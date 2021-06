Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης επιστρέφει από την Πέμπτη στις αίθουσες

Η διοργάνωση του 2020 έγινε μόνο διαδικτυακά, λόγω της πανδημίας και η φετινή καθυστέρησε τρεις μήνες για τον ίδιο λόγο. Ομως, από την Πέμπτη, οι σινεφίλ επιστρέφουν στους θερινούς κινηματογράφους για το 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Φέτος, η διοργάνωση είναι… και του λιμανιού και του σαλονιού: Βλέπουμε 92 ταινίες στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης και σε επτά ακόμα θερινούς κινηματογράφους της πόλης και 142 ταινίες από το σπίτι, σε όλη την Ελλάδα.

Το φεστιβάλ μάς υποδέχεται στους δύο προσωρινούς θερινούς κινηματογράφους στην Προβλήτα Α΄, στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης, καθώς και στα αγαπημένα θερινά σινεμά της πόλης: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Αλεξ, Απόλλων, Ελληνίς, Ναταλί, Σινέ Αλσος του δήμου Νεάπολης – Συκεών και Σινέ Τζένη Καρέζη του δήμου Παύλου Μελά. Και διαδικτυακά στο online.filmfestival.gr.

Η φετινή καλοκαιρινή και υβριδική διοργάνωση παρουσιάζει συνολικά 151 ντοκιμαντέρ από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο, ένα νέο τμήμα podcast, δύο αφιερώματα και τις αναπτυξιακές δράσεις της Αγοράς.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν με όλα τα υγειονομικά μέτρα που υποδεικνύουν οι αρμόδιοι για τον κορονοϊό, ενώ το φεστιβάλ διεξάγεται με την υποστήριξη του ΕΟΔΥ.

Το 23ο Φεστιβάλ ξεκινά την Πέμπτη με ένα συναρπαστικό μουσικό ντοκιμαντέρ για μια μυθική σταρ: το ντοκιμαντέρ Tina ρίχνει μια διεισδυτική ματιά στη λαμπερή καριέρα και την εκρηκτική ζωή της Τίνα Τέρνερ.

Μέχρι και την Κυριακή 4 Ιουλίου 2021, το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί σε θερινούς κινηματογράφους στη Θεσσαλονίκη και online για χρήστες σε όλη την Ελλάδα, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Φεστιβάλ online.filmfestival.gr.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκινά την Τρίτη. Τα εισιτήρια για τις προβολές στους εννέα θερινούς κινηματογράφους εκδίδονται αποκλειστικά μέσω Internet στο www.filmfestival.gr και στο www.viva.gr. Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ.

Τι θα δούμε

Ντοκιμαντέρ έναρξης

Η ταινία «Τίνα» των Νταν Λίντσεϊ και Τι Τζέι Μάρτιν αποτελεί την απόλυτη ωδή σε μια παγκοσμίου φήμης σταρ, και ταυτόχρονα το τρυφερό πορτρέτο μιας γυναίκας που ξεπέρασε ακραίες δυσκολίες προκειμένου να διαμορφώσει την καριέρα, την ταυτότητα και την κληρονομιά της με τους δικούς της όρους. Το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί την Πέμπτη 24 Ιουνίου στους κινηματογράφους John Cassavetes Open Air (είσοδος μόνο με προσκλήσεις) και Stavros Tornes Open Air (με εισιτήρια για το κοινό), στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Σπεύστε να εξασφαλίσετε τα εισιτήριά σας!

Τρία διαγωνιστικά τμήματα

Συγκλονιστικά ντοκιμαντέρ από ολόκληρο τον κόσμο συμμετέχουν στα τρία διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ. Φέτος, παρουσιάζονται περισσότερες πρεμιέρες από κάθε άλλη φορά. Συνολικά 13 ταινίες κάνουν παγκόσμια πρεμιέρα, οκτώ διεθνή πρεμιέρα και επτά ευρωπαϊκή πρεμιέρα στα Διεθνή Διαγωνιστικά Μεγάλου Μήκους, Newcomers και >>Film Forward. Για πρώτη χρονιά, ο Χρυσός Αλέξανδρος Newcomers μετονομάζεται σε Χρυσός Αλέξανδρος Newcomers «Δημήτρης Εϊπίδης» και το χρηματικό έπαθλο που συνοδεύει το βραβείο αυξάνεται σε 10.000 ευρώ.

