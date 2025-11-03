Το Ισραήλ ανοίγει ξανά τη συζήτηση για θανατική ποινή σε τρομοκράτες

Σε μια κίνηση που προκαλεί έντονες πολιτικές και ηθικές αντιδράσεις στο Ισραήλ και το εξωτερικό, η Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας της Κνεσέτ ενέκρινε τη Δευτέρα την προώθηση νομοσχεδίου που προβλέπει την επιβολή θανατικής ποινής σε τρομοκράτες, ένα μέτρο που ο ίδιος ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να στηρίζει προσωπικά.

Το νομοσχέδιο, το οποίο μπορεί να τεθεί σε πρώτη ανάγνωση στην ολομέλεια της Κνεσέτ ήδη από την Τετάρτη, επιτρέπει στα δικαστήρια να επιβάλουν τη θανατική ποινή σε όσους διαπράττουν ανθρωποκτονία Ισραηλινού πολίτη με εθνικιστικά κίνητρα, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν οι Times of Israel.

Ωστόσο, δεν θα εφαρμόζεται στην περίπτωση Ισραηλινού που σκοτώνει Παλαιστίνιο, γεγονός που έχει ήδη πυροδοτήσει συζητήσεις περί άνισης μεταχείρισης και πολιτικής σκοπιμότητας.

Ο Γκαλ Χιρς, κυβερνητικός συντονιστής για θέματα ομήρων, ο οποίος αρχικά είχε ταχθεί κατά του μέτρου, ανακοίνωσε την αλλαγή στάσης του, τονίζοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Νετανιάχου υποστηρίζουν πλέον το νομοσχέδιο.

«Η θέση του πρωθυπουργού -και μίλησα μαζί του πριν τη συνεδρίαση- είναι υπέρ του νομοσχεδίου», δήλωσε ο Χιρς, προσθέτοντας ότι η αρχική του επιφύλαξη οφειλόταν στον φόβο πως η Χαμάς θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τους ομήρους που κρατούσε, κάτι που πλέον δεν ισχύει, αφού και οι τελευταίοι 20 ζωντανοί όμηροι έχουν επιστρέψει στο Ισραήλ.

Ο ίδιος, ωστόσο, υπογράμμισε πως η εφαρμογή της θανατικής ποινής θα πρέπει να γίνεται μόνο έπειτα από εμπιστευτική γνωμοδότηση των υπηρεσιών ασφαλείας και του κυβερνητικού συντονιστή για τους ομήρους και τους αγνοούμενους, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή κρίση κάθε υπόθεσης.

Το νομοσχέδιο εισήχθη από τη βουλευτή του ακροδεξιού κόμματος Οτσμά Γεχουντίτ (Otzma Yehudit), Λιμόρ Σον Χαρ-Μελέχ, και υποστηρίζεται σθεναρά από τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, γνωστό για τις ακραίες του θέσεις, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα των Times of Israel.

Ο Μπεν Γκβιρ είχε προειδοποιήσει ότι αν το νομοσχέδιο δεν προχωρήσει άμεσα στην Oλομέλεια, το κόμμα του θα επανεξετάσει τη συμμετοχή του στον κυβερνητικό συνασπισμό.

Χαιρετίζοντας τη στήριξη του Νετανιάχου, ο Μπεν Γκβιρ δήλωσε μέσω της πλατφόρμας X (πρώην Twitter): «Ευχαριστώ τον πρωθυπουργό για τη στήριξή του στο νομοσχέδιο της Οτσμά Γεχουντίτ για τη θανατική ποινή στους τρομοκράτες. Κανένα περιθώριο διακριτικής ευχέρειας δεν πρέπει να έχουν τα δικαστήρια — κάθε τρομοκράτης που βγαίνει να σκοτώσει πρέπει να γνωρίζει ότι θα του επιβληθεί η θανατική ποινή. Ήρθε η ώρα για δικαιοσύνη».

Ο ακροδεξιός υπουργός υποστηρίζει ότι η νομοθεσία θα λειτουργήσει αποτρεπτικά, στέλνοντας μήνυμα στη Χαμάς ότι «υπάρχει τίμημα» για τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου 2023, όταν χιλιάδες ένοπλοι εισέβαλαν στο Ισραήλ, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους, κυρίως αμάχους, και παίρνοντας 251 ομήρους.

Η ιδέα της θανατικής ποινής για τρομοκράτες, ωστόσο, δεν είναι καινούρια. Το Μάρτιο του 2023, η Κνεσέτ είχε υπερψηφίσει το νομοσχέδιο με 55 ψήφους υπέρ και 9 κατά, αλλά η διαδικασία «πάγωσε», λόγω αντιδράσεων εντός της κυβέρνησης και των υπηρεσιών ασφαλείας, παρότι το μέτρο αποτελούσε μέρος της συμφωνίας συνεργασίας του Λικούντ με το Οτσμά Γεχουντίτ.

Η Σον Χαρ-Μελέχ, που έχει προσωπικούς λόγους να στηρίζει τη νομοθεσία, υπενθύμισε ότι το 2003 ο σύζυγός της, Σούλι Χαρ-Μελέχ, σκοτώθηκε σε τρομοκρατική επίθεση στη Δυτική Οχθη, ενώ η ίδια τραυματίστηκε σοβαρά. Eνας από τους δράστες, ο Χάλεντ Νατζάρ, είχε καταδικαστεί σε επτά φορές ισόβια, αλλά αφέθηκε ελεύθερος το 2011, στο πλαίσιο της ανταλλαγής κρατουμένων για την απελευθέρωση του Γκιλάντ Σαλίτ, και στάλθηκε στη Γάζα, όπου συνέχισε να επιχειρεί με τη Χαμάς μέχρι τον θάνατό του το 2024.

«Τον σκότωσαν, όταν ήταν ήδη πολύ αργά», είπε συγκινημένη η βουλευτής. «Eνας νεκρός τρομοκράτης δεν ξαναχτυπά, δεν αποφυλακίζεται, δεν συμμετέχει σε συμφωνίες ανταλλαγής και δεν αποτελεί ξανά κίνδυνο για τον λαό μας».

Ο μόνος βουλευτής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας που αντιτάχθηκε στην προώθηση του νομοσχεδίου ήταν ο Γκιλάντ Καρίβ, μέλος του αριστερού Εργατικού Κόμματος. Ο Καρίβ χαρακτήρισε τη θανατική ποινή «λαϊκιστικό και ακραίο μέτρο που όχι μόνο δεν θα εξαλείψει την τρομοκρατία, αλλά θα την ενισχύσει», κατηγορώντας τον Νετανιάχου ότι στηρίζει το νομοσχέδιο «για να καλοπιάσει» τον Μπεν Γκβιρ, μετά τη συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων και την προσωρινή εκεχειρία στη Γάζα.

«Η στάση του πρωθυπουργού αποδεικνύει ότι οι πολιτικοί υπολογισμοί υπερισχύουν των ζητημάτων ασφάλειας», κατέληξε ο Καρίβ.

