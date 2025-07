Τουρκία: Πύρινη κόλαση στο Εσκίσεχιρ – Δέκα δασεργάτες νεκροί [βίντεο]

Δέκα δασοφύλακες και εθελοντές πυροσβέστες σκοτώθηκαν ενώ συμμετείχαν στην κατάσβεση μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στο Εσκίσεχιρ, ανακοίνωσε ο υπουργός Γεωργίας και Δασών Ιμπραήμ Γιουμακλί.

Σύμφωνα με τον υπουργό, συνολικά 24 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 19 ήταν δασεργάτες, παγιδεύτηκαν στις φλόγες και οι 10 από αυτούς έχασαν τη ζωή τους. Μεταξύ των παγιδευμένων ήταν και ο διευθυντής Δασών της Περιφέρειας του Εσκίσεχιρ, Ισμαήλ Τσετίν, μετέδωσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Awful situation in Bilecik in northwestern Anatolia, Turkey. 11 firefighters have died fighting the fires in Turkey according to authorities.pic.twitter.com/AH2aPAqmHm