Αφιέρωμα στους αδελφούς Κλόστερ

Το φεστιβάλ μάς συστήνει ένα απίθανο δίδυμο σκηνοθετών: τα αδέρφια Λιούι και Νόα Κλόστερ από τις ΗΠΑ πειραματίζονται με το animation με έναν μοναδικό τρόπο, δημιουργώντας διασκεδαστικά και πρωτοποριακά ντοκιμαντέρ animation.

Ανοιχτοί Ορίζοντες

Οι πιο πρωτοποριακές φωνές του ντοκιμαντέρ παρουσιάζονται στο τμήμα «Ανοιχτοί Ορίζοντες» που φιλοξενεί 52 ταινίες από την αφρόκρεμα της πρόσφατης παγκόσμιας παραγωγής ντοκιμαντέρ.

Ελληνικά ντοκιμαντέρ

Δυναμικό «παρών» δηλώνει και φέτος το ελληνικό ντοκιμαντέρ, το οποίο εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς. Συνολικά, θα προβληθούν 78 ελληνικές ταινίες, ενώ οκτώ συμμετέχουν και στα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα. Στο φετινό Φεστιβάλ, για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, με όρους καθολικής προσβασιμότητας θα προβληθεί online το ντοκιμαντέρ Όταν ο Βάγκνερ συνάντησε τις ντομάτες, με χορηγό προσβασιμότητας την Alpha Bank. Σε ειδική προβολή, επίσης, στον αυτοσχέδιο θερινό κινηματογράφο John Cassavetes Open Air θα παρουσιαστεί το ντοκιμαντέρ Η γενιά του ’30: Στρατής Μυριβήλης, μια παραγωγή της COSMOTE TV (είσοδος δωρεάν με προσκλήσεις και με διαγωνισμούς μέσω των social media του φεστιβάλ).

Αφιέρωμα Σταύρος Καπλανίδης

Ενα αφιέρωμα στον αγαπημένο σκηνοθέτη Σταύρο Καπλανίδη, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, πραγματοποιεί το 23ο ΦΝΘ, προβάλλοντας τρία από τα σημαντικότερα ντοκιμαντέρ του, καθώς και την τελευταία του δουλειά, «Ο Τέος και ο Σταύρος».

Νέο τμήμα Podcast

Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης είναι το πρώτο στην Ευρώπη που εγκαινιάζει ένα νέο τμήμα αφιερωμένο στα podcast, διερευνώντας τις εκλεκτικές συγγένειες αυτού του νέου είδους με τον κινηματογράφο. Το νέο τμήμα περιλαμβάνει: ένα Διαγωνιστικό τμήμα με 23 ελληνόφωνα και αγγλόφωνα podcast, ένα τμήμα Εκτός Συναγωνισμού με 13 ελληνόφωνα podcast, το τμήμα Special Podcasting με δύο ξεχωριστά podcast από τις ΗΠΑ και τη Δανία, καθώς και ειδικά podcast του Φεστιβάλ αποκλειστικά για την 23η διοργάνωση.

Ειδική έκδοση για τον Δημήτρη Εϊπίδη

Το όραμα και η λαμπρή επαγγελματική πορεία του Δημήτρη Εϊπίδη, του ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με το ντοκιμαντέρ και το φεστιβάλ, καταγράφεται σε μια ξεχωριστή, δίγλωσση ειδική έκδοση 232 σελίδων. Μέσα από κείμενα γνωστών προσωπικοτήτων του παγκόσμιου σινεμά και συνεργατών του, καθώς και μέσα από σπάνιες φωτογραφίες και υλικό από το προσωπικό του αρχείο, η έκδοση καταγράφει τους σταθμούς της ζωής και της καριέρας του σε πέντε ηπείρους, από τη δεκαετία του ’60 έως τις μέρες μας.

Οι Σάρα Ντράιβερ, Μπέλα Ταρ, Τζαφάρ Παναχί, Αλμπέρτο Μπαρμπέρα, Ούλριχ Ζάιντλ, Κλοντ Σαμπερλάν, Πιρς Χάντλινγκ, Αντρέα Πικάρ, Τόμπι Λι, Άλι Ντερκς, Μοσέν Μαμαλμπάφ, Ηλίας Κανέλλης, Τάσος Μαντζαβίνος, Μαρία Κατσουνάκη, Γιώργος Κρασσακόπουλος, Γιάννης Παλαβός, Ορέστης Ανδρεαδάκης και Ελίζ Ζαλαντό θυμούνται τον Δημήτρη Εϊπίδη και τη συνεισφορά του στο παγκόσμιο σινεμά.

