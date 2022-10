Το Ιράν συνεχίζει να σκοτώνει τα παιδιά του: Δεκαεπτάχρονος νεκρός από σφαίρα αστυνομικού

Ενα ακόμα θύμα προστέθηκε στον μακρύ κατάλογο των παιδιών που έχουν δολοφονήσει οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας από τον Σεπτέμβριο, στις διαδηλώσεις που ξέσπασαν και συνεχίζονται μετά τη δολοφονία της 22χρονης Μάχσα Αμινί από την αστυνομία ηθών.

Στις αρχές Οκτωβρίου, η 16χρονη Σαρίνα Ισμαϊλζαντέχ ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου στα χέρια των ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας επειδή πήρε μέρος σε αντικαθεστωτική διαδήλωση.

Στις 13 Οκτωβρίου, η συνομήλική της Ασρα Παναχί ξυλοκοπήθηκε άγρια από αστυνομικούς μέσα στην τάξη της επειδή δεν έψαλε τον ύμνο που της ζήτησαν για τον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και πέθανε την επόμενη μέρα.

Σύμφωνα με στοιχεία ιρανικών αντικαθεστωτικών, στο ίδιο σχολείο, ξυλοκοπήθηκαν με πρωτοφανή αγριότητα 80 μαθήτριες, που κατέληξαν στο νοσοκομείο, ενώ εκτός από την Παναχί, άλλες δύο μαθήτριες κατέληξαν από τα τραύματά τους και μία ακόμα παραμένει σε κώμα.

Στις 11 Οκτωβρίου, ο υπουργός Παιδείας ανακοίνωσε ότι μαθητές και μαθήτριες έχουν σταλεί σε «ψυχολογικά κέντρα» γιατί πήραν μέρος σε διαδηλώσεις ενάντια στο καθεστώς.

Την Πέμπτη, έγινε γνωστό ότι στις 8 Οκτωβρίου, ένας 17χρονος σκοτώθηκε από σφαίρα, στη διάρκεια διαδήλωσης στη Μασάντ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Ιράν.

Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνολικά έχουν σκοτωθεί 23-27 ανήλικοι σε σύνολο 215 θυμάτων από την αστυνομική βία στο Ιράν τις τελευταίες εβδομάδες.

Οπως σημειώνει ο Guardian, το πιστοποιητικό θανάτου του Αμπολφάζλ Αντινεζάντεχ αναφέρει ότι πέθανε από τραύμα που του προκάλεσε πυροβόλο όπλο στο ήπαρ και στα νεφρά. Σύμφωνα με γιατρό, ο 17χρονος πυροβολήθηκε από απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου.

Ο πατέρας του εμφανίστηκε σε βίντεο από την κηδεία του γιου του, που ανέβηκε στα social media, στο οποίο έλεγε κλαίγοντας, «τι έγκλημα έκανε και του διαλύσατε το στομάχι με 24 σφαίρες;».

Iranian security forces killed 17 y/o protester by shotgun at point-blank range in northeastern city of Mashhad on Oct 8th, according to BBC Persian sources.#Abolfazl_Adinezadeh was shot from less than a metre distance, sources quoted his doctor.

1/5 pic.twitter.com/gGAcFtGWKO

— Parham Ghobadi (@BBCParham) October 20, 2022