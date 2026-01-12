Το όραμα του Ρούμπιο για μια «ελεύθερη Λατινική Αμερική»

Τα αμερικανικά ΜΜΕ αποκαλούν τον αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο «αντιβασιλέα της Βενεζουέλας», αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε στην επιχείρηση σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο.

Αλλωστε έχει κάθε λόγο να μισεί το Καράκας, καθώς, σύμφωνα με ανάλυση της Telegraph, το 2017 ο Ρούμπιο τέθηκε υπό αστυνομική προστασία, όταν ο επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας της Βενεζουέλας κατηγορήθηκε ότι σχεδίαζε τη δολοφονία του.

Ο πρώην γερουσιαστής της Φλόριντα αποτελούσε επί χρόνια αγκάθι για το καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο, ενώ το 2014, από το βήμα της Γερουσίας, είχε επιπλήξει την κυβέρνηση Ομπάμα για την «επαίσχυντη» αποτυχία της να επιβάλει κυρώσεις στον αυταρχικό ηγέτη.

Σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ πήρε τελικά την εκδίκησή του, όταν ο αμερικανικός στρατός συνέλαβε τον Μαδούρο σε μια τολμηρή επιχείρηση.

Ο Ρούμπιο, που έχει αναλάβει έναν ολοένα αυξανόμενο κατάλογο τίτλων στην κυβέρνηση Τραμπ –υπηρετώντας ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας, εκτελών χρέη συμβούλου εθνικής ασφάλειας και αρχειοφύλακας των ΗΠΑ–, ενδέχεται να προσέθεσε ακόμη έναν στη λίστα του.

Για τις ΗΠΑ, η σύλληψη του Μαδούρο σηματοδοτεί την κορύφωση μιας εκστρατείας έντονης πίεσης που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο, όταν το Πεντάγωνο άρχισε να ενισχύει τις στρατιωτικές δυνάμεις του στην περιοχή και να ανατινάζει σκάφη που κατηγορούνταν για διακίνηση ναρκωτικών.

Για τον Ρούμπιο, έναν πολιτικό που συχνά περιγράφει τον εαυτό του ως γιο κουβανών εξόριστων και κτίζει την πολιτική του ταυτότητα πάνω στην οικογενειακή του ιστορία, αυτό αποτελεί το αποκορύφωμα μιας δια βίου φιλοδοξίας να αποκαταστήσει τη δημοκρατία στην Κεντρική Αμερική.

«Αυτό είναι μέρος του DNA του, είναι κάτι πάνω στο οποίο έχει δουλέψει όλη του τη ζωή», δήλωσε ένας πρώην συνεργάτης του στην Telegraph.«Οι γονείς του πέθαναν χωρίς να δουν τη χώρα τους να απελευθερώνεται. Πιστεύει βαθιά στην ελευθερία και στη δημοκρατία, γιατί τις στερήθηκε η οικογένειά του».

Λέγεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να ανατρέψει τον ηγέτη της Βενεζουέλας. Τώρα, καθώς δεν υπάρχει μακροπρόθεσμος διάδοχος για να κυβερνήσει τη χώρα των 29 εκατομμυρίων κατοίκων, ο πρόεδρος ανέθεσε στον Ρούμπιο να βοηθήσει στη «διοίκηση» της Βενεζουέλας, να αποκαταστήσει τις πετρελαϊκές υποδομές της και να συμβάλει στην εγκαθίδρυση μιας σταθερής κυβέρνησης, προσθέτοντας ακόμη ένα καθήκον στον μακρύ κατάλογο των ευθυνών του.

«Η διαδικασία μετάβασης δεν θα είναι εύκολη, αλλά δεν υπάρχει κανείς πιο ικανός στην αμερικανική κυβέρνηση από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο για αυτή τη στιγμή», υποστήριξε ένας ακόμη πρώην σύμβουλός του που μίλησε στη βρετανική εφημερίδα.

