To χωριό στον Καναδά όπου έχουν εισβάλει… φώκιες

Το χωριό του Ρόντικτον-Μπάιντ Αρμ ζήτησε τη βοήθεια της ακτοφυλακής του Καναδά, μπροστά στην εισβολή περίπου 40 φωκιών, οι οποίες αδυνατώντας να επιστρέψουν στον Ατλαντικό Ωκεανό, περιπλανιούνται στους δρόμους και τους κήπους της μικρής κοινότητας στο βόρειο τμήμα της νήσου Νέα Γη.

Το δημοτικό συμβούλιο του χωριού συγκλήθηκε χθες το βράδυ για να συζητήσει την κατάσταση, η οποία διαρκεί αρκετές ημέρες, και αποφάσισε επίσημα να ζητήσει από την ακτοφυλακή να απομακρύνει τα θαλάσσια θηλαστικά.

«Μας είπαν να αφήσουμε τη φύση να ακολουθήσει τον δρόμο της, όμως αυτό διαρκεί σχεδόν μία εβδομάδα», δήλωσε η πρόεδρος του χωριού Σέιλα Φιτζέραλντ, στην τοπική εφημερίδα The Northern Pen. «Εάν μπορούσαν να βρουν τον δρόμο τους, θα το είχαν ήδη κάνει!».

Στο βόρειο άκρο της Νέας Γης, το χωριό Ρόντικτον-Μπάιντ Αρμ βρίσκεται στον άξονα των μεταναστεύσεων των φωκιών, οι οποίες, τον χειμώνα εγκαταλείπουν την Αρκτική και τη Γροιλανδία, για να διαμείνουν στις ακτές της Νέας Γης και του κόλπου Σεντ Λόρεντ νοτιότερα.

Ωστόσο, σύμφωνα με βιολόγους που μίλησαν σε καναδικά ΜΜΕ, σε αυτήν την περίπτωση οι περίπου 40 φώκιες δείχνουν να έχουν αποπροσανατολιστεί και δεν μπορούν να επιστρέψουν στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Οι κάτοικοι του χωριού, υπό τον φόβο μην τους επιτεθούν αλλά και μην τις πληγώσουν, αφήνουν τα θηλαστικά να τριγυρίζουν στις αυλές τους ή τους δρόμους, όπως φαίνεται και στις εικόνες και τα βίντεο που ανήρτησαν χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Few out for a crawl today pic.twitter.com/Qbb5pazTmD

— Brendon FitzPatrick (@BrendonFitzPat3) 6 Ιανουαρίου 2019