Το Ιδρυμα Γιαντ Βασέμ ταυτοποίησε πέντε εκατομμύρια θύματα του Ολοκαυτώματος

Πέντε εκατομμύρια Εβραίοι, από τους περισσότερους από 6 εκατομμύρια που σκοτώθηκαν στο Ολοκαύτωμα, έχουν πλέον ταυτοποιηθεί και με την περαιτέρω βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης θα βρεθούν ακόμη περισσότερα ονόματα, ανακοίνωσαν ισραηλινοί ερευνητές.

Το Γιαντ Βασέμ, το ίδρυμα για τη διατήρηση της Μνήμης του Ολοκαυτώματος που εδρεύει στην Ιερουσαλήμ, ανέφερε ότι αυτό το ορόσημο σηματοδοτεί επτά δεκαετίες δουλειάς, στο πλαίσιο της αποστολής του για την ταυτοποίηση εκείνων που δολοφονήθηκαν από τους Ναζί κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Περίπου ένα εκατομμύριο θύματα παραμένουν ακόμη ανώνυμα και «πολλοί θα παραμείνουν για πάντα», σύμφωνα με το ίδρυμα.

Oμως, με τη βοήθεια εργαλείων όπως είναι η ΤΝ, πιστεύεται ότι θα ανακτηθούν άλλα 250.000 ονόματα, αφού αναλυθούν εκατοντάδες εκατομμύρια έγγραφα, υπερβολικά πολλά για να εξεταστούν ένα προς ένα με το χέρι.

Καθώς ο αριθμός των επιζώντων του Ολοκαυτώματος μειώνεται και σύντομα δεν θα υπάρχουν πλέον μάρτυρες από πρώτο χέρι, ο πρόεδρος του Γιαντ Βασέμ, Ντάνι Νταγιάν, ανέφερε ότι η επίτευξη αυτού του ορόσημου των πέντε εκατομμυρίων είναι μια υπενθύμιση της ανολοκλήρωτης υποχρέωσής του.

«Πίσω από κάθε όνομα βρίσκεται μια ζωή που είχε αξία, ένα παιδί που δεν μεγάλωσε ποτέ, ένας γονιός που δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι, μια φωνή που σίγησε για πάντα. Είναι ηθικό καθήκον μας να διασφαλίσουμε ότι θα θυμόμαστε κάθε θύμα ώστε κανείς να μην μείνει πίσω, στο σκοτάδι της ανωνυμίας», δήλωσε.

Τον Μάιο του 2024 το Γιαντ Βασέμ ανακοίνωσε ότι ανέπτυξε ένα δικό του λογισμικό βασισμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη προκειμένου να ερευνήσει στοίβες αρχείων και να προσπαθήσει να ταυτοποιήσει τους εκατοντάδες χιλιάδες Εβραίους που σκοτώθηκαν στο Ολοκαύτωμα, αλλά τα ονόματά τους δεν περιλαμβάνονται στα επίσημα μνημεία.

Εκείνη την περίοδο είχε συλλέξει πληροφορίες για 4,9 εκατομμύρια ανθρώπους, διαβάζοντας έγγραφα και δηλώσεις, ελέγχοντας πλάνα από φιλμ, κοιμητήρια και άλλες πηγές.

Τα ονόματα των θυμάτων, καθώς επίσης και προσωπικά αρχεία που αφηγούνται τη ζωή πολλών από αυτά, περιλαμβάνονται στη διαδικτυακή βάση δεδομένων του Γιαντ Βασέμ, σε έξι γλώσσες.

Η βάση δεδομένων βοήθησε αμέτρητες οικογένειες να επανενωθούν με συγγενείς τους και άλλες οικογένειες να μνημονεύσουν τους δικούς τους, επειδή τα περισσότερα θύματα έμειναν άταφα.

«Οι Ναζί δεν στόχευαν μόνο να τους δολοφονήσουν αλλά να εξαλείψουν την ύπαρξή τους. Βρίσκοντας πέντε εκατομμύρια ονόματα, αποκαθιστούμε την ανθρώπινη ταυτότητά τους και διασφαλίζουμε ότι η μνήμη τους θα μείνει ζωντανή», είπε ο Αλεξάντερ Αβραμ, ο επικεφαλής της Αίθουσας Ονομάτων του Γιαντ Βασέμ, που διευθύνει και την κεντρική βάση δεδομένων με τα ονόματα των θυμάτων.

