Το στοίχημα με τον Ζοχράν Μαμντάνι

Οταν ο Ζοχράν Μαμντάνι μίλησε μπροστά σε ένα πλήθος 3.000 ενθουσιωδών υποστηρικτών στο United Palace του Μανχάταν τον περασμένο μήνα, δήλωσε ότι υπήρχε «κάτι ξεχωριστό» στην αίθουσα. «Είναι η δύναμη εκατοντάδων χιλιάδων Νεοϋορκέζων ενωμένων, έτοιμων να ανοίξουν μια νέα σελίδα», είπε. «Είναι η δύναμη ενός κινήματος που κέρδισε τη μάχη για την ψυχή του Δημοκρατικού Κόμματος».

Με αυτές τις φράσεις, γράφουν οι Financial Times, ο 34χρονος υποψήφιος δήμαρχος Νέας Υόρκης, που έχει καταφέρει να συναρπάσει εκατομμύρια πολίτες και να δώσει νέα πνοή στην αμερικανική Αριστερά, εν μέσω της ταραχώδους προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, συνοψίζει το πολιτικό του όραμα. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Μαμντάνι βρίσκεται στα πρόθυρα μιας ιστορικής νίκης στις εκλογές της Τρίτης. Αν τα καταφέρει, θα γίνει ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της μεγαλύτερης και πιο πυκνοκατοικημένης πόλης των ΗΠΑ· ένα επίτευγμα σχεδόν αδιανόητο για έναν άνθρωπο που πριν από έξι μήνες ήταν σχεδόν άγνωστος στο ευρύ κοινό.

Ο Μαμντάνι, σοσιαλιστής ινδικής καταγωγής που γεννήθηκε στην Ουγκάντα, έχει χτίσει την καμπάνια του γύρω από το αίτημα για μια πιο προσιτή Νέα Υόρκη. Υπόσχεται πάγωμα των ενοικίων, δωρεάν συγκοινωνίες και καθολική δωρεάν παιδική φροντίδα.

Για τους περισσότερους από τους 50.000 εθελοντές που στηρίζουν την υποψηφιότητά του, η εκλογή του έχει αποκτήσει βαθύτερη σημασία: τον βλέπουν ως φάρο ελπίδας σε μια περίοδο απογοήτευσης για τους προοδευτικούς Αμερικανούς. «Είναι το αντίδοτο στο σκοτάδι και την απόγνωση που νιώθουμε», λέει στους Financial Times η Σάρα Μπαλιστρίρι, που έσπευσε να παρακολουθήσει τη μεγάλη συγκέντρωση του Οκτωβρίου. «Μας κάνει να αισθανόμαστε ότι, έστω εδώ στη Νέα Υόρκη, μπορούμε να έχουμε ξανά έλεγχο στη ζωή μας».

Οι Δημοκρατικοί έχουν ανάγκη από μια ένεση αισιοδοξίας, σημειώνουν οι Financial TimesT. Μετά την ήττα τους από τον Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο Νοέμβριο στην προεδρική κούρσα, το κόμμα παραμένει αποπροσανατολισμένο. Οι εθνικές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πολλοί το θεωρούν αποκομμένο από τους απλούς πολίτες· την ίδια άποψη έχουν πολλοί από τους ψηφοφόρους του.

Η εκρηκτική άνοδος του Μαμντάνι έχει πυροδοτήσει μια έντονη εσωκομματική συζήτηση για την κατεύθυνση που πρέπει να πάρουν οι Δημοκρατικοί. Μια πλευρά υποστηρίζει ότι το κόμμα οφείλει να αγκαλιάσει ξανά την προοδευτική, λαϊκιστική πολιτική που εκπροσωπούν πρόσωπα όπως ο Μπέρνι Σάντερς και η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές, αλλά και ο ίδιος ο Μαμντάνι, που είναι μέλος των «Δημοκρατικών Σοσιαλιστών της Αμερικής». Αλλοι, αντιθέτως, πιστεύουν ότι οι Δημοκρατικοί πρέπει να μείνουν στο κέντρο, εκεί όπου παραδοσιακά κερδίζονται οι εκλογές στις ΗΠΑ.