Η Χρυσή Αυγή, το ISIS και η επιρροή των μεγάλων πολυεθνικών στον πλανήτη

Ανάμεσα στα 151 ντοκιμαντέρ από όλο τον κόσμο, βρίσκονται και τρία που καταπιάνονται με τρία φλέγοντα ζητήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό:

Χρυσή Αυγή Υπόθεση όλων μας / Golden Dawn a Public Affair της Ανζελίκ Κουρούνη

Ελλάδα, 2021, 120΄ – Διεθνές Διαγωνιστικό Μεγάλου Μήκους

Ποια μπορεί να είναι η αντίσταση στην άκρα δεξιά, τον φασισμό και τον ναζισμό; Η Δημοκρατία μπορεί να απαλλαγεί οριστικά από αυτές τις λαίλαπες, χωρίς να ποδοπατήσει τις αρχές της; Πώς εντέλει πρέπει να αντισταθούμε; Η απάντηση ανήκει στη δικαιοσύνη; Μπορεί να προκύψει από ένα μπαράζ των δημοκρατικών κομμάτων; Χρειάζεται ένα δημοσιογραφικό μποϊκοτάζ; Κοινωνική επαγρύπνηση; Σωστή παιδεία; Ή η αντίσταση πρέπει να είναι πιο δυναμική και μαχητική από τα παραπάνω; Η δίκη που μπορεί να συγκριθεί σε σημασία και ίσως να ξεπερνά τη δίκη της Νυρεμβέργης αποτελεί τη ραχοκοκκαλιά του νέου ντοκιμαντέρ.

Μετά την ταινία «Χρυσή Αυγή: Προσωπική Υπόθεση» που προσπάθησε να καταλάβει επί πέντε χρόνια πώς λειτουργούσε το νέοναζιστικό μόρφωμα, η Ανζελίκ Κουρούνη συνεχίζει την έρευνά της με την τέταρτη ταινία της για το θέμα. Η ερώτηση αυτήν τη φορά είναι: Ποια θα μπορούσε να είναι η αντίσταση σ’ αυτήν την ιδεολογία που εξαπλώνεται σε όλη την Ευρώπη. Το ντοκιμαντέρ διερευνά κατά πόσον η Δημοκρατία μπορεί να αντισταθεί στη Χρυσή Αυγή χωρίς να ποδοπατήσει τις αξίες της.

Η επιστροφή: Η ζωή μετά το Ισλαμικό Κράτος / The Return: Life after ISIS της Αλμπα Σοτόρα Κλούα (ευρωπαϊκή πρεμιέρα)

Ισπανία – Ηνωμένο Βασίλειο, 2021, 90′ – Διεθνές Διαγωνιστικό Μεγάλου Μήκους

Το συλλογικό πορτρέτο μιας ομάδας γυναικών από τη Δύση, οι οποίες συντάχθηκαν στα νιάτα τους με το Ισλαμικό Κράτος: οι ίδιες γυναίκες διεκδικούν πλέον το δικαίωμα μιας νέας αρχής στη χώρα τους. Ανάμεσά τους είναι η Σαμίμα Μπέγκουμ, μάλλον η γνωστότερη Βρετανίδα που εντάχθηκε στις τάξεις του ISIS ήδη από τα 15 της, αλλά και η αμερικανίδα Χόντα Μουθάνα, η οποία φέρεται να υποκίνησε άτομα που την ακολουθούσαν στο Twitter να υποστηρίξουν το Ισλαμικό Κράτος. Στιγματισμένες από τα ΜΜΕ, διηγούνται τώρα για πρώτη φορά τις ιστορίες τους.

H νέα εταιρεία: Μια δυστυχώς απαραίτητη συνέχεια / The New Corporation: The Unfortunately Necessary Sequel

Joel Bakan, Jennifer Abbott – Ανοιχτοί Ορίζοντες

Από τις διασκέψεις των εταιρικών ελίτ στο Νταβός έως την κλιματική αλλαγή και τη ραγδαία αύξηση της ανισότητας, από την άνοδο της ακροδεξιάς έως την Covid-19 και τη φυλετική αδικία, αυτή η σχολαστική μελέτη της κατάληψης της κοινωνίας από τις μεγάλες εταιρείες διερευνά την καταστροφική δύναμη των πανίσχυρων επιχειρήσεων. Απέναντί της ορθώνεται ένα παγκόσμιο κύμα αντίστασης, καθώς οι άνθρωποι βγαίνουν στους δρόμους απαιτώντας δικαιοσύνη κι ένα καλύτερο μέλλον. Σε ανοιχτό διάλογο με κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα, το σίκουελ της θρυλικής ταινίας «Η εταιρεία» είναι ένα κάλεσμα για δικαιοσύνη, ισχυρότερη δημοκρατία και ριζοσπαστικές λύσεις.

