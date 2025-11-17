Το Βέλγιο επενδύει 500 εκατ. ευρώ σε αντι-drone τεχνολογίες

Το Βέλγιο αποφάσισε να ενισχύσει θεαματικά τις αντι-drone δυνατότητές του μετά από μια σειρά ύποπτων παραβιάσεων που χτύπησαν αεροδρόμια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ακόμη και πυρηνικό σταθμό.

Παρότι οι βελγικές Αρχές υποψιάζονται ρωσική ανάμειξη, αναγνωρίζουν πως δεν διαθέτουν αποδείξεις, την ώρα που η Μόσχα απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή.

Μέσα σε αυτό το κλίμα ανησυχίας, η κυβέρνηση των Βρυξελλών στρέφεται σε πρωτοποριακές τεχνολογίες, προχωρώντας στην αγορά αμυντικών «καμικάζι» drones.

Το βελγικό υπουργείο Aμυνας ανακοίνωσε ότι θα προμηθευτεί αμυντικά drones από τη λετονική εταιρεία Origin Robotics, με στόχο να ενισχύσει την ικανότητά του να εντοπίζει και να εξουδετερώνει εχθρικά μη επανδρωμένα συστήματα.

Ο υπουργός Αμυνας Τέο Φράνκεν, ο οποίος υπέγραψε τη σχετική συμφωνία στη Ρίγα, δήλωσε πως τα αυτόνομα «blaze» drones θα ενταχθούν στο οπλοστάσιο της χώρας μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Σε ανάρτησή του στο X, μάλιστα, δημοσίευσε φωτογραφία, όπου κρατά ένα από τα συστήματα στο εργοστάσιο της εταιρείας.

Today in Latvia I visited Origin Robotics, where they develop drones based on lessons learned from Ukraine. Their innovations show how rapidly modern defence technology evolves. In a couple of weeks, we will also have these counterdrones strengthening our capabilities. pic.twitter.com/oeoDcRpGZT — Theo Francken (@FranckenTheo) November 17, 2025

Η προμήθεια εντάσσεται σε ένα πακέτο αντι-drone μέτρων ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Το υπουργείο δεν διευκρίνισε πόσο από το ποσό αυτό αφορά ειδικά τη σύμβαση με την Origin Robotics, μετέδωσε το Reuters.

Ο Φράνκεν, πάντως, έκανε γνωστό ότι το Βέλγιο σχεδιάζει ένα ακόμη ευρύτερο πρόγραμμα αντι-drone εξοπλισμού, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, με προηγμένα ραντάρ και ενισχυμένες δυνατότητες παρεμβολών. Δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης.

Αναφερόμενος στο κύμα παραβιάσεων από drone, ο βέλγος υπουργός έχει επισημάνει στο παρελθόν ότι η χώρα βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση λόγω των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που παραμένουν παγωμένα στο Euroclear, τον χρηματοοικονομικό οργανισμό με έδρα τις Βρυξέλλες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προτείνει τη χρήση των πόρων αυτών για στήριξη της Ουκρανίας, με τη Ρωσία να απειλεί με «επώδυνη απάντηση» σε περίπτωση που κάτι τέτοιο υλοποιηθεί.

Το Βέλγιο, μέσα σε αυτό το ευαίσθητο γεωπολιτικό περιβάλλον, επιδιώκει να αναβαθμίσει τα αντανακλαστικά και τις υποδομές του απέναντι σε έναν τρόπο επίθεσης που εξελίσσεται ταχύτατα και καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί.