Ο Μαμντάνι, που δηλώνει ότι μάχεται τόσο ενάντια στους Ρεπουμπλικάνους όσο και ενάντια στο «διεφθαρμένο κατεστημένο» των Δημοκρατικών, βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της αντιπαράθεσης. Η γοητεία του, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους και στους προοδευτικούς ψηφοφόρους της Νέας Υόρκης, έχει τονώσει το κόμμα. Ομως, σημειώνουν οι FT, σε εθνικό επίπεδο, θεωρείται πιο διχαστική φιγούρα.

Οι επικριτές του φοβούνται ότι η ριζοσπαστική ρητορική του θα αποξενώσει τους μετριοπαθείς και τους συντηρητικούς ψηφοφόρους, που είναι απαραίτητοι για τη νίκη στις ενδιάμεσες εκλογές του 2026. Ο ίδιος ο Τραμπ τον έχει χαρακτηρίσει «100% κομμουνιστή και τρελό». Για τον πρώην κυβερνήτη, Αντριου Κουόμο, που τώρα κατεβαίνει ως ανεξάρτητος εναντίον του, ο Μαμντάνι αποτελεί «βάρος» για τους Δημοκρατικούς. «Είναι το σύμπτωμα του εμφυλίου πολέμου στο κέντρο της Αριστεράς», δήλωσε ο Κουόμο. «Η ακραία Αριστερά τραβάει το κόμμα και οι μετριοπαθείς φοβούνται».

Η ρητορική αυτή έχει απήχηση σε ένα κομμάτι των αναποφάσιστων που θεωρούν τον Μαμντάνι υπερβολικά αριστερό, άπειρο και υπερβολικά επικριτικό απέναντι στο Ισραήλ για να ηγηθεί της Νέας Υόρκης. Παρότι εξακολουθεί να προηγείται, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η διαφορά του από τον Κουόμο έχει μειωθεί.

Ο πολιτικός αναλυτής Τζέικ Ντιλεμάνι προειδοποιεί ότι, όσο κι αν είναι δημοφιλής στη Νέα Υόρκη, ο Μαμντάνι θα μπορούσε να αποτελέσει «πρόβλημα» για τους Δημοκρατικούς σε άλλα σημεία των ΗΠΑ. Οι Ρεπουμπλικανοί, λέει στους FT, «θα τον χρησιμοποιήσουν ως φόβητρο σε κάθε εκλογική αναμέτρηση».

Ηδη αρκετοί συντηρητικοί πολιτικοί τον παρουσιάζουν ως σύμβολο της «επικίνδυνης Αριστεράς». Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Λόουλερ τον αποκάλεσε «ριζοσπάστη σοσιαλιστή που θέλει να αυξήσει τους φόρους κατά 9 δισ. δολάρια», κάτι που, όπως λέει, «θα οδηγήσει σε μαζική φυγή επιχειρήσεων και πολιτών».

Η ρητορική αυτή βολεύει τη Δεξιά, η οποία μπορεί να χρησιμοποιεί τον Μαμντάνι ως προσωποποίηση της «ανεύθυνης Αριστεράς». «Ο Μαμντάνι θα γίνει το πρόσωπο των Δημοκρατικών», λέει ο Λόουλερ στους FT. «Κι αυτό θα τους στοιχίσει ακριβά στις ενδιάμεσες εκλογές».

Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν επίσης ανασύρει παλαιότερες δηλώσεις του Μαμντάνι, όπως ένα tweet του 2020, όπου χαρακτήριζε την αστυνομία της Νέας Υόρκης «ρατσιστική, ομοφοβική και απειλή για τη δημόσια ασφάλεια». Επιπλέον, έχει προκαλέσει αντιδράσεις με τη σθεναρή υποστήριξή του προς τους Παλαιστινίους: έχει δηλώσει ότι θα συλλάμβανε τον Νετανιάχου αν επισκεπτόταν τη Νέα Υόρκη, έχει αρνηθεί να καταδικάσει το σύνθημα «παγκοσμιοποιήστε την Ιντιφάντα» και έχει κατηγορήσει το Ισραήλ για «γενοκτονία στη Γάζα» με αμερικανική χρηματοδότηση.

Ακόμη και ορισμένοι Δημοκρατικοί θεωρούν τη ρητορική του υπερβολική. Η βουλευτής Λόρα Γκίλεν τον χαρακτήρισε «πολύ ακραίο» και με «ανεπίτρεπτα αντισημιτικά σχόλια».

