Το Κρεμλίνο καθαίρεσε διοικητή που είπε ότι η Ρωσία πρόδωσε τον στρατό της

Η στρατιωτική ηγεσία της Ρωσίας φέρεται να καθαίρεσε τον Ιβάν Ποπόφ, διοικητή της 58ης μεικτής στρατιάς η οποία δρα στη νότια Ουκρανία.

Ο αντιστράτηγος Ποπόφ απευθύνθηκε στους στρατιώτες του με ηχογραφημένο μήνυμα που αναπαρήγαγε ρώσος κοινοβουλευτικός, ο οποίος είναι σκληροπυρηνικός πρώην στρατιωτικός, μέσω Telegram.

Στο μήνυμα, τονίζει πως είπε στη στρατιωτική ηγεσία «την αλήθεια» για το πόσο άσχημη είναι η κατάσταση στο ουκρανικό μέτωπο, ενώ κρίνει πως με την απαλλαγή του από τα καθήκοντά του το επιτελείο «μαχαιρώνει πισώπλατα» τη μονάδα του.

«Ο ουκρανικός στρατός δεν μπόρεσε να σπάσει τις γραμμές μας στο μέτωπο, όμως οι ανώτατοι αξιωματικοί μας μάς μαχαιρώνουν πισώπλατα, αποκεφαλίζοντας τη μονάδα μας αυτή τη δύσκολη και κρίσιμη στιγμή», ανέφερε ο αντιστράτηγος Ποπόφ.

«Επέστησα την προσοχή στη μεγαλύτερη τραγωδία του σύγχρονου πολέμου, την έλλειψη αναγνώρισης αντιπυροβολικού και ανταπόδοσης πυρών και τους πολλούς θανάτους και τραυματισμούς που προκαλούνται από τα πυρά του πυροβολικού του εχθρού», εξήγησε.

1/ General Ivan Popov is reported to have disappeared following the publication of his highly critical remarks about the conduct of the war in southern Ukraine. He said earlier that he had been dismissed after criticising the Russian senior military leadership. pic.twitter.com/DQrdVn6PUj

— ChrisO_wiki (@ChrisO_wiki) July 14, 2023