, παγιδεύτηκαν στις φλόγες και οι 10 από αυτούς έχασαν τη ζωή τους. Μεταξύ των παγιδευμένων ήταν και ο διευθυντής Δασών της Περιφέρειας του Εσκίσεχιρ, Ισμαήλ Τσετίν, μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.
Awful situation in Bilecik in northwestern Anatolia, Turkey. 11 firefighters have died fighting the fires in Turkey according to authorities.pic.twitter.com/AH2aPAqmHm
— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 23, 2025
Η φωτιά ξεκίνησε το πρωί της Τρίτης σε δασική περιοχή κοντά στα χωριά Μπουγιουκιαϊλά και Φετίγε και επεκτάθηκε στη γειτονική επαρχία του Αφιονκαραχισάρ. Στις προσπάθειες κατάσβεσης μετέχουν εναέρια μέσα και πεζοπόρα τμήματα.
🚨Turkey 🇹🇷
A massive fire rages in the forests of Eskişehir, Turkey. pic.twitter.com/KxNxITQSK2
— Islamist Cannibal (@Raviagrawal300) July 23, 2025
Telsizden gelen her kelime, bir vatan evladının yüreğini gösterdi.
Canı pahasına yeşili koruyanlara selam olsun!
Rabbim şehit olanlara rahmet, görev başındaki kahramanlara güç kuvvet versin.#OrmanYangını#Eskişehir
— Cengiz (@cengizYigit3434) July 23, 2025
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 11 kahraman orman işçimizi kaybettik. Türk milletinin başı sağ olsun. #Eskişehir pic.twitter.com/5LvlV7FGTN
— Okuryazar (@okuryazarlar) July 23, 2025
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