Το Ισραήλ εξαπέλυσε την πρώτη στοχευμένη επιδρομή στη νότια Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίστηκε ότι πραγματοποίησε περιορισμένη επιδρομή στη νότια Λωρίδα της Γάζας το βράδυ της Παρασκευής προκειμένου να αποναρκοθετήσει και χαρτογραφήσει την περιοχή.

Οπως έγραψε η Telegraph την επομένη, «μέχρι στιγμής οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) έχουν επικεντρώσει την χερσαία εισβολή τους στο βορρά, με την η ώθηση προς το νότο να έρχεται αφότου ο στρατός ανέφερε ότι “διευρύνονται” οι επιχειρήσείς του γύρω από την πόλη της Γάζας», η οποία περικυκλώθηκε.

Κατά τη διάρκεια της στοχευμένης εισβολής στη νότια Γάζα, τεθωρακισμένα άρματα μάχης, υπό την ηγεσία της Μεραρχίας Γάζας, σκότωσαν «αρκετούς» τρομοκράτες της Χαμάς όταν συνάντησαν μια ομάδα που προσπαθούσε να βγει από το φρεάτιο σήραγγας. Τα στρατεύματα «έβαλαν προς τους τρομοκράτες και τους σκότωσαν», ανέφερε η σχετική ενημέρωση.

🔴 IDF troops uncovered tunnel shafts, rigged them with explosives, and neutralized Hamas’s terrorist tunnels during special operations inside Gaza. pic.twitter.com/LlSE7FbBt8

Παλαιστίνιοι στη Γάζα επίσης δήλωσαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις στόχευσαν τον Νότο σε αεροπορικές επιδρομές τη νύχτα προς το πρωί του Σαββάτου.

Ο Ράεντ Ματάε, ο οποίος έχει εγκαταλείψει τη βόρεια Γάζα, είπε ότι άκουσε εκρήξεις, προφανώς από αεροπορικές επιδρομές. «Οι άνθρωποι δεν κοιμούνται ποτέ», είπε στους Times of Israel. «Ο ήχος των εκρήξεων δεν σταματά ποτέ».

Βομβαρδισμοί αναφέρθηκαν, επίσης, στην πόλη της Γάζας και στα δυτικά προάστια κοντά στο νοσοκομείο Al-Quds, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες.

Ο ισραηλινός στρατός επανέλαβε τις εκκλήσεις του προς τους αμάχους στον παλαιστινιακό θύλακα, ζητώντας τους να απομακρυνθούν από τον Βορρά, ο οποίος περιγράφεται ως «εμπόλεμη ζώνη».

Κατήγγειλε, δε, ότι «η Χαμάς προσπάθησε να αποτρέψει την εκκένωση των αμάχων της Γάζας, μεταξύ άλλων πυροβολώντας στρατιώτες του IDF που στάλθηκαν για να ανοίξουν τη διαδρομή και να διευκολύνουν την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών».

Another opening of the humanitarian route was announced today by @AvichayAdraee for civilians to relocate southward on the Salah Al-Din route in Gaza between 13:00-16:00.

Hamas attempted to prevent Gazan civilians from evacuating, including by firing at IDF soldiers sent to… pic.twitter.com/aNy20fYCi8

— Israel Defense Forces (@IDF) November 4, 2023