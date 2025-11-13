Το Πυροσβεστικό Σώμα απέκτησε τρία υπερσύγχρονα Diamond 62 MPP

Tρία νέα αεροσκάφη, Diamond 62 MPP, τα οποία θα επιχειρούν ως εναέρια κέντρα επιχειρήσεων, επιτηρήσεως και καταγραφής δεδομένων με χρήση ηλεκτροπτικών συστημάτων και δορυφορικές επικοινωνίες, εντάχθηκαν την Πέμπτη στη δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβαθμίζοντας περαιτέρω τις δυνατότητες πρόληψης και ελέγχου, όχι μόνο των δασικών πυρκαγιών, αλλά και για άλλες ανάγκες του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της χώρας.

Παρών στην τελετή παράδοσης των Diamond 62 MPP στο Αεροδρόμιο Μεγάρων, ο Πρωθυπουργός δήλωσε εντυπωσιασμένος από τις επιχειρησιακές δυνατότητες των νέων αεροσκαφών, τονίζοντας ότι συνιστούν όχι απλώς μια ποιοτική αλλαγή, αλλά ένα ποιοτικό άλμα σε σχέση με τις δυνατότητες των προηγούμενων ιπτάμενων μέσων της Πυροσβεστικής.

Επιπλέον, σημείωσε στην ομιλία του, το κόστος πτήσης είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με τα μέσα που είχαμε μέχρι σήμερα.

Τα νέα, υπερσύγχρονα αεροσκάφη διαθέτουν οπτικούς, θερμικούς και υπέρυθρους αισθητήρες ώστε να παρακολουθούν την περιοχή επιχειρήσεων και να συγκεντρώνουν δεδομένα. Τα συστήματα αυτά συνδυάζονται με μεγάλη πτητική εμβέλεια, που μπορεί να υπερβεί τα 1.500 χιλιόμετρα, και εξαιρετική εργονομία, που επιτρέπει πτήση επί επτά και πλέον ώρες με μικρή κατανάλωση καυσίμου, δίνοντας στα Diamond 62 MPP τη δυνατότητα να δρουν ως επιχειρησιακοί «εγκέφαλοι» για τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας, παραμένοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα στο πεδίο.

Τα νέα αεροπλάνα, αυστριακής κατασκευής, αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του εν εξελίξει προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια αντιμετωπίζεται πια μέσα από ένα ενιαίο δόγμα, θέλησε να υπογραμμίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και αυτό σημαίνει ότι «αν κριθεί πως τα μέσα αυτά πρέπει να χρησιμοποιηθούν και για άλλες αποστολές, όπως η επιτήρηση των συνόρων, αυτό θα γίνει, κάτι που πολλαπλασιάζει συνολικά την ισχύ της πατρίδας μας».

Η τελετή παράδοσης των Diamond 62 MPP, τόνισε ο Πρωθυπουργός, σηματοδοτεί το πρώτο βήμα εφαρμογής και υλοποίησης του πιο φιλόδοξου προγράμματος αναβάθμισης των εναερίων μέσων Πολιτικής Προστασίας στην ιστορία της πατρίδας μας και ακολούθως αναφέρθηκε στο πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ που, όπως είπε, σχεδιάστηκε με πολλή προσοχή από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και είναι πράγματι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται κι από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τα αεροπλάνα που παραλαμβάνονται σήμερα είναι το πρώτο βήμα, σημείωσε, θα ακολουθήσουν και σύγχρονα ιδιόκτητα ελικόπτερα κατάσβεσης (τα δύο πρώτα θα παραληφθούν το καλοκαίρι του 2026) και το πλέον εμβληματικό έργο που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή, όπως τόνισε, είναι η δραστική ανανέωση του στόλου των πυροσβεστικών αεροσκαφών, η αναβάθμιση των παλιών Canadair αλλά κυρίως η απόκτηση 5+2, επτά συνολικά, καινούργιων Canadair 515.

