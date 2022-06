«Το βιολί του» ο Τσαβούσογλου: Παράλογος ο Δένδιας – Στην Ελλάδα έχουν κόμπλεξ κατωτερότητας

Στην γνωστή γραμμή ευθείας αμφισβήτησης της εθνικής μας κυριαρχίας, ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών επανήλθε στα περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, εξαπολύοντας προσωπική επίθεση στον έλληνα ομόλογό του, Νίκο Δένδια, αλλά και τους πολιτικούς στην Ελλάδα εν γένει, που κατά δήλωσή του έχουν κόμπλεξ κατωτερότητας έναντι της Τουρκίας.

Αν η Ελλάδα συνεχίσει τις παραβιάσεις, τότε «θα συζητηθεί η κυριαρχία ελληνικών νησιών με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς», είπε εν είδει απειλής ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον υπουργό Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Μπουγιάρ Οσμάνι.

Greece is breaching treaties by militarising islands in Aegean Sea, sovereignty of those islands will be questioned unless it gives up violations, Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu says pic.twitter.com/R9ebt9Ynms

