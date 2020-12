Το εμβόλιο, η Μάγκι, o Σαίξπηρ και άλλοι γηραιοί πιονέροι  

Οι πρώτοι δύο άνθρωποι στον κόσμο, μία γυναίκα και ένας άνδρας, που έκαναν το εμβόλιο του κορονοïού, νωρίς το πρωί της 8ης Δεκεμβρίου σε νοσοκομείο του Κόβεντρι, στην Αγγλία, ήταν η Μάγκι και ο Γουίλιαμ Σαίξπηρ, με τον Λουίτζι Ιπόλιτο της Corriere della Sera να αναφέρει, χαριτολογώντας, πως δεν πρόκειται, φυσικά, για την Σιδηρά Κυρία της Βρετανίας, ούτε για τον Μεγάλο Βάρδο της Αγγλίας, αλλά για δύο ηλικιωμένους βρετανούς πολίτες οι οποίοι επιλέχθηκαν με ιδιαίτερη προσοχή για την «χορογραφική έναρξη», σύμφωνα με τον ιταλό δημοσιογράφο, των μαζικών εμβολιασμών στη Γηραιά Αλβιόνα.

Πρώτη εμβολιάστηκε στις 6:31 (ώρα Βρετανίας) η 90χρονη Μάργκαρετ, όχι Θάτσερ αλλά Κίναν, την οποία οι φίλοι της και οι συγγενείς της φωνάζουν Μάγκι και κατάγεται από τη Βόρεια Ιρλανδία. Προσήλθε στο νοσοκομείο φορώντας, πέρα από τη μάσκα της, μια γκρι πουά ζακέτα και από κάτω μια μπλε μπλούζα με έναν πιγκουίνο και την επιγραφή «Merry Christmas». Εννοείται πως δεν φανταζόταν ότι θα ήταν αυτή η πρώτη που θα εμβολιαζόταν. «Νόμιζα πως επρόκειτο για πλάκα, δεν το πίστευα», αποκάλυψε η ίδια.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του εμβολιασμού της, ο οποίος έλαβε χώρα μπροστά στις κάμερες και εν μέσω χειροκροτημάτων, η Μάγκι δήλωσε: «Είμαι χαρούμενη που βρέθηκε (το εμβόλιο) και το έκανα. Αυτήν τη στιγμή δεν ξέρω πώς αισθάνομαι, είναι τόσο περίεργο και τόσο θαυμάσιο. Είναι το καλύτερο δώρο γενεθλίων». Και εξήγησε ότι την επόμενη εβδομάδα πρόκειται να γιορτάσει, όντας εμβολιασμένη, μάλιστα, τα 91α γενέθλιά της.

Και όταν την ρώτησαν τι σκέφτεται για όλους όσοι διστάζουν να εμβολιαστούν, κυρίως επειδή το πρώτο εμβόλιο κατά του κορονοïού εγκρίθηκε με κατεπείγουσες διαδικασίες στη Βρετανία, εκείνη έστειλε ένα μήνυμα ξεκάθαρο και ιδιαίτερα σημαντικό: «Εάν το έκανα εγώ, μπορείτε να το κάνετε κι εσείς».

Μετά την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας η υπέργηρη και προσηνής Μάγκι γιόρτασε το εξαιρετικό γεγονός με τρόπο κατεξοχήν αγγλικό: απόλαυσε ένα φλιτζάνι τσάι, γνωρίζοντας πως σύντομα θα μπορέσει να δει ξανά και να αγκαλιάσει, έπειτα από πολλούς μήνες, τα εγγόνια της.

Μετά την Μάγκι ήταν η σειρά του Γουίλιαμ Σαίξπηρ να εμβολιαστεί ο οποίος δεν είναι, φυσικά, ηλικίας 456 ετών, όσο θα ήταν ο κορυφαίος άγγλος δραματουργός εάν ήταν ακόμα ζωντανός, αλλά 81. Κατάγεται, όμως, από το Γουόρικσαϊρ, την αγγλική κομητεία όπου βρίσκεται το Στράτφορντ-απόν-Εïβον, η πόλη όπου γεννήθηκε ο συγγραφέας του Αμλετ, το 1564. Παρότι ήταν σαστισμένος, τουλάχιστον σε σχέση με τη Μάγκι, o πρώτος άνδρας στον κόσμο που εμβολιάστηκε με το πρώτο εμβόλιο κατά του κορονοïού, δήλωσε ικανοποιημένος που το έκανε και ευχαρίστησε το προσωπικό του νοσοκομείου.

