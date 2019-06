Το έζησε και ο Σόιμπλε: Διαμαρτυρία με πανό μέσα στη γερμανική Βουλή

Μπροστά σε μια εικόνα ασυνήθιστη για το γερμανικό Κοινοβούλιο ήλθαν τα μέλη του σώματος, καθώς περί τους 20 νεαρούς σήκωσαν πανό για να διαμαρτυρηθούν για την για την καταστροφή του περιβάλλοντος.

Την ώρα μάλιστα της διαμαρτυρίας των νεαρών στο βήμα ήταν ο πρόεδρος του σώματος Βόλφγκανγκ Σόιμπλε ο οποίος μιλούσε σε τετραήμερη εκδήλωση με θέμα «Νεολαία και Κοινοβούλιο».

Το πανό έγραφε: «Η πολιτική σας για το κλίμα είναι καταστροφή».

When a parliamentary simulation turns into real demonstration:

Live from the German Parliament Bundestag students demonstrate in front of the speaker Dr Wolfgang Schäuble in favor of the environment & against the current policies of the government.

