Το φωτεινό πρόσωπο της Δικαιοσύνης

Επιτυχίες είναι, και μάλιστα σημαντικές, κι ας μην τράβηξαν τα φώτα της δημοσιότητας. Δυο δικαστές με μακρά διαδρομή, και ρόλο στην ελληνική δικαιοσύνη, ξεχώρισαν σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Ο πρώτος στην παγωμένη Κοπεγχάγη, στις 17 Οκτωβρίου, κατά τη Γενική Συνέλευση του Φόρουμ Δικαστών της ΕΕ για το Περιβάλλον (EU Forum of Judges for the Environment, EUFJE) – στο οποίο μεταξύ των Ανωτάτων Δικαστηρίων που μετέχουν είναι και ο Άρειος Πάγος.

Ο Ευάγγελος Χριστιάς, εφέτης και ήδη αποσπασμένος δικαστής στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ, εξελέγη αντιπρόεδρος του Φόρουμ. Η τιμητική για το πρόσωπό του πρόταση ήλθε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φόρουμ, δια του προέδρου του, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Γάνδης, προέδρου του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου Λικ Λαβρίσεν – και εγκρίθηκε από την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αναστασία Παπαδοπούλου.

Η δεύτερη επιτυχία καταγράφηκε στην 80ή Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Αικατερίνη Κουτσοπούλου εξελέγη ως δικαστής μερικής απασχόλησης στο Δικαστήριο Επίλυσης Διαφορών των Ηνωμένων Εθνών (UNDT), με επταετή, μη ανανεώσιμη θητεία, που ξεκινά την 1η Ιουλίου 2026.

Είναι η τρίτη φορά που έλληνας δικαστής επιλέγεται στο σύστημα εσωτερικής δικαιοσύνης του ΟΗΕ, το οποίο διαχειρίζεται υπηρεσιακές διαφορές προσωπικού του Οργανισμού, σε παγκόσμιο επίπεδο. Εχουμε να δούμε ανάλογη επιτυχία έτη πολλά. Ο Σπύρος Φλογαΐτης ήταν ο πρώτος έλληνας δικαστής που ανεδείχθη το 2000 σε διοικητικό δικαστήριο του ΟΗΕ (σε όργανο πρόδρομο του σημερινού), για να το υπηρετήσει και από τον θώκο του προέδρου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το 2015, ο Δημήτρης Ράικος, πανεπιστημιακός και πάλαι ποτέ πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής για τις Δημόσιες Συμβάσεις, εξελέγη στο Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με έκθεση του Συμβουλίου Εσωτερικής Δικαιοσύνης, η κυρία Κουτσοπούλου ήταν ανάμεσα στους δέκα επικρατέστερους υποψηφίους για τις πέντε θέσεις μερικής απασχόλησης του UNDT. Το Συμβούλιο αξιολόγησε συνολικά 391 αιτήσεις από 79 χώρες, αριθμό ρεκόρ, μέσω γραπτής εξέτασης, συνεντεύξεων και ελέγχων ακεραιότητας, προτού καταθέσει τις τελικές εισηγήσεις στη Γενική Συνέλευση. Η διαδικασία αποτιμάται ως ιδιαίτερα σκληρή…

Πόσοι πήραν είδηση, άραγε, ακόμη και μέσα στο δικαστικό σώμα, τις επιτυχίες αυτές; Πόσο προβλήθηκαν τα δυο αυτά πρόσωπα για τη διάκρισή τους εκτός συνόρων; Και πόσο εκτιμήθηκαν, αξιολογήθηκαν όπως τους πρέπει, οι δυο αυτοί νέοι ρόλοι;

Οι επιτυχίες δεν έρχονται ξαφνικά, μια ωραία πρωία. Συνήθως, απαιτούν κόπο, εγρήγορση, πολυδιάστατη παρουσία. Στο παρελθόν, ο κ. Χριστιάς, μεταξύ άλλων εκπρόσωπος Τύπου του Εφετείου Αθηνών, έχει διατελέσει εμπειρογνώμων της Δικαστικής Αρχής στο EuroMed Justice Programme καθώς και τακτικό μέλος του ΕU Forum of Judges for the Environment. Με άλλα λόγια, είναι γνωστός στον ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κόσμο, που δεν αστειεύεται (τα μεγέθη είναι αξιοσημείωτα και αμείλικτες οι συγκρίσεις, σε επίπεδο προσώπων) και δη σε μια περίοδο που απαιτεί ισορροπίες τρόμου, με τη Γηραιά Ηπειρο να αντιμετωπίζει κατάματα πια την κλιματική αλλαγή, αν όχι κλιματική κρίση.

Ο Αρειος Πάγος εξέδωσε δελτίο Τύπου, κάνοντας λόγο «για μια πολύ σημαντική επιτυχία της Ελληνικής Δικαιοσύνης, διότι αναγνωρίζεται και με την ευκαιρία αυτή το υψηλό επίπεδο προστασίας του Κράτους Δικαίου στη Χώρα μας, καθώς και ο δυναμικός ρόλος της στο σύγχρονο πρόβλημα της προστασίας του περιβάλλοντος».

Στον χώρο της διοικητικής δικαιοσύνης, είναι γνωστές οι θεωρητικές αναζητήσεις της κυρίας Κουτσοπούλου, διαθέτει άλλωστε διδακτορικό στο δίκαιο της ΕΕ και μεταδιδακτορική έρευνα στο διεθνές δίκαιο. Με 15ετή εμπειρία, στην απονομή διοικητικής και πειθαρχικής δικαιοσύνης, με εξειδίκευση στο δίκαιο του ασύλου και της μετανάστευσης, η δικαστής είναι επίσης πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας και αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών Προσφύγων και Μετανάστευσης, καθώς και δικαστική εκπαιδεύτρια σε συνεργασία με το ΔΕΕ, το ΕΔΔΑ, το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

«Για μένα, το να υπηρετώ ως δικαστής στο UNDT δεν είναι προνόμιο, είναι ευθύνη να υπερασπίζομαι το κράτος δικαίου και να εγγυώμαι τη δίκαιη διαδικασία για κάθε μέλος του προσωπικού, χωρίς φόβο ή εύνοια», ανέφερε η ίδια στη δήλωση υποψηφιότητάς της.

Κουτσοπούλου και Χριστιάς δεν είναι ορατοί στα social media, εκεί όπου συνήθως παίζεται το παιχνίδι των εντυπώσεων. Η δραστηριότητά τους είναι μάλλον αθέατη και στις δημοσκοπήσεις που παρουσιάζουν την ελληνική Δικαιοσύνη να σέρνεται σε επίπεδο αξιοπιστίας, συνεισφέροντας με τα ποσοστά της στην διαπίστωση περί κρίσης των θεσμών. Είναι όμως δικαστές που έχουν επηρεάσει με τις αποφάσεις και τις κινήσεις τους την εικόνα της Δικαιοσύνης στην εγχώρια πραγματικότητα. Νέοι, υπερδραστήριοι, υγιώς φιλόδοξοι, ασκούν προφανώς επίδραση και στην προοπτική του θεσμού. Κοινώς, συγκαταλέγονται σε αυτούς που σώζουν την παρτίδα.