Το πρώτο νέο Canadair 515 το οποίο θα κατασκευαστεί –με τον κωδικό GreeceOne–, θα παραδοθεί στην Πολεμική μας Αεροπορία το 2028, με επιχειρησιακές δυνατότητες σημαντικά αναβαθμισμένες, επεσήμανε ο Πρωθυπουργός, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να επιχειρεί το βράδυ, αλλάζοντας έτσι δραστικά τις δυνατότητες κατάσβεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία του Πρωθυπουργού: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στο ελληνικό κοινοβούλιο, κυρία Πρέσβη, κύριοι Αρχηγοί, κυρίες και κύριοι, Με πολύ μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα τα πρώτα ιδιόκτητα αεροσκάφη στην ιστορία του Πυροσβεστικού Σώματος. Και πράγματι, νομίζω ότι είναι μία στιγμή συμβολική, καθώς αυτή η τελετή σηματοδοτεί ουσιαστικά το πρώτο βήμα εφαρμογής και υλοποίησης του πιο φιλόδοξου προγράμματος αναβάθμισης των εναέριων μέσων πολιτικής προστασίας στην ιστορία της πατρίδας μας. Το Πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ», το οποίο σχεδιάστηκε με πολλή προσοχή από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης -και έχουμε εδώ μαζί μας και προκατόχους Υπουργούς, οι οποίοι ασχολήθηκαν επιμελώς με την υλοποίησή του-, είναι πράγματι ένα εξαιρετικά φιλόδοξο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτείται και από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και ένα πρόγραμμα το οποίο συνιστά ουσιαστικά τη μεγαλύτερη επένδυση στην ανθεκτικότητα της πατρίδας μας στην ιστορία της. Όμως, μία επένδυση η οποία είναι απολύτως απαραίτητη, αν λάβετε υπόψη τις κρίσεις, τις ποικιλόμορφες κρίσεις τις οποίες καλούμαστε πια να διαχειριστούμε. Και προφανώς όσο η μάχη με την κλιματική κρίση, με την κλιματική αλλαγή γίνεται πιο δύσκολη, τόσο πρέπει και εμείς να αναβαθμίζουμε τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας και τα οποία θέτουμε στη διάθεση των ανθρωπίνων πόρων μας, των πυροσβεστών μας, των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου και αυτοί να επιτελέσουν όσο καλύτερα μπορούν τη δική τους πολύ σημαντική αποστολή. Έχω μείνει πολύ εντυπωσιασμένος από τις επιχειρησιακές δυνατότητες των νέων αεροσκαφών τα οποία παραλαμβάνουμε σήμερα. Συνιστούν όχι απλά μία ποιοτική αλλαγή, αλλά ένα ποιοτικό άλμα σε σχέση με τις δυνατότητες των προηγούμενων ιπτάμενων μέσων τα οποία είχαμε στη διάθεσή μας για την εναέρια επιτήρηση, για την πρόληψη των πυρκαγιών, για την παρακολούθηση των πυρκαγιών καθώς αυτές εξελίσσονται. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να είναι κανείς βαθύς γνώστης της τεχνολογίας για να καταλάβει ότι αυτά τα οποία κάνατε, ενδεχομένως, με το μάτι, τώρα θα γίνονται με τη χρήση των πιο υπερσύγχρονων οπτικών συστημάτων, καμερών και άλλων τεχνολογικών επιτευγμάτων, τα οποία θα σας επιτρέπουν να κάνετε τη δουλειά σας ολοένα και καλύτερα. Να τονίσω κι εγώ με τη σειρά μου τις δύο παραμέτρους τις οποίες επισήμανε ο κύριος Υπουργός: η πρώτη έχει να κάνει με το κόστος πτήσης, το οποίο είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με τα μέσα τα οποία είχαμε μέχρι σήμερα στη διάθεσή μας, και η δεύτερη παράμετρος είναι ότι η εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια αντιμετωπίζεται πια μέσα από ένα ενιαίο δόγμα. Αυτό σημαίνει ότι αν τα μέσα αυτά κριθεί απαραίτητο ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν και για άλλες αποστολές, όπως η επιτήρηση, παραδείγματος χάρη, των συνόρων, αυτό και προφανώς πολλαπλασιάζει συνολικά την ισχύ της πατρίδας μας. Τα αεροπλάνα τα οποία παραλαμβάνουμε σήμερα είναι το πρώτο βήμα. Θα ακολουθήσουν και πολλά ακόμα σύγχρονα, ιδιόκτητα πια ελικόπτερα κατάσβεσης. Τα δύο πρώτα θα παραληφθούν, καλώς εχόντων των πραγμάτων, το καλοκαίρι του 2026. Και βέβαια, θα έλεγα ότι το πιο εμβληματικό έργο το οποίο υλοποιούμε αυτή τη στιγμή είναι η δραστική ανανέωση του στόλου των πυροσβεστικών αεροσκαφών μας, η αναβάθμιση των παλιών Canadair -χαίρομαι που η σύμβαση αυτή τρέχει με μεγάλη ταχύτητα-, αλλά κυρίως η απόκτηση 5+2, 7 συνολικά καινούργιων