Το (πιο ξεκάθαρο από ποτέ) μήνυμα Μητσοτάκη σε ΗΠΑ και Ζάεφ

Για μία ακόμη φορά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε κατά την ομιλία του το Σάββατο στο «Βελλίδειο», ότι η Νέα Δημοκρατία θα καταψηφίσει τη συμφωνία των Πρεσπών, είτε έρθει σε αυτή, είτε την επόμενη Βουλή.

Την ίδια ώρα ο Μάθιου Νίμιτς επεσήμαινε, για δεύτερη φορά, προς τους πολίτες της ΠΓΔΜ εν όψει δημοψηφίσματος ότι η ευκαιρία που έχουν είναι μία και μοναδική, καθώς αν αλλάξει η κυβέρνηση στην Ελλάδα, τότε θα έχει χαθεί.

Και την εικόνα συμπλήρωσε ο ίδιος ο πρωθυπουργός της γείτονος, Ζόραν Ζάεφ ο οποίος σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο, τόνισε πως το δίλημμα του δημοψηφίσματος είναι απλό: «Ναι» στη συμφωνία ή απομόνωση!

Είναι το «Ναι» ή η απελπισία, «η αστάθεια» και «η απομόνωση», τόνισε χαρακτηριστικά θέλοντας να υπογραμμίσει την κρισιμότητα των στιγμών και ταυτόχρονα πρόσθεσε πως «μια αποτυχία στο δημοψήφισμα δεν αποτελεί επιλογή».

«Είμαι τόσο πεπεισμένος για την επιτυχία», είπε, «που δεν εξετάζω άλλες επιλογές».

Ο Ζάεφ ξεκαθάρισε πως για τη χώρα του «δεν υπάρχει άλλη λύση, παρά μια ένταξη στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ», ενώ για τις αντιδράσεις των Ρώσων, απάντησε: «Μου είπαν πως δεν έχουν τίποτε εναντίον μιας ένταξης στην ΕΕ, αλλά πως αντιτίθενται στην ένταξη στο ΝΑΤΟ,

Στις δηλώσεις που έκανε στο Γαλλικό Πρακτορείο , στο περιθώριο συγκέντρωσης στο Κίτσεβο (δυτική πΓΔΜ) ενόψει του δημοψηφίσματος, ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Σκοπίων προειδοποίησε ότι ενδεχόμενη νίκη του «Όχι» θα σήμαινε «πλήρη απουσία ελπίδας, την πλήρη απομόνωση της χώρας, πιθανόν το άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου ανασφάλειας και αστάθειας» στα δυτικά Βαλκάνια, τα οποία -όπως για μία ακόμη φορά κινδυνολόγησε- «θα επέστρεφαν πιθανόν στα σκοτεινά χρόνια του παρελθόντος».

Αντιθέτως, επέμεινε, μία νίκη του «Ναι» θα επέτρεπε να «οικοδομηθεί ένα αμοιβαίο ευρωπαϊκό μέλλον» για τα Βαλκάνια και θα προσέφερε «ένα θετικό παράδειγμα σε άλλες περιφέρειες του κόσμου». «Θα σήμαινε πως τα προβλήματα ταυτότητας μπορούν να επιλυθούν με συμφωνίες αυτού του τύπου».

Σύμφωνα με το Center for Insights in Survey Research, think tank που χρηματοδοτείται από αμερικανικά κεφάλαια, 57% των ψηφοφόρων θα υποστηρίξουν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Mερικοί ωστόσο χωρίς ενθουσιασμό, όπως ο Σάσο Ιλιόσκο, ο οποίος ερωτήθηκε σχετικά στο Κίτσεβο πριν από τη συγκέντρωση του Ζάεφ: «Δεν πιστεύω πως αυτή η συμφωνία είναι δίκαιη, αλλά θα την ψηφίσω (…) οι άνθρωποι είναι λίγο απογοητευμένοι που χάνουν ένα μέρος της ταυτότητάς τους (…), όμως θα ψηφίσουν εντούτοις ναι».

Στο ζήτημα της ταυτότητας επέμεινε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σαββατιάτικη ομιλία του στέλνοντας ταυτόχρονα ένα (πιο ξεκάθαρο από ποτέ) μήνυμα προς τον κ. Ζάεφ: ότι όταν γίνει πρωθυπουργός -και με δεδομένο ότι η συμφωνία των Πρεσπών δεν θα έχει περάσει από τη Βουλή- η διαπραγμάτευση ξεκινά από την αρχή.

Αναλυτικά η δήλωση Μητσοτάκη για τη συμφωνία των Πρεσπών Μια βαριά σκιά όμως πέφτει πάνω στην Βόρεια Ελλάδα. Είναι η συμφωνία για το Σκοπιανό που υπέγραψαν, ερήμην της ελληνικής Βουλής, ερήμην του ελληνικού λαού οι κύριοι Τσίπρας, Κοτζιάς και Καμμένος. Μια συμφωνία-ντροπή που εκχωρεί για πρώτη φορά τη “Μακεδονική ταυτότητα” και τη “Μακεδονική γλώσσα” στους γείτονές μας. Ακόμα πιο ντροπιαστική είναι η χυδαία προσπάθεια της κυβέρνησης να χαρακτηρίσει όσους διαφωνούν και διαμαρτύρονται κατά της συμφωνίας ως ακροδεξιούς. Ξαναλέμε στον κ. Τσίπρα πως οι γνήσιοι πατριώτες δεν είναι εθνικιστές. Και πως οι ακραίοι εθνικιστές δεν είναι πατριώτες. Του λέω και κάτι ακόμα: να μην διανοηθεί ποτέ ξανά να ταυτίσει αυτήν τη μεγάλη λαϊκή παράταξη που αποκατέστησε τη Δημοκρατία και έβαλε την Ελλάδα στην Ευρώπη, με την ακροδεξιά. Την ίδια ώρα που κυβερνά επί τριάμισι χρόνια αγκαλιά με τον κ. Καμμένο.



Θέλω λοιπόν εδώ, από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, να στείλω ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους τους αποδέκτες. Η Νέα Δημοκρατία θα καταψηφίσει αυτήν τη συμφωνία. Είτε τώρα είτε στην επόμενη Βουλή. Κι αν τελικά η συμφωνία που υπέγραψε ο ΣΥΡΙΖΑ καταψηφιστεί από την ελληνική Βουλή τότε θα πρέπει και η άλλη πλευρά να γνωρίζει ότι η διαπραγμάτευση ξεκινά από την αρχή.

Η δήλωση αυτή μάλιστα αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία και από το γεγονός ότι έγινε ενώπιον του αμερικανού πρέσβη προς τον οποίο απηύθυνε χαιρετισμό στην αρχή της ομιλίας του ο πρόεδρος της ΝΔ (δείτε το στην αρχή του βίντεο κάτω).

Εξ ου όπως προαναφέρθηκε και η σπουδή που δείχνει ο αμερικανός διαπραγματευτής του ΟΗΕ, Μάθιου Νίμιτς, στο να πείσει τους πολίτες της ΠΓΔΜ να πουν «Ναι» στο δημοψήφισμα, «τώρα που είναι ευκαιρία».

Το μήνυμα Μητσοτάκη, όμως, ήταν σαφέστερο από ποτέ και στη βάση του είχε τη λέξη επαναδιαπραγμάτευση.