Γνωστός ως ο «εικονικός υπουργός Εξωτερικών για τη Λατινική Αμερική» κατά την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, η ευχέρεια του Ρούμπιο στα ισπανικά και οι στενές σχέσεις του με ηγέτες της Λατινικής Αμερικής και τη βενεζουελανική αντιπολίτευση τον καθιστούν φυσικό εντεταλμένο του προέδρου, ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος μιλώντας στην Washington Post.

Πηγές τον περιγράφουν ως «γητευτή της Λατινικής Αμερικής», ενώ σύμφωνα με πρώην αξιωματούχους που μίλησαν στο Politico, ο Ρούμπιο είχε απευθείας γραμμή επικοινωνίας με τον πρόεδρο κατά την πρώτη του θητεία, ιδίως σε ό,τι αφορούσε τις σοσιαλιστικές κυβερνήσεις της Κούβας, της Βενεζουέλας και της Νικαράγουας.

Οργάνωσε συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και της συζύγου ενός φυλακισμένου ηγέτη της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας το 2017 και λάμβανε εβδομαδιαίες ενημερώσεις για τις κινήσεις των ΗΠΑ αναφορικά με τις κυβερνήσεις της Λατινικής Αμερικής.

Η αιχμηρή κριτική του αποτελούσε επί μακρόν πηγή ενόχλησης για τον Μαδούρο, ο οποίος τον είχε χαρακτηρίσει «τον πιο τρελό από τους τρελούς», ενώ, σύμφωνα με υπόμνημα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, ο επικεφαλής των δυνάμεων ασφαλείας του Μαδούρο, Ντιοσντάδο Καμπέγιο Ροντόν, φερόταν να βρίσκεται πίσω από σχέδιο δολοφονίας του αμερικανού γερουσιαστή.

«Προκάλεσε σοκ σε όλο το περιβάλλον του γερουσιαστή», θυμάται ένας πρώην συνεργάτης, προσθέτοντας ότι ο Ρούμπιο δεν πτοήθηκε από τις απειλές. Αν και ποτέ δεν αποδείχθηκε, η απειλή οδήγησε τις ομοσπονδιακές αρχές να παράσχουν στον Ρούμπιο και στην οικογένειά του εικοσιτετράωρη προστασία.

Καθοριστικό στοιχείο για την επιτυχία της επιχείρησης εναντίον του Μαδούρο, σύμφωνα με πληροφορίες εκ των έσω, έπαιξε η στενή σχέση μεταξύ του Τραμπ και του υπουργού Εξωτερικών του, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους συμβούλους της δεύτερης θητείας του αμερικανού προέδρου. «Νομίζω ότι ο πρόεδρος τον σέβεται πραγματικά», δήλωσε ένας πρώην σύμβουλος του Ρούμπιο στην Telegraph.

Οι δυο άνδρες βλέπονται σχεδόν καθημερινά, έχουν γραφεία δίπλα-δίπλα στον Λευκό Οίκο και διατηρούν θερμή δημόσια σχέση, η οποία έχει οδηγήσει τον πρόεδρο να απονέμει τίτλους στον σύμβουλό του, σαν μεσαιωνικός βασιλιάς.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, ο Τραμπ ήταν ασαφής ως προς το ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, λέγοντας ότι «οι άνθρωποι που στέκονται ακριβώς πίσω μου» θα το κάνουν για ένα «χρονικό διάστημα», καθώς έδειχνε προς τον υπουργό Εξωτερικών και τον υπουργό Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Ο Τραμπ εξήρε επίσης τις αρχικές συνομιλίες του Ρούμπιο με την αντιπρόεδρο του Μαδούρο, Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία διορίστηκε επισήμως προσωρινή ηγέτιδα της Βενεζουέλας, λέγοντας ότι «ουσιαστικά είναι πρόθυμη να κάνει ό,τι θεωρούμε απαραίτητο για να ξαναγίνει η Βενεζουέλα σπουδαία».

Αντιμετωπίζοντας με δεξιοτεχνία την απάντηση της Ροδρίγκες ότι η Βενεζουέλα «δεν θα επιτρέψει ποτέ να είναι αποικία μιας άλλης δύναμης», ο Ρούμπιο διευκρίνισε ότι οι ΗΠΑ δεν θα κυβερνούν τη Βενεζουέλα στην καθημερινότητά της, πέραν της επιβολής μιας υφιστάμενης «πετρελαϊκής καραντίνας» στη χώρα.

