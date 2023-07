Τον στρατό της Λευκορωσίας «εκπαιδεύει» ο Πριγκόζιν: «Δεν θα γυρίσουμε στην Ουκρανία»

Ο Γεβγκένι Πριγκόζιν επανεμφανίστηκε σε νέο βίντεο, στο οποίο φαίνεται να απευθύνεται σε εκατοντάδες μισθοφόρους της Ομάδας Βάγκνερ και να τους λέει ότι πλέον δεν θα πολεμήσουν ξανά στην Ουκρανία, αλλά μόνο στην Αφρική.

Το βίντεο, στο οποίο ο επικεφαλής της ομάδας φαίνεται να καλωσορίζει τους μαχητές του στην Λευκορωσία, αναρτήθηκε σ’ ένα από τα επίσημα κανάλια του στο Telegram.

Ο Πριγκόζιν είπε στους άνδρες να συμπεριφέρονται καλά και ότι η «εκπαίδευση» τους θα κάνει τον στρατό της Λευκορωσίας «τον δεύτερο καλύτερο στρατό στον κόσμο». «Μετά θα προετοιμαστούμε και θα ανοίξουμε νέους δρόμους στην Αφρική», πρόσθεσε.

Το βίντεο τραβήχτηκε αφού είχε πέσει η νύχτα και το μόνο που μπορεί να διακρίνει κανείς είναι το προφίλ του Πριγκόζιν.

Ο ίδιος ακούγεται να λέει ότι οι άνδρες του θα παραμείνουν στη Λευκορωσία για κάποιο χρονικό διάστημα και αποκαλεί τα όσα συμβαίνουν στην πρώτη γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία, «ντροπή», στην οποία η Βάγκνερ δεν πρέπει να συμμετέχει.

Αφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο να επιστρέψουν μία ημέρα στο ουκρανικό μέτωπο, «όταν είμαστε σίγουροι ότι δεν θα υποστούμε άλλη ατίμωση», είπε.

Prigozhin has reappeared, in an undated video purportedly shot near Mogilev, Belarus, where Wagner fighters are relocating post-mutiny. Hard to tell but sounds like him (video was released on his TG channel). "Welcome to hell!" he says mid-way through. pic.twitter.com/ZXa48vqydb

— Mike Eckel (@Mike_Eckel) July 19, 2023