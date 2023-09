Τούπακ Σακούρ: Συνελήφθη ύποπτος για τον φόνο του, 27 χρόνια μετά

Σώμα ενόρκων της Νεβάδας άσκησε δίωξη σε έναν πρώην αρχηγό συμμορίας για τη δολοφονία του σταρ της χιπ-χοπ Τούπακ Σακούρ, πριν από 27 χρόνια.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται σταθμός καθώς η υπόθεση υπήρξε καθοριστικής σημασίας για την ιστορία της ραπ στις ΗΠΑ, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο Ντουέιν «Κέφι Ντι» Ντέιβις αντιμετωπίζει μία κατηγορία για ανθρωποκτονία με φονικό όπλο, ανακοίνωσε ο αντεισαγγελέας Μαρκ Ντιτζιάκομο στο δικαστήριο. Ο Ντέιβις συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής έξω από το σπίτι του και έχει τεθεί υπό κράτηση.

Δεν είναι σαφές αν ο Ντέιβις εκπροσωπείται από δικηγόρο.

Ο Σακούρ δέχτηκε σφαίρες από διερχόμενο αυτοκίνητο ενώ επέστρεφε από έναν αγώνα μποξ, στις 7 Σεπτεμβρίου 1996. Πέθανε στο νοσοκομείο έξι ημέρες αργότερα, σε ηλικία 25 ετών.

Σε συνεντεύξεις του και στα απομνημονεύματά του ο Ντέιβις παραδεχόταν ότι βρισκόταν μέσα στην Κάντιλακ από την οποία πυροβολήθηκε ο Σακούρ, αλλά έλεγε ότι καθόταν στο μπροστινό κάθισμα και όχι στο πίσω, απ’ όπου πυροβόλησε ο δράστης. Τον Ιούλιο η αστυνομία είχε κάνει έρευνα σε ένα σπίτι έξω από το Λας Βέγκας για την υπόθεση αυτή.

Ο Σακούρ είχε πουλήσει περισσότερους από 75 εκατομμύρια δίσκους. Ηταν γνωστός για τους βίαιους και συχνά μισογυνικούς στίχους του που περιέγραφαν τη ζωή στο γκέτο. Το άλμπουμ All Eyez on Me, που κυκλοφόρησε λίγο μετά τον θάνατό του, περιέγραφε τις δικές του παρανομίες. Τα τελευταία δυόμισι χρόνια της ζωής του πέρασε μεγάλο διάστημα στα δικαστήρια, στη φυλακή ή σε νοσοκομεία.

Το τελευταίο κεφάλαιο της σύντομης ζωής του γράφτηκε ενώ κατευθυνόταν με φίλους του σε ένα ναϊτκλαμπ, αφού παρακολούθησε τον αγώνα του Μάικ Τάισον με τον Μπρους Σέλντον στο Λας Βέγκας.

Ενώ η μαύρη BMW στην οποία επέβαινε ήταν σταματημένη σε ένα φανάρι, μια λευκή Κάντιλακ πλησίασε και ένας ένοπλος πυροβόλησε τουλάχιστον εννέα φορές, στοχεύοντας στη θέση του συνοδηγού, όπου καθόταν ο Σακούρ. Ο τραγουδιστής δέχτηκε τέσσερις σφαίρες. Ο οδηγός του, Μάριον Νάιτ, ο συνιδρυτής της εταιρείας δίσκων Death Row Records, χτυπήθηκε στο κεφάλι από ένα θραύσμα και τραυματίστηκε ελαφρά.

