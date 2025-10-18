Το ChatGPT μπαίνει στα σχολεία

Ξεκινά πιλοτικά στη χώρα μας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «AI inSchools» που θα εισάγε σε επιλεγμένα σχολεία το «ChatGPT Edu», την ειδική έκδοση του ChatGPT η οποία έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την εκπαίδευση.

Συνολικά, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, είκοσι σχολεία της επικράτειας θα συμμετέχουν στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος και σκοπός της υλοποίησής του, είναι να δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες η ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες και πρακτικά εργαλεία για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ).

Πρόκειται για 14 πρότυπα και πειραματικά λύκεια της επικράτειας, καθώς επίσης και για 6 λύκεια από τα δημόσια Ωνάσεια σχολεία που λειτουργούν από τον Σεπτέμβριο. Η εφαρμογή του προγράμματος, κατά το υπουργείο, αναμένεται να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο για τους εκπαιδευτικούς και από τον Μάρτιο του 2026 για τους μαθητές, της Α’ και Β’ λυκείου.

Μετά την πρώτη, πιλοτική υλοποίηση του προγράμματος, και εφόσον αυτή είναι επιτυχημένη, η πρόθεση του υπουργείου είναι το πρόγραμμα να επεκταθεί σταδιακά σε περισσότερα σχολεία ανά την επικράτεια.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, σε συνεργασία με την OpenAI και το Ίδρυμα Ωνάση.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, εκπαιδευτικοί και μαθητές θα λάβουν εξατομικευμένη κατάρτιση από τον οργανισμό «TheTipping Point in Education» σχετικά με τη χρήση όλων των δυνατοτήτων των μοντέλων της OpenAI. Θα έχουν επίσης πρόσβαση στα τελευταία μοντέλα ΤΝ μέσα από το ChatGPT Edu, το οποίο είναι αποκλειστικά προσαρμοσμένο για χρήση εντός της τάξης.

Τα στάδια της εφαρμογής του «AI in Schools»

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα έχουν πρόσβαση στο «ChatGPT Edu», μια ειδική έκδοση του ChatGPT που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί θα λάβουν ειδική επιμόρφωση, ενώ το εργαλείο θα χρησιμοποιηθεί σταδιακά στην τάξη.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, το πιλοτικό πρόγραμμα «AI in Schools» έχει χρονοδιάγραμμα εφαρμογής σε τρεις φάσεις για το τρέχον σχολικό έτος, συν μία για το ερχόμενο:

1. Εκπαίδευση εκπαιδευτικών (Οκτώβριος – Νοέμβριος 2025): Επιλεγμένοι εκπαιδευτικοί θα συμμετάσχουν σε επιμορφώσεις, ώστε να γνωρίσουν και να κατανοήσουν το «ChatGPT Edu», να εξοικειωθούν με τις βασικές δυνατότητες και να μάθουν πώς να το ενσωματώσουν με ασφάλεια στη διδασκαλία και τις διοικητικές τους εργασίες.

2. Πρώτη χρήση από εκπαιδευτικούς (Δεκέμβριος 2025 – Φεβρουάριος 2026): Οι εκπαιδευτικοί εκπαιδεύονται για την χρήση του «ChatGPT Edu» στην καθημερινότητά τους και το πώς μπορεί να ενταχθεί σταδιακά στην τάξη, με πρακτικά σενάρια και υποστήριξη.

3. Εκπαίδευση στην σταδιακή χρήση από μαθητές (Μάρτιος – Ιούνιος 2026): Οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν επιμορφώσεις σε σχέση με το πώς οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το «ChatGPT Edu», υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών, για εργασίες, projects και δημιουργικές δραστηριότητες, ενισχύοντας την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα και τη συνεργατική μάθηση.

4. Χρήση από εκπαιδευτικούς και μαθητές (σχολικό έτος 2026-27): Εκπαιδευτικοί και μαθητές χρησιμοποιούν όλες τις δυνατότητες των νέων εργαλείων που προσφέρει το chatGPTEdu.

Σύμφωνα με την ομάδα του Ιδρύματος Ωνάση, που είναι επιφορτισμένη με τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση του προγράμματος, η έμφαση δίνεται στην υπεύθυνη χρήση και τη διαφάνεια, και στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, ως σχεδιαστές της μαθησιακής εμπειρίας, καθώς θα είναι εκείνοι που θα δώσουν τα εργαλεία στους μαθητές για ορθή χρήση των εργαλείων της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Οι εκπαιδευτικοί είναι σημαