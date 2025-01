Το ΥΠΕΞ για τον νέο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάρκο Ρούμπιο: «Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε στενά»

Συγχαρητήριο μήνυμα στον Μάρκο Ρούμπιο για την ανάληψη των ηνίων της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ (δείτε τη σχετική ανάρτηση από τον Λευκό Οίκο κάτω), απέστειλε το υπουργείο Εξωτερικών.

Congratulations to Marco Rubio on his unanimous confirmation as Secretary of State—the first in President Trump’s Cabinet.

— The White House (@WhiteHouse) January 21, 2025