To Φανάρι απάντησε στην ιταμή επίθεση της Μόσχας στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Η σφοδρή επίθεση, με τις βαριές κατηγορίες πολιτικού χαρακτήρα, που εξαπέλυσε το γραφείο Τύπου της Ρωσικής Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη.

Στη σχετική ανακοίνωση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο υπογραμμίζεται ότι για πρώτη φορά οι κατηγορίες αυτές κατά του κ. Βαρθολομαίου προέρχονται ευθέως από κρατικές υπηρεσίες της Ρωσικής Ομοσπονδίας και όχι μόνο από εκκλησιαστικά ή πολιτικά κέντρα.

Και αφού σημειώνεται ότι «η Μήτηρ Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως» είναι «Μήτηρ και αυτής της Εκκλησίας της Ρωσσίας», υπενθυμίζεται ότι από το 2018, όταν αποφασίστηκε η παραχώρηση αυτοκεφάλου καθεστώτος στην Εκκλησία της Ουκρανίας, το Οικουμενικό Πατριαρχείο επέλεξε συνειδητά να μην απαντά στις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις – όπως πράττει και σήμερα.

«Τα ευφάνταστα σενάρια, οι ψευδείς ειδήσεις, οι ύβρεις και οι κατασκευασμένες πληροφορίες κάθε είδους προπαγανδιστών δεν αποθαρρύνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τη συνέχιση της διακονίας και της οικουμενικής αποστολής του», καταλήγει η ανακοίνωση του Φαναρίου που αναλυτικά έχει ως εξής:

«Η Μήτηρ Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως – Μήτηρ και αυτής της Εκκλησίας της Ρωσσίας – εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για τη νέα ρωσσική επίθεση κατά του προσώπου της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, την οποία εξαπέλυσαν, αυτή τη φορά, κρατικές υπηρεσίες της χώρας. Από το 2018, οπότε το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε την παραχώρηση Αυτοκεφάλου καθεστώτος στην Εκκλησία της Ουκρανίας, η Μήτηρ Εκκλησία απέφυγε να σχολιάσει τις αναρίθμητες παρόμοιες επιθέσεις που προήλθαν είτε από εκκλησιαστικά είτε από πολιτικά κέντρα και πρόσωπα της Ρωσσίας. Το ίδιο πράττει και σήμερα. Τα ευφάνταστα σενάρια, οι ψευδείς ειδήσεις, οι ύβρεις και οι κατασκευασμένες πληροφορίες κάθε είδους προπαγανδιστών δεν αποθαρρύνουν το Οικουμενικό Πατριαρχείο από τη συνέχιση της διακονίας και της οικουμενικής αποστολής του».