Αλλοι, ωστόσο, θεωρούν τις επιθέσεις υπερβολικές. Ο Πάτρικ Γκασπάρντ, πρώην σύμβουλος του Μπαράκ Ομπάμα και σήμερα στενός συνεργάτης του Μαμντάνι, υποστηρίζει ότι οι Ρεπουμπλικανοί πάντα χαρακτήριζαν τους Δημοκρατικούς «κομμουνιστές», ακόμη και όταν πρόκειται για μετριοπαθείς όπως ο Μπάιντεν ή η Πελόζι. «Αυτό το αφήγημα υπάρχει από την εποχή του Ρόναλντ Ρέιγκαν», λέει. «Πρέπει να σταματήσουμε να φοβόμαστε τη σκιά μας».

Για πολλούς προοδευτικούς, το μήνυμα του Μαμντάνι δεν είναι μόνο πολιτικό, αλλά και πολιτισμικό. Συμβολίζει ένα νέο είδος πολιτικού, κοντά στους πολίτες, με αυθεντικότητα και ικανότητα επικοινωνίας. Οι ειδικοί παρατηρούν ότι, όπως και ο Τραμπ, ο Μαμντάνι κατανοεί άριστα τη δύναμη των κοινωνικών δικτύων και τον τρόπο να κερδίζει την προσοχή. «Αυτό που δείχνει στους Δημοκρατικούς είναι: βρείτε έναν χαρισματικό υποψήφιο, κάποιον που να εμπνέει συμπάθεια», λέει στους FT ο πολιτικός επιστήμονας Λάρι Σαμπάτο.

Η νεότητα είναι επίσης ένα από τα όπλα του. Εξελέγη πρώτη φορά στο πολιτειακό κοινοβούλιο το 2020, γεγονός που τον διαφοροποιεί από τη «γηρασμένη φρουρά» του κόμματος, όπως ο Τσακ Σούμερ. Ο κωμικός Τζιανμάρκο Σορέζι αστειεύτηκε παρουσιάζοντας μια εκδήλωση του Μαμντάνι: «Είναι ωραίο να στηρίζεις έναν πολιτικό που είναι πολύ νέος για να έχει υπάρξει φίλος του Τζέφρι Επσταϊν».

Μετά την αποχώρηση δύο αντιπάλων του, του Ερικ Ανταμς, που παραιτήθηκε λόγω σκανδάλου, και του Κουόμο, που έπεσε λόγω κατηγοριών για σεξουαλική παρενόχληση, ο Μαμντάνι βρέθηκε με ανοιχτό το δρόμο μπροστά του. Ωστόσο, οι πολιτικοί αναλυτές προειδοποιούν να μην εξάγονται εύκολα συμπεράσματα. «Η Νέα Υόρκη είναι η πιο μπλε πόλη σε μια βαθιά μπλε πολιτεία», σημειώνει ο Ντέιβιντ Γκρίνφιλντ. «Δεν είναι αντιπροσωπευτική της χώρας».

Παρ’ όλα αυτά, ο Μαμντάνι έχει κάνει εντυπωσιακές κινήσεις προς το κέντρο. Μετά τις προκριματικές, έχει επιδιώξει να χτίσει γέφυρες με επιχειρήσεις και τη Γουόλ Στριτ. Παρότι αρχικά είχε τρομάξει τους επιχειρηματίες με την πρόταση για φόρους 2% σε εισοδήματα άνω του ενός εκατομμυρίου δολαρίων και αύξηση του εταιρικού φόρου στο 11,5%, αργότερα υιοθέτησε πιο ευέλικτη στάση.

Η Κάθριν Γουάιλντ, επικεφαλής της «Partnership for New York City», λέει ότι σε συναντήσεις του με εκατοντάδες CEO, ο Μαμντάνι τους καθησύχασε πως δεν επιδιώκει «να κοινωνικοποιήσει τις επιχειρήσεις ούτε να αποδυναμώσει την αστυνομία». Αντίθετα, τόνισε την ανάγκη να γίνει η πόλη πιο προσιτή και ανταγωνιστική. «Εδειξε ότι θέλει τους καλύτερους και πιο ικανούς στο πλευρό του, ανεξάρτητα από ιδεολογικές ταυτότητες», εξηγεί στους FT.

