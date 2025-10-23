Το μεσημέρι του Σαββάτου η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου – η επιθυμία της οικογένειας

Η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Τρίτη σε ηλικία 81 ετών, θα τελεστεί στη Μητρόπολη Αθηνών το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, στη 1:00 το μεσημέρι.

Η ταφή θα ακολουθήσει στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, σύμφωνα με ανάρτηση της οικογένειάς του στα κοινωνικά δίκτυα.

Η οικογένεια του σπουδαίου τραγουδοποιού ζητά, αντί στεφάνων, τα χρήματα να διατεθούν για την ενίσχυση δύο πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με τα οποία ο Σαββόπουλος συνδεόταν άμεσα:

-Στο Μουσικό Τμήμα του Ιονίου Πανεπιστημίου, όπου είχε διδάξει,

EUROBANK – GR18 0260 2950 0002 9020 1796 406 Δικαιούχος: Ιόνιο Πανεπιστήμιο

-Στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στη γενέθλια πόλη του, τη Θεσσαλονίκη, Τράπεζα Πειραιώς – GR26 0172 2020 0052 0209 9405 694 Δικαιούχος: Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Στην αιτιολογία κάθε κατάθεσης, όπως σημειώνεται, θα πρέπει να αναγράφεται: «Διονύσης Σαββόπουλος».

Για όσους επιθυμούν να τον αποχαιρετήσουν, η σορός του θα εκτεθεί σε προσκύνημα στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, το πρωί του Σαββάτου, από τις 8:30 έως τις 11:30 π.μ.

Οπως έχει γίνει γνωστό, η κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου θα τελεστεί δημοσία δαπάνη, με σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφουν οι υπουργοί Κυριάκος Πιερρακάκης, Θοδωρής Λιβάνιος και Λίνα Μενδώνη, καθώς και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς.