Ο εμβολιασμός του Σαίξπηρ ενέπνευσε πολλούς χρήστες του Διαδικτύου να αστειευτούν με το γεγονός παραφράζοντας, για παράδειγμα, το «Taming of the Shrew», Το Ημέρωμα της Στρίγκλας, σε «Taming of the Flu», Το Hμέρωμα της Γρίπης. Κάποιος άλλος περιέγραψε τον 81χρονο Σαίξπηρ ως έναν από τους «Δύο Ευγενείς» όχι της Βερόνα αλλά του «Corona».

«Ακουσα πως στην πραγματικότητα ο δεύτερος άνθρωπος που έκανε το εμβόλιο ήταν ο Κρίστοφερ Μάρλοου αλλά ο Γουίλιαμ Σαίξπηρ πήρε όλη τη δόξα», σημείωσε ένας πιο διαβασμένος χρήστης του Twitter, αναφερόμενος στη θεωρία σύμφωνα με την οποία κάποια από τα έργα του Σαίξπηρ τα συνέγραψαν άλλοι δραματουργοί της εποχής, συμπεριλαμβανομένου και του Κρίστοφερ Μάρλοου.

Η V-Day του Τζόνσον

Την Τρίτη, όμως, στη Βρετανία, πέρα από την Μάγκι και τον Γουίλιαμ εμβολιάστηκαν εκατοντάδες άλλοι ηλικιωμένοι, αγχωμένοι στην αρχή, χαμογελαστοί στη συνέχεια, καθώς δεν επρόκειτο για κάτι παραπάνω από ένα τσίμπημα στο μπράτσο, όπως δήλωσαν αρκετοί. Τώρα καλούνται να περιμένουν τουλάχιστον 21 ημέρες για να λάβουν τη δεύτερη δόση, αναμένοντας ακόμη μία εβδομάδα μετά για να αποκτήσουν ανοσία.

Αποτελεί, ωστόσο, ήδη γεγονός πως η Βρετανία θα μείνει στην ιστορία ως η πρώτη χώρα της Δύσης που έθεσε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα μαζικού εμβολιασμού του γενικού πληθυσμού κατά του φονικού ιού στο έλεος του οποίου εξακολουθεί να βρίσκεται η ανθρωπότητα. Κατά την ιστορική αυτή ημέρα, όχι μόνον για τη Βρετανία, αλλά για ολόκληρο τον πλανήτη, δεν έλειψαν, φυσικά και εκδηλώσεις «εμβολιαστικού εθνικισμού» (vaccinationalism).

Ο Ματ Χάνκοκ υπουργός Υγείας της Βρετανίας, αφού χαρακτήρισε την ημέρα έναρξης των εμβολιασμών V-Day, ημέρα της νίκης, όπως είχε συμβεί και με την 8η Μαΐου του 1945, ημέρα της νίκης επί της χιτλερικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του κατά τη συμμετοχή σε πρωινή εκπομπή της βρετανικής τηλεόρασης, δηλώνοντας αμέσως μετά: «είμαι περήφανος που είμαι Βρετανός».

Ο Μπόρις Τζόνσον από την πλευρά του επισκέφθηκε το νοσοκομείο St. Thomas όπου νοσηλεύτηκε και ο ίδιος τον περασμένο Απρίλιο, δίνοντας μάχη κατά του κορονοïού. «Την ακούσατε, το έκανε για τη Βρετανία», επισήμανε στους δημοσιογράφους, αφότου συνομίλησε με την 81χρονη Λιν Γουίλερ, αμέσως μετά τον εμβολιασμό της. Δεδομένου ότι η βασίλισσα Ελισάβετ και ο σύζυγός της πρίγκιπας Φίλιππος είναι 94 και 99 ετών αντίστοιχα, όλοι πλέον στη χώρα διερωτώνται όχι τόσο εάν αλλά πότε τελικά θα εμβολιαστούν.