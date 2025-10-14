Το Ισραήλ κλείνει τη Ράφα, η Χαμάς ενισχύει τον έλεγχό της στη Γάζα

Μολονότι οι προοπτικές για την κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα εμφανίζονται σκοτεινές, καθώς το Ισραήλ καθυστερεί την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και η Χαμάς ενισχύει τον έλεγχό της στην περιοχή, o Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στον ιστότοπο Truth Social ότι «η δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα «ξεκινά τώρα». Ζήτησε να επιστραφούν οι σοροί των ομήρων που πέθαναν στη Γάζα, προσθέτοντας «η δουλειά δεν τελείωσε».

«Και οι είκοσι όμηροι επέστρεψαν και αισθάνονται όσο καλά μπορεί να αναμένεται, ένα μεγάλο βάρος έχει φύγει, αλλά η αποστολή δεν έχει τελειώσει. Οι νεκροί δεν έχουν επιστραφεί, όπως υποσχέθηκαν! Η δεύτερη φάση ξεκινά τώρα!!!», έγραψε.

Την ίδια ώρα, η Χαμάς ανακοίνωσε την παράδοση των σορών τεσσάρων ακόμα ισραηλινών ομήρων. Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται εν μέσω αυξανόμενης έντασης και αμοιβαίων κατηγοριών, καθώς η εφαρμογή της εκεχειρίας και η διαδικασία ανταλλαγής ομήρων και κρατουμένων δείχνουν να κλονίζονται.

Νωρίτερα, ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν δηλώσει ότι το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον έως και την Τετάρτη και ότι η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον παλαιστινιακό θύλακα θα περιοριστεί, προκειμένου να ασκηθεί πίεση στη Χαμάς να παραδώσει τις σορούς των ομήρων που εξακολουθεί να κρατά, σύμφωνα με το Reuters.

Το Ισραήλ, την Τρίτη, καθυστέρησε εκ νέου τη διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας και κράτησε κλειστά τα σύνορα, ενώ μαχητές της Χαμάς εμφανίστηκαν ξανά στους δρόμους, εκτελώντας άνδρες δημοσίως στη Γάζα και υπονομεύοντας τις ελπίδες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για σταθεροποίηση και τερματισμό του πολέμου, μετέδωσε το διεθνές πρακτορείο.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η απόφαση περιορισμού της βοήθειας και της καθυστέρησης στο άνοιγμα των συνόρων ελήφθη επειδή η Χαμάς κινείται με αργούς ρυθμούς στην παράδοση των σορών των νεκρών ομήρων.

Η οργάνωση επιμένει ότι η διαδικασία ανάκτησης των σορών είναι δύσκολη, ενώ, παράλληλα, έχει πάρει τον έλεγχο αρκετών περιοχών της Γάζας, μετά τη μερική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων την περασμένη εβδομάδα.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι αποφεύγουν να σχολιάσουν δημόσια, επιμένοντας ότι οποιαδήποτε τελική συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει τον πλήρη αφοπλισμό της οργάνωσης.

Η επανεμφάνιση της Χαμάς στους δρόμους της Γάζας αποδεικνύει τα εμπόδια που εξακολουθούν να υφίστανται για τη μετάβαση από το πρώτο στάδιο της εκεχειρίας –όπως προβλέπει το σχέδιο Τραμπ– σε μια μόνιμη πολιτική συμφωνία.

Κάτοικοι της Γάζας ανέφεραν ότι την Τρίτη οι μαχητές της τρομοκρατικής οργάνωσης ήταν πανταχού παρόντες, αναλαμβάνοντας ελέγχους ακόμη και στις οδούς που χρησιμοποιούνται για τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Παλαιστινιακές πηγές ασφαλείας έκαναν λόγο για δεκάδες νεκρούς σε συγκρούσεις μεταξύ μαχητών της Χαμάς και αντίπαλων ομάδων τα τελευταία 24ωρα. Παράλληλα, ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σκότωσαν πέντε ανθρώπους σε προάστιο ανατολικά της πόλης της Γάζας, ενώ μία αεροπορική επιδρομή κοντά στη Χαν Γιούνις προκάλεσε τον θάνατο ενός ακόμη και τον τραυματισμό άλλου ενός, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές Αρχές.

Η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ ότι παραβίασε την εκεχειρία, ενώ ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι πυροβόλησε εναντίον ατόμων που πέρασαν τη γραμμή της ανακωχής και αγνόησαν τις προειδοποιήσεις να επιστρέψουν πίσω.

Παράλληλα, η διαδικασία παράδοσης των σορών των ομήρων και των Παλαιστινίων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του πολέμου Ισραήλ–Χαμάς ενδέχεται να διαρκέσει πολύ, καθώς πρόκειται για μια «τεράστια πρόκληση», δεδομένων των δυσκολιών εντοπισμού σορών μέσα στα ερείπια της Γάζας, ανακοίνωσε η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC).

«Η αναζήτηση ανθρώπινων λειψάνων είναι προφανώς μια ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση από την απελευθέρωση ζωντανών ανθρώπων. Πρόκειται για μια εξαιρετικά δύσκολη αποστολή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού, Κριστιάν Καρντόν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη, προσθέτοντας πως η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει ημέρες ή και εβδομάδες.

«Υπάρχει σαφώς ο κίνδυνος να χρειαστεί πολύ περισσότερος χρόνος. Αυτό που λέμε στα δύο μέρη είναι ότι η επιστροφή των σορών πρέπει να αποτελέσει την ύψιστη προτεραιότητά τους», πρόσθεσε.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, με έδρα τη Γενεύη, ανακοίνωσε ότι έχει αποστείλει επιπλέον 23 μέλη προσωπικού, καθώς και ειδικά οχήματα-ψυγεία και σάκους μεταφοράς σορών, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι νεκροί θα τύχουν του σεβασμού και της αξιοπρέπειας που απαιτείται, μέσα σε μια Γάζα που έχει μετατραπεί σε πεδίο ερειπίων.

