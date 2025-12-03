Το σκάνδαλο που απειλεί την ΕΕ με βαθιά κρίση

Το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει στις Βρυξέλλες, με επίκεντρο την έρευνα για απάτη και διαφθορά, απειλεί να βυθίσει την ΕΕ στη μεγαλύτερη θεσμική της κρίση εδώ και δεκαετίες. Η υπόθεση αγγίζει κορυφαία στελέχη και θέτει υπό σοβαρή αμφισβήτηση τη διαφάνεια, την αξιοπιστία και την ίδια τη νομιμοποιητική βάση των ευρωπαϊκών θεσμών.

Μόλις έναν χρόνο μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας της ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία βρίσκεται ήδη υπό πίεση για τη διαφάνεια των αποφάσεών της και σε ένταση με την ομάδα εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, πρέπει τώρα να αποφύγει να εμπλακεί σε ένα σκάνδαλο, το οποίο φαίνεται να ξεκινά από τα πρώτα χρόνια της στην Επιτροπή.

Η ανακοίνωση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι η πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας και ένας υψηλόβαθμος διπλωμάτης που σήμερα συνεργάζεται με την Φον ντερ Λάιεν στην Κομισιόν συνελήφθησαν, έγινε αμέσως αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους πολιτικούς της αντιπάλους, γράφει το Politico. Νέες φωνές ζήτησαν να τεθεί ξανά σε διαδικασία μομφής, για τέταρτη φορά. «Η αξιοπιστία των θεσμών μας βρίσκεται σε κίνδυνο», δήλωσε η Μανόν Ομπρί, συμπρόεδρος της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Εάν οι κατηγορίες αποδειχθούν βάσιμες, θα πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει πλήξει τις Βρυξέλλες από την ομαδική παραίτηση της Επιτροπής Σαντέρ το 1999, λόγω καταγγελιών για κακοδιαχείριση.

Οι συλληφθέντες είναι η Φεντερίκα Μογκερίνι, πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης – EEAS, από το 2014 ως το 2019, και ο Στέφανο Σανίνο, ανώτατος ιταλός διπλωμάτης που διετέλεσε γενικός γραμματέας της ίδιας υπηρεσίας έως την αντικατάστασή του, το 2024. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπάρχουν «ισχυρές υποψίες» ότι η διαδικασία προκήρυξης για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Διπλωματικής Ακαδημίας κατά την περίοδο 2021–2022 δεν ήταν αμερόληπτη. Αν επιβεβαιωθούν, τα στοιχεία ενδέχεται να συνιστούν απάτη σε δημόσιες συμβάσεις, διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου.

Η υπόθεση αναμένεται να εντείνει την ήδη τεταμένη σχέση ανάμεσα στην Φον ντερ Λάιεν και την νυν επικεφαλής της EEAS, την Κάγια Κάλας. Τέσσερις αξιωματούχοι της ΕΕ λένε στο Politico ότι οι εξελίξεις αυτές κινδυνεύουν να προκαλέσουν θεσμική σύγκρουση στην καρδιά της ΕΕ. Ο Σανίνο εγκατέλειψε τη θέση του στην EEAS και στη συνέχεια ανέλαβε υψηλόβαθμο ρόλο στην Επιτροπή της Φον ντερ Λάιεν.

Ενας ευρωπαίος αξιωματούχος σπεύδει να υπερασπιστεί την επικεφαλής της Κομισιόν, ρίχνοντας την ευθύνη στην EEAS, που λειτουργεί ως ανεξάρτητη υπηρεσία υπό την ηγεσία της Κάλας. «Οσοι δεν συμπαθούν τη Φον ντερ Λάιεν θα το χρησιμοποιήσουν εναντίον της, αλλά κάνουν το ίδιο με κάθε ευκαιρία», λέει στο Politico. «Επειδή είναι το πιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο των Βρυξελλών, όλα της τα φορτώνουμε. Δεν είναι δίκαιο να αντιμετωπίζει πρόταση μομφής για κάτι που πιθανόν έκανε η EEAS. Δεν ευθύνεται η ίδια για όλους τους θεσμούς», συμπληρώνει.

