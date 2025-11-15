Το Ιράν κατέλαβε δεξαμενόπλοιο με κυπριακή σημαία στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν κατέλαβε δεξαμενόπλοιο με κυπριακή σημαία, όπως ανακοίνωσαν ναυτιλιακές εταιρείες , το πρώτο τέτοιο περιστατικό στα Στενά του Ορμούζ εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο.

Το δεξαμενόπλοιο Talara, το οποίο μετέφερε ντίζελ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα προς τη Σιγκαπούρη, κατασχέθηκε εν μέσω του συνεχιζόμενου αδιεξόδου ανάμεσα στην Τεχεράνη και τη Δύση σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, επιβεβαίωσαν την είδηση, ενώ ιρανός διπλωμάτης ανέφερε ότι η κράτηση ενδέχεται να σχετίζεται με παραβίαση των νόμων της χώρας.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), υπεύθυνη για τη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε ότι έχει γνώση του περιστατικού και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

«Τα εμπορικά πλοία έχουν το δικαίωμα σε ουσιαστικά ανεμπόδιστη ναυσιπλοΐα και εμπορική δραστηριότητα σε διεθνή ύδατα», ανέφερε η CENTCOM.

Τέτοια περιστατικά είναι σπάνια, ωστόσο το Ιράν έχει κατά καιρούς απειλήσει με κατασχέσεις πλοίων ή ακόμη και με κλείσιμο του στρατηγικής σημασίας στενού, σε περιόδους πολιτικής έντασης.

Σύμφωνα με την κυπριακή διαχειρίστρια εταιρεία Columbia Shipmanagement, το Marshall Islands-flagged Talara σταμάτησε να επικοινωνεί στις 8:22 π.μ. τοπική ώρα την Παρασκευή (13/11).

Αφού διέσχισε τα στενά του Ορμούζ και μπήκε στον Ινδικό Ωκεανό, το δεξαμενόπλοιο αναχαιτίστηκε από ναυτική μονάδα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), σύμφωνα με τη βρετανική εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας Vanguard Tech και Ευρωπαίο αξιωματούχο ασφαλείας.

Μια άλλη εταιρεία ασφάλειας, η Ambrey, ανέφερε ότι το πλοίο προσεγγίστηκε από τρία μικρά σκάφη πριν στρίψει απότομα προς τις ιρανικές ακτές. Κατόπιν, σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων Kpler, κινήθηκε προς το Bandar-e-Jask, όπου βρίσκεται εγκατάσταση που ελέγχεται από το ναυτικό του IRGC, και διέκοψε το σήμα του ασυρμάτου.

Η Columbia δήλωσε ότι έχει ενημερώσει τις αρμόδιες Αρχές και συνεργάζεται με υπηρεσίες θαλάσσιας ασφάλειας για να αποκατασταθεί η επικοινωνία με το πλοίο.

Περίπου το ένα τρίτο του παγκόσμιου δια θαλάσσης εμπορίου πετρελαίου διέρχεται από τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τη WSJ.

Το 2019, οι ΗΠΑ κατηγόρησαν το Ιράν για σειρά επιθέσεων σε εμπορικά πλοία στην περιοχή, γεγονός που αύξησε κατακόρυφα τα ασφάλιστρα και ανάγκασε εταιρείες να αλλάξουν δρομολόγια.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν αφότου η κυβέρνηση Τραμπ απαγόρευσε τις αγορές ιρανικού πετρελαίου, έπειτα από την απόσυρση των ΗΠΑ από την πυρηνική συμφωνία του 2015 που είχε διαπραγματευτεί η κυβέρνηση Ομπάμα.

Παρότι το Ιράν απειλεί συχνά με κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, σπάνια στοχοποιεί πλοία τα τελευταία χρόνια. Τον Απρίλιο του 2024 κατέλαβε το πορτογαλικό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων MSC Aries, ισχυριζόμενο ότι είχε σχέση με το Ισραήλ. Η Τεχεράνη το απελευθέρωσε τον Ιούνιο.

Το περασμένο καλοκαίρι, Ιράν και Ισραήλ ενεπλάκησαν σε 12ήμερη σύγκρουση, έπειτα από ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις και επιχειρήσεις πληροφοριών με στόχο να καθυστερήσουν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Το Ιράν αρνείται ότι επιδιώκει την κατασκευή πυρηνικού όπλου, αλλά οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι αναπτύσσει την ικανότητα να το κατασκευάσει μέσα σε λίγους μήνες.

Η σύγκρουση τερματίστηκε με εκεχειρία υπό αμερικανική διαμεσολάβηση. Ωστόσο, οι συνομιλίες για τον περιορισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και την αποτροπή νέας ανάφλεξης παραμένουν στάσιμες.

Στο μεταξύ, οι Χούθι, η φιλοϊρανική ένοπλη οργάνωση στην Υεμένη, έχει επιτεθεί σε δεκάδες εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα μετά τον πόλεμο στη Γάζα.

Η οργάνωση έχει δηλώσει ότι θα τηρήσει την εκεχειρία που διαμεσολάβησαν οι ΗΠΑ τον περασμένο μήνα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News