Ο Μαμντάνι επιχείρησε επίσης να βελτιώσει τις σχέσεις του με την αστυνομία, ζητώντας συγγνώμη για το παλιό tweet και δηλώνοντας ότι σκοπεύει να διατηρήσει την Τζέσικα Τις στη θέση της αρχηγού του σώματος. Η επιλογή αυτή θεωρήθηκε συμβολική ένδειξη ότι επιδιώκει συνεργασία με τους θεσμούς και όχι σύγκρουση.

Ωστόσο, δεν έχει καταφέρει να πείσει πλήρως την εβραϊκή κοινότητα. Παρά τις προσπάθειές του να διαβεβαιώσει ότι «ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση στη Νέα Υόρκη», περισσότεροι από 850 ραβίνοι υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή εναντίον του, λέγοντας ότι η ρητορική του «ενισχύει την εχθρότητα απέναντι στους Εβραίους».

Στη δεύτερη τηλεοπτική αναμέτρηση, ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος Κέρτις Σλίβα τον ειρωνεύτηκε λέγοντας ότι «το βιογραφικό του χωράει σε μια χαρτοπετσέτα». Ο Κουόμο πρόσθεσε ότι «δεν έχει δουλέψει ποτέ» και δεν είναι ικανός να διοικήσει μια πόλη με 300.000 υπαλλήλους και προϋπολογισμό 115 δισ. δολαρίων.

Ο Μαμντάνι απάντησε με αυτοπεποίθηση: «Αυτό που μου λείπει σε εμπειρία, το αναπληρώνω με ακεραιότητα», είπε. «Κι αυτό που εσείς δεν έχετε σε ακεραιότητα, δεν θα το καλύψετε ποτέ με εμπειρία».

Παρότι οι μετριοπαθείς εξακολουθούν να διστάζουν, ο Μαμντάνι έχει καταφέρει να εμπνεύσει τα κοινωνικά στρώματα που οι Δημοκρατικοί είχαν απομακρύνει: τους νέους, τους εργαζόμενους και τις εθνοτικές μειονότητες. Στην πρόσφατη συγκέντρωσή του, το κλίμα ήταν θριαμβευτικό. «Η θεμελιώδης αλλαγή έρχεται μόνο όταν έχουμε το θάρρος να εγκαταλείψουμε τις παλιές συνταγές και να επινοήσουμε το μέλλον», είπε.

Μία από τις παρευρισκόμενες, το έθεσε απλά: «Ο Μαμντάνι είναι σύμβολο αλλαγής και αισιοδοξίας. Αν κερδίσει, θα είναι μια τεράστια συμβολική νίκη για την Αριστερά στις ΗΠΑ. Θα δείξει ότι είμαστε ακόμα εδώ και παλεύουμε».

Ο Ζοχράν Μαμντάνι δεν είναι απλώς ένας ακόμα υποψήφιος δήμαρχος. Είναι ο καθρέφτης των εσωτερικών αντιθέσεων και της αναζήτησης ταυτότητας του Δημοκρατικού Κόμματος. Για κάποιους, αποτελεί υπόδειγμα ανανέωσης και γνήσιας επαφής με τον λαό· για άλλους, ένα επικίνδυνο πείραμα που μπορεί να αποξενώσει το μετριοπαθές εκλογικό σώμα.

Οποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, η άνοδός του σηματοδοτεί μια στροφή στη σύγχρονη αμερικανική πολιτική: την ανάδειξη πολιτικών προσώπων που δεν προέρχονται από το σύστημα, αλλά από τα κοινωνικά κινήματα, και χρησιμοποιούν την τεχνολογία, τη ρητορική και την ειλικρίνεια για να κινητοποιήσουν ανθρώπους που είχαν πάψει να πιστεύουν στην αλλαγή.

Αν ο Μαμντάνι τελικά εκλεγεί, δεν θα έχει απλώς κατακτήσει τον δήμο της Νέας Υόρκης. Θα έχει θέσει το ερώτημα που θα στοιχειώνει τους Δημοκρατικούς τα επόμενα χρόνια: Θέλουν να κυβερνούν ή να εμπνέουν;