Canadair 515. Προσωπικά είχα διαπραγματευτεί με τον τότε Πρωθυπουργό του Καναδά, για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την επανεκκίνηση της γραμμής παραγωγής των νέων Canadair. Και μάλιστα, το πρώτο αεροσκάφος παραγωγής, το οποίο έχει και τον κωδικό «Greece 1», θα είναι το πρώτο καινούργιο 515 το οποίο θα κατασκευαστεί. Θα παραδοθεί στην Πολεμική μας Αεροπορία το 2028, με επιχειρησιακές δυνατότητες σημαντικά αναβαθμισμένες, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας να επιχειρεί το βράδυ, κάτι το οποίο προφανώς αλλάζει πολύ σημαντικά, αναβαθμίζει πολύ σημαντικά τη δυνατότητα την οποία έχουμε να μπορούμε να σβήνουμε φωτιές καθ΄ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Θέλω να κάνω μια πολύ σύντομη αναφορά, ευχαριστώντας από καρδιάς και στο πρόσωπό σας, κ. Αρχηγέ, όλα τα στελέχη του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς φτάσαμε πια στην ολοκλήρωση της αντιπυρικής περιόδου του 2025. Νομίζω ότι τα στατιστικά στοιχεία μάς επιτρέπουν να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι. Σε μια εφιαλτική χρονιά για την Ευρώπη, όπου κάηκαν τριπλάσιες εκτάσεις σε σχέση με τον μέσο όρο της τελευταίας εικοσαετίας, εμείς είμαστε λίγο κάτω από τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών. Προφανώς, κάθε στρέμμα το οποίο χάνεται μας πονάει και προσπαθούμε κάθε χρόνο να γινόμαστε καλύτεροι. Όμως, θα σας ευχαριστήσω και θα σας ζητήσω, και το ξέρετε καλά, τον σχεδιασμό της επόμενης αντιπυρικής περιόδου τον ξεκινάμε αμέσως. Δεν περιμένουμε, προφανώς, να έρθει ο μήνας Μάιος. Αξιοποιούμε τον χειμώνα για δράσεις εκπαίδευσης, για δράσεις πρόληψης, οι οποίες έχει αποδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά σημαντικές. Έχουμε ήδη δει το αποτύπωμα της τεχνολογίας στην προσπάθεια αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών. Θέλω να τονίσω ότι η δράση η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια με την επιτήρηση των πιο ευαίσθητων οικοσυστημάτων μας με drones έχει αποδώσει θεαματικά αποτελέσματα ως προς τον ταχύτατο εντοπισμό των πυρκαγιών και, κατά συνέπεια, ως προς την πολύ γρήγορη πρώτη απόκρουση. Και προφανώς, αυτό είναι κάτι το οποίο θα συνεχιστεί και θα εντατικοποιηθεί και τον επόμενο χρόνο. Θέλω να κλείσω ευχαριστώντας πολύ θερμά το Υπερταμείο και ειδικά την ομάδα στρατηγικών συμβάσεων, το γνωστό σε όλους μας ως PPF, στο πρόσωπο του Πάνου Σταμπουλίδη. Κλήθηκαν, ξέρετε, να διαχειριστούν έναν τεράστιο όγκο διαγωνισμών, οι οποίοι έπρεπε να τρέξουν εντός ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ταμείο Ανάκαμψης, τα γνωρίζει πολύ καλά και ο κ. Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος πιέζει όλους τους Υπουργούς -και καλά κάνει- να τηρήσουμε όλα τα χρονοδιαγράμματα και τα ορόσημα έτσι ώστε να μη χάσουμε ούτε ένα ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους. Το γεγονός ότι μπορέσαμε, λοιπόν, και υλοποιήσαμε και υλοποιούμε ένα τόσο φιλόδοξο έργο με απόλυτη διαφάνεια και με τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα είναι πραγματικά ένα επίτευγμα. Και είναι μία θεσμική κατάκτηση για την Ελληνική Δημοκρατία και μία παρακαταθήκη και για διαγωνισμούς τους οποίους θα κληθούμε να τρέξουμε στο μέλλον, αν σκεφτείτε ότι από την προκήρυξη του διαγωνισμού μέχρι την παράδοση αυτών των τριών αεροσκαφών μεσολάβησαν λιγότερο από δύο χρόνια. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει και σίγουρα μας κάνει υπερήφανους και αισιόδοξους για τον τρόπο με τον οποίο θα τρέξουν και οι επόμενες διαγωνιστικές διαδικασίες. Να είναι καλοτάξιδα, λοιπόν, τα καινούργια αεροσκάφη. Εύχομαι, κ. Αρχηγέ, καλές προσγειώσεις και με την ευχή ότι θα ακολουθήσουν πολλές ακόμα σημαντικές αναβαθμίσεις στον εξοπλισμό του Πυροσβεστικού Σώματος. Εξάλλου, αποδείξαμε ότι, ως προς το ανθρώπινο δυναμικό, εννοούμε αυτά τα οποία λέμε, με τις σημαντικές αυξήσεις οι οποίες ήδη έχουν δοθεί στους ενστόλους μας ως ελάχιστη αναγνώριση της τεράστιας υπηρεσίας την οποία προσφέρετε στην πατρίδα.

