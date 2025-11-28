| Πολιτιστικό Ιδρυμα Πειραιώς

«Το επάγγελμα της μοδίστρας μέσα από προφορικές μαρτυρίες» – Εκδήλωση του ΠΙΟΠ

Το Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς, σε συνεργασία με την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Καλλιθέας-Τζιτζιφιών (ΟΠΙΚΑ-Τ), οργανώνει εκδήλωση με θέμα «Το επάγγελμα της μοδίστρας μέσα από προφορικές μαρτυρίες», την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 (ώρα 19:00), στο κτίριο του Πολιτιστικού Ιδρύματος, στον Ταύρο.

Ο Δέδες Τσούκας και η Χαρά Γεωργιάδου, ιδρυτικά μέλη της ΟΠΙΚΑ-Τ, θα παρουσιάσουν το υλικό που προέκυψε από την απομαγνητοφώνηση συνεντεύξεων με γυναίκες που ασκούσαν τη μοδιστρική.

Μέσα από τις προφορικές τους μαρτυρίες, ξετυλίγεται η καθημερινότητα αυτών των γυναικών, η κοινωνική τους θέση και οι αλλαγές που έφερε η ενασχόληση με αυτό το επάγγελμα στη ζωή τους.

Παράλληλα, η παρουσίαση περιλαμβάνει πληροφορίες για σχολές μοδιστρικής που λειτουργούσαν στο παρελθόν, ενώ αποτυπώνεται η διαχρονική εξέλιξη του επαγγέλματος στην ελληνική κοινωνία.

Την εκδήλωση πλαισιώνει σχετική έκθεση τεκμηρίων και φωτογραφιών.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Απαραίτητη η κράτηση θέσης.



Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Βιβλιοθήκη ΠΙΟΠ, στο τηλέφωνο 210 3418066.

Βιβλιοθήκη

Δωρίδος 2 & Λ. Ειρήνης 14, Ταύρος

Τ: 210 3739651, 3739552 | www.piop.gr

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News