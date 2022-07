Το Βρετανικό Μουσείο αποκαλύπτει μυστικά της Αρχαίας Αιγύπτου

Στην πρώτη του έκθεση για τη γραφή της Αιγύπτου, τα ιερογλυφικά, με τίτλο «Hieroglyphs: Unlocking Ancient Egypt» που διοργανώνει το Βρετανικό Μουσείο θα εκτεθούν δεκάδες αντικείμενα που το μουσείο είχε στην κατοχή του, αλλά δανείστηκε και από άλλα. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται ένα «bandelette de momie» (σάβανο μούμιας) από τον Λούβρο, που είχε σωθεί από τα «mummy unwrapping events» (εκδηλώσεις-πάρτι που έκαναν οι Ευρωπαίοι τον 18ο και 19ο αιώνα όπου έβγαζαν από τις μούμιες τα σάβανά τους. Ηταν μάλιστα τόσο μεγάλη η εμμονή τους με την αρχαία Αίγυπτο και το ξετύλιγμα της μούμιας, που πήρε το όνομα Αιγυπτομανία).

Στο επίκεντρο όμως αυτής της γιορτής αυτού του «ξεχασμένου και απρόσιτου» κόσμου θα βρεθεί η Στήλη της Ροζέττας, μια πέτρινη πλάκα από γρανοδιορίτη (και όχι από βασάλτη ή γρανίτη όπως συχνά αναφέρεται λανθασμένα), που προέρχεται από τον ναό του Πτολεμαίου Ε’ του Επιφανούς. Η Στήλη χρονολογείται στον 2ο αιώνα π.Χ. και φέρει μια εγχάρακτη επιγραφή στα αιγυπτιακά και στα ελληνικά και τρία συστήματα γραφής: ιερογλυφικά, δημώδη αιγυπτιακά και ελληνικά. Το ελληνικό μέρος της στήλης αρχίζει ως εξής: «Βασιλεύοντος του νέου και παραλαβόντος την βασιλείαν παρά του πατρός»…

Ο Χάρτγουιγκ Φίσερ, διευθυντής του μουσείου, είπε ότι η έκθεση, που θα έχει επίκεντρο τη Στήλη της Ροζέττας «θα είναι μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στην κατανόηση της αρχαίας ιστορίας». Η ανακάλυψή της το 1799 ήταν το κλειδί για την τελική αποκωδικοποίηση της γλώσσας της αρχαίας Αιγύπτου το 1822. Η έκθεση σηματοδοτεί τα 200 χρόνια από αυτή τη ιστορική ημερομηνία.

Οι επιγραφές που χρησιμοποίησαν ο γάλλος λόγιος Ζαν-Φρανσουάζ Σαμπογιόν και ο άγγλος Τόμας Γιάνγκ για να σπάσουν τον κώδικα θα εκτίθενται μαζί με άλλα αντικείμενα.

Η έκθεση περιλαμβάνει και τη σπάνια εμφανιζόμενη «μαγεμένη λεκάνη», μια σαρκοφάγο από μαύρο γρανίτη 2.600 ετών, καλυμμένη με ιερογλυφικά, η οποία, όπως πίστευαν οι αρχαίοι είχε μαγικές θεραπευτικές δυνάμεις για όσους έκαναν μπάνιο σε αυτήν.

Στο «Hieroglyphs: Unlocking Ancient Egypt», που πρόκειται να ανοίξει τον Οκτώβριο και να διαρκέσει μέχρι τον Φεβρουάριο, θα εκτεθούν και οι μούμιες που μελετήθηκαν από τον Σαμπογιόν.

Marking 200 years since the decipherment of Egyptian hieroglyphs, our newly announced #HieroglyphsExhibition shines a light on the ground-breaking moment when the secrets of this ancient civilisation were finally unlocked.

— British Museum (@britishmuseum) July 5, 2022