Η στρατιωτική επιχείρηση –η ταχύτερη ανατροπή καθεστώτος στη σύγχρονη εποχή– αποτελεί επίσης πολιτική νίκη για τον ίδιο εντός μιας κυβέρνησης που περιλαμβάνει ένθερμους αντιπάλους της αλλαγής καθεστώτων, με εξέχοντα τον Τζέι Ντι Βανς.

«Βλέπω τη [στρατιωτική επιχείρηση] πραγματικά ως σύμπλευση μυαλών μεταξύ του υπουργού Ρούμπιο και του προέδρου Τραμπ», δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα η Κάρι Φιλιπέτι, πρώην σύμβουλος για τη Βενεζουέλα και την Κούβα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Απαντώντας σε υποδείξεις ότι ο Τραμπ αποστρέφεται τις ξένες παρεμβάσεις, η Φιλιπέτι είπε ότι ο αμερικανός πρόεδρος «πάντα είχε μια ροπή προς τέτοιες επιδείξεις αμερικανικής ισχύος», παραπέμποντας στα πλήγματα κατά του Ιράν και στα σχέδια αποστολής ναυτικών δυνάμεων στα ανοιχτά των ακτών της Βενεζουέλας κατά την πρώτη του θητεία, τα οποία, όπως είπε, εμποδίστηκαν από γραφειοκρατικά εμπόδια. «Αυτό φέρει έντονα τη νοοτροπία του Τραμπ, ενισχύοντας την αμερικανική δύναμη και ισχύ. Αλλά νομίζω ότι η εξειδίκευση και η ακρίβεια φωνάζουν ότι σχεδιαστής ήταν ο Μάρκο Ρούμπιο».

Στοχοποιώντας αυταρχικά καθεστώτα

Κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, ο Ρούμπιο υπήρξε καθοριστικός στην προώθηση κυρώσεων κατά της Βενεζουέλας, της Κούβας και της Νικαράγουας, της λεγόμενης «τρόικας της τυραννίας».

Με την πτώση του καθεστώτος της Βενεζουέλας, πρώην συνεργάτες έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι ο υπουργός Εξωτερικών και ο αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να θεωρούν την εξάλειψη των κομμουνιστικών δικτατοριών στο δυτικό ημισφαίριο ως «μέρος της κληρονομιάς» τους.

Ο Τραμπ ανέβασε τους τόνους και εναντίον της Κολομβίας, χαρακτηρίζοντας τον αριστερό πρόεδρό της, Γκουστάβο Πέτρο, «άρρωστο άνθρωπο» που «του αρέσει να φτιάχνει κοκαΐνη και να την πουλάει στις Ηνωμένες Πολιτείες». Οταν ρωτήθηκε αν οι ΗΠΑ θα προχωρούσαν σε στρατιωτική δράση εναντίον της χώρας, απάντησε: «Μου ακούγεται καλό».

Απορρίπτοντας συγκρίσεις με την αμερικανική εισβολή στο Ιράκ, η οποία οδήγησε σε σχεδόν εννέα χρόνια συγκρούσεων και στον θάνατο περίπου 5.000 στρατιωτών, ένας πρώην σύμβουλος του Ρούμπιο επισήμανε ότι ο λαός της Βενεζουέλας έχει στραφεί κατά της κυβέρνησης Μαδούρο και υποστήριξε ότι είναι «ενθουσιασμένος για όσα έρχονται». Παράλληλα, σημείωσε: «Οι Κουβανοαμερικανοί βλέπουν την πτώση του καθεστώτος στη Βενεζουέλα ως κάτι που θα γίνει ντόμινο και θα επηρεάσει άμεσα την Κούβα».

Καθώς ο πρώην ηγέτης της Βενεζουέλας αναλογίζεται το μέλλον του, έγκλειστος σε αμερικανική φυλακή, ο Ρούμπιο ενδέχεται ήδη να στρέφει το βλέμμα του στο επόμενο έπαθλό του – αυτή τη φορά πολύ πιο κοντά στην πατρίδα του.

