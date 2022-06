Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας λέει ότι το εμπορικό κέντρο στο Κρεμεντσούκ δεν λειτουργούσε

Το ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε την Τρίτη -μία ημέρα μετά την επίθεση στο εμπορικό κέντρο που άφησε πίσω της τουλάχιστον 18 νεκρούς- ότι εκτόξευσε πυραύλους εναντίον μιας αποθήκης όπλων στην ουκρανική πόλη Κρεμεντσούκ και ότι η έκρηξη των πυρομαχικών προκάλεσε πυρκαγιά σε γειτονικό εμπορικό κέντρο που, σύμφωνα με τη Μόσχα, δεν λειτουργούσε.

Και αυτό μετά τις δεκάδες μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο και έγιναν μάρτυρες του πανικού που προκλήθηκε από την πυρκαγιά.

Now #Russia 🇷🇺has struck a shopping mall in Kremenchuk.

Reports of many people stuck inside – screams heard coming from the smoke. Mayor says there are multiple casualties.

Yet another civilian target – yet another war crime. pic.twitter.com/RCoF8ZvIte

— David Patrikarakos (@dpatrikarakos) June 27, 2022