Για ένα ασφαλές φεστιβάλ

Το 23ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης διεξάγεται με ασφάλεια, εφαρμόζοντας όλα τα υγειονομικά μέτρα που υποδεικνύουν οι αρμόδιοι φορείς για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού:

*Οι αίθουσες του Φεστιβάλ λειτουργούν με μειωμένη πληρότητα, εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των θεατών.

*Οι αγορές εισιτηρίων πραγματοποιούνται αποκλειστικά online.

*Πριν από κάθε προβολή γίνεται επιμελής απολύμανση των κινηματογράφων.

*Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους του Φεστιβάλ και καθ’ όλη τη διάρκεια των προβολών.

*Οι κινηματογράφοι ανοίγουν μία ώρα πριν από την έναρξη της προβολής. Παρακαλούμε για την έγκαιρη προσέλευσή σας, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός.

*Παρακαλούμε να τηρείτε τις απαραίτητες αποστάσεις ασφαλείας.

*Κατά τη διάρκεια της προβολής δεν πραγματοποιείται διάλειμμα. Αν επιθυμείτε να προμηθευτείτε κάτι από το κυλικείο, παρακαλούμε να το φροντίσετε πριν από την έναρξη της προβολής.

Το φεστιβάλ διεξάγεται με την υποστήριξη του ΕΟΔΥ. Μια κινητή ομάδα υγείας θα βρίσκεται στην προβλήτα Α του λιμανιού για διενέργεια rapid test κατά τις ώρες 9:30-13:30 και 16:30-20:30.

Προβολές online

Το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης ταξιδεύει διαδικτυακά σε όλη την Ελλάδα: Συνολικά 142 ταινίες του προγράμματος θα προβληθούν online, μέσω της πλατφόρμας online.filmfestival.gr, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να τις παρακολουθήσει από όπου και αν βρίσκεται.

Πώς βλέπουμε ταινίες:

*Μπείτε στο online.filmfestival.gr

*Δημιουργήστε έναν λογαριασμό, αν δεν έχετε ήδη, επιλέγοντας Create account στο επάνω δεξιά μέρος της οθόνης. Συμπληρώνετε το όνομα, το email και τον κωδικό που επιθυμείτε.

*Βρείτε την ταινία που σας ενδιαφέρει είτε μέσω αναζήτησης είτε από τις λίστες ανά τμήμα που θα βρείτε στο κεντρικό μενού. Κάθε ταινία θα είναι διαθέσιμη μόνο στην Ελλάδα για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων.

*Επιλέγοντας να δείτε μία ταινία, εμφανίζεται η τιμή του εισιτηρίου (3€) και μπορείτε να εισάγετε τα στοιχεία της κάρτας σας προκειμένου να ολοκληρωθεί η πληρωμή. Επιβεβαίωση της συναλλαγής λαμβάνετε και μέσω email. Μπορείτε τώρα να παρακολουθήσετε την ταινία που επιλέξατε!

*Οι ταινίες θα προβληθούν μέσα στο διάστημα 24 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου μέχρι εξαντλήσεως των εισιτηρίων.

*Πατήστε Play Now ώστε να ξεκινήσει η προβολή. Από τη στιγμή που θα πατήσετε Play Now έχετε 24 ώρες να δείτε την ταινία.

*Σε περίπτωση που δεν ολοκληρώσετε την προβολή στο διάστημα των 24 ωρών, το εισιτήριο λήγει.

*Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά για τη διαθεσιμότητα των ταινιών.

Εισιτήρια για τις online προβολές στο online.filmfestival.gr. Τιμή εισιτηρίου: 3 ευρώ.

Masterpieces by Mastercard: Ανακαλύψτε 10 επιλεγμένες ταινίες από το πρόγραμμα του 23ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, σε ένα ξεχωριστό πακέτο σε προνομιακή τιμή για μια κινηματογραφική εμπειρία με την υπογραφή της Mastercard. Τιμή πακέτου: 20 ευρώ.

