Το βρετανικό Νομισματοκοπείο έφτιαξε κέρμα για τα 50 χρόνια του Pride

Ο διευθυντής επικοινωνίας του Pride στο Λονδίνο, Asad Shaykh δείχνει το κέρμα για την επέτειο των 50 ετών του Φεστιβάλ | The Royal Mint/Handout via Reuters/ THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT