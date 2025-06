Το Ισραήλ δεν κλείνει το «μέτωπο» του Ιράν και ο Τραμπ λέει ότι «έφερε ειρήνη στο εξωτερικό»

Ο πόλεμος με το Ιράν επέτρεψε να επιβραδυνθεί για «πολλά χρόνια» το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, υποστήριξε ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του ισραηλινού στρατού, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι η εκστρατεία κατά του Ιράν δεν έχει τελειώσει αλλά μπαίνει σε μια νέα φάση.

«Μόλις ολοκληρώσαμε ένα σημαντικό στάδιο, όμως η εκστρατεία εναντίον του Ιράν δεν έχει τελειώσει. Ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο, βασισμένο στην πρόοδο που επιτύχαμε κατά την τρέχουσα εκστρατεία», τόνισε ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ σε ανακοίνωσή του και πρόσθεσε: «Επιβραδύναμε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν για πολλά χρόνια, καθώς και το βαλλιστικό πρόγραμμά του».

⭕“We’ve set Iran’s nuclear project back by years, and the same applies to its missile program.”

-Chief of the General Staff LTG Eyal Zamir during a situational assessment following the beginning of the ceasefire with Iran pic.twitter.com/SvipxFxyhv