Την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανακοίνωσε ότι απήγγειλε επίσημα κατηγορίες στη Μογκερίνι περί ευνοιοκρατίας στην ανάθεση σύμβασης για την εκπαίδευση μελλοντικών διπλωματών στο Κολέγιο της Ευρώπης. Η ίδια και οι άλλοι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνήθηκε να σχολιάσει την περίπτωση Σανίνο, ενώ το Κολέγιο της Ευρώπης, όπου η Μογκερίνι είναι πρύτανης, περιορίστηκε να δηλώσει ότι παραμένει «αφοσιωμένο στα υψηλότερα πρότυπα ακεραιότητας και διαφάνειας».

Η έρευνα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ευρωσκεπτικιστικά, λαϊκιστικά και ακροδεξιά κόμματα κερδίζουν έδαφος λόγω της δυσαρέσκειας των πολιτών, ενώ την ίδια ώρα η ΕΕ ασκεί πίεση σε κράτη εντός και εκτός των συνόρων της για ζητήματα διαφθοράς. Ο ούγγρος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Ζολτάν Κόβατς, σχολίασε στο X: «Είναι ειρωνικό το γεγονός ότι οι Βρυξέλλες κουνάνε το δάχτυλο για το κράτος δικαίου, ενώ οι δικοί τους θεσμοί μοιάζουν με αστυνομική σειρά και όχι με λειτουργική Ενωση».

Ο ρουμάνος ευρωβουλευτής Γκεόργκε Πιπερέα, που είχε προωθήσει αποτυχημένη πρόταση μομφής κατά της Φον ντερ Λάιεν τον Ιούλιο, εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο μιας νέας προσπάθειας.

Από τη δική της πλευρά, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε στα κρατικά ΜΜΕ ότι οι αξιωματούχοι της ΕΕ «προτιμούν να αγνοούν τα δικά τους προβλήματα ενώ διαρκώς κάνουν κήρυγμα στους άλλους».

Η ΕΕ, υπενθυμίζει το Politico, εδώ και χρόνια προσπαθεί να αποτινάξει τη σκιά διαδοχικών σκανδάλων. Μετά το Qatargate του 2022, όταν το Κατάρ κατηγορήθηκε για δωροδοκία ευρωβουλευτών, μεταξύ των οποίων και η Εύα Καϊλή, ακολούθησε το φετινό σκάνδαλο για τις πιέσεις της Huawei. Οι αξιωματούχοι της Επιτροπής, σε αυτές τις περιπτώσεις, έσπευσαν να «δείξουν με το δάχτυλο» τους νομοθέτες και να αποστασιοποιηθούν από τα σκάνδαλα. Ομως, ούτε η ίδια η Επιτροπή έχει μείνει αλώβητη: ο πρώην επίτροπος Υγείας Τζον Ντάλι παραιτήθηκε το 2012 για το σκάνδαλο των καπνοβιομηχανιών, ενώ η Φον ντερ Λάιεν πρόσφατα δέχτηκε αυστηρή επίπληξη από το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ επειδή αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει τα SMS που αντάλλαξε με τον CEO της Pfizer κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Οι τωρινές αποκαλύψεις είναι ακόμη πιο επικίνδυνες, γιατί αφορούν πρόσωπα υψηλότατου κύρους και σοβαρότατες καταγγελίες.

Η Μογκερίνι, μετά τη θητεία της ως επικεφαλής της ΕΕΑS, ανέλαβε το 2020 πρύτανης του Κολεγίου της Ευρώπης παρά τις επικρίσεις ότι δεν πληρούσε τα κριτήρια. Από το 2022 διευθύνει την Ευρωπαϊκή Διπλωματική Ακαδημία, δηλαδή τον οργανισμό που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας. Ο Σανίνο υπηρετούσε για χρόνια ως κορυφαίος διπλωμάτης και σήμερα είναι επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης για Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική και τα κράτη του Κόλπου.

Εκπρόσωποι των εργαζομένων στους ευρωπαϊκούς θεσμούς προειδοποιούν ότι, αν επιβεβαιωθούν οι κατηγορίες, οι επιπτώσεις θα είναι «καταστροφικές» για την αξιοπιστία της ΕΕ και θα πλήξουν την εμπιστοσύνη των πολιτών. «Αυτό δεν είναι καθόλου καλό ούτε για την Επιτροπή ούτε για την Ευρώπη», λέει στο Politico ένας αξιωματούχος. «Ενισχύει την εντύπωση ότι υπάρχει μια ελίτ, ένα άτυπο δίκτυο που ευνοεί τους δικούς του. Η Μογκερίνι ήταν από τις πιο επιτυχημένες ευρωπαίες αξιωματούχους. Το πλήγμα στην ευρωπαϊκή δημόσια εικόνα είναι μεγάλο».

