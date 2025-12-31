Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Πούτιν: Είμαστε ενωμένοι και θα νικήσουμε

Την πεποίθηση ότι η Ρωσία θα «νικήσει» στην Ουκρανία εξέφρασε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του προς το έθνος, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στη γειτονική χώρα.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, ο ρώσος πρόεδρος απηύθυνε χαιρετισμό στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, τονίζοντας την εμπιστοσύνη του στους στρατιώτες και τους διοικητές τους.

«Θέλω να συγχαρώ όλους τους στρατιώτες και τους διοικητές μας καθώς πλησιάζει το νέο έτος. Πιστεύουμε σε εσάς και στη νίκη μας», δήλωσε ο Πούτιν, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένες εξελίξεις στο μέτωπο.

Ο Πούτιν χρησιμοποίησε την παραδοσιακή πρωτοχρονιάτικη ομιλία του την Τετάρτη για να προβάλει μια εικόνα των Ρώσων, ενωμένων πίσω από τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας και τον πόλεμο στην Ουκρανία, ορκιζόμενος νίκη στο πεδίο της μάχης καθώς η πολύνεκρη σύγκρουση πλησιάζει στο τέταρτο έτος της.

«Αναλάβατε την ευθύνη να πολεμήσετε για την πατρίδα σας, για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη», είπε ο Πούτιν, απευθυνόμενος στα ρωσικά στρατεύματα στην πρώτη γραμμή.

«Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη τη Ρωσία, σας διαβεβαιώνω, είναι μαζί σας αυτή τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς.

«Συγχαίρω όλους τους στρατιώτες και τους διοικητές μας για την ερχόμενη Πρωτοχρονιά. Πιστεύουμε σε εσάς και στη νίκη μας», πρόσθεσε.

Ντυμένος με μαύρο κοστούμι και σκούρα μπλε γραβάτα με φόντο το Κρεμλίνο, ο Πούτιν είπε ότι οι Ρώσοι «ενώνονται από μια ειλικρινή, ανιδιοτελή και αφοσιωμένη αγάπη για τη Ρωσία».

«Η δύναμη της ενότητάς μας καθορίζει την κυριαρχία και την ασφάλεια της πατρίδας, την ανάπτυξή της και το μέλλον της», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «το έργο, οι επιτυχίες και τα επιτεύγματα του καθενός μας προσθέτουν νέα κεφάλαια στην χιλιόχρονη ιστορία [της Ρωσίας]».

Η ομιλία, η οποία μεταδόθηκε πρώτα στη ρωσική Απω Ανατολή πριν μεταδοθεί στις 11 διαφορετικές ζώνες της αχανούς χώρας, αποτελεί μια μακροχρόνια πρωτοχρονιάτικη παράδοση για τους ρώσους προέδρους, που χρονολογείται από τη σοβιετική εποχή.

Η φετινή ομιλία ήταν χαμηλών τόνων και θύμισε αντίστοιχα μηνύματα από τα προπολεμικά χρόνια. Στην πρωτοχρονιάτικη ομιλία του στα τέλη του 2022, ο Πούτιν εμφανίστηκε πλαισιωμένος από στρατιωτικούς.

Ο ρώσος πρόεδρος φυσικά δεν έκανε καμία αναφορά στους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς συμπατριώτες του, που σκοτώθηκαν πολεμώντας με δική του εντολή. Οι νεκροί Ρώσοι στην Ουκρανία υπολογίζονται από 243.000 έως 350.000, σύμφωνα με ανεξάρτητες καταγραφές.

