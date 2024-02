«Το Ισραήλ έχει στα χέρια του βίντεο με τον επικεφαλής της Χαμάς, Σινουάρ, σε σήραγγα της Γάζας»

Το Ισραήλ έχει στην κατοχή του βίντεο που απεικονίζει τον επικεφαλής της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, τη σύζυγό του και «δύο ή τρία» από τα παιδιά του να βρίσκονται σε μια σήραγγα στη Γάζα, μετέδωσε την Τρίτη το Channel 12, δίχως ωστόσο να δώσει στη δημοσιότητα τα επίμαχα πλάνα.

Το ισραηλινό κανάλι ανέφερε πως το βίντεο τραβήχτηκε στις 10 Οκτωβρίου, μόλις τρεις ημέρες μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, καθώς και ότι βρέθηκε στα χέρια των Ισραηλινών στις αρχές του πολέμου του Ισραήλ με τη Χαμάς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το βίντεο δείχνει τον Σινουάρ και τα μέλη της οικογένειας να οδηγούνται από το ένα τούνελ στο άλλο, κάτω από την πόλη Χαν Γιουνίς, από ένα στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης που κρατάει φακό.

Ο Σινουάρ φαίνεται υγιής, κρατάει μια τσάντα και φοράει σαγιονάρες Adidas, ανέφερε το δημοσίευμα.

🔴 EXPOSED: a Hamas tunnel, over a kilometer long, built under the heart of a civilian area of Khan Yunis, with millions of shekels estimated going into its construction.

The tunnel was used by senior operatives to hold Israeli hostages and to hide high-ranking members of… pic.twitter.com/UfwJFZQ5JT

— Israel Defense Forces (@IDF) February 7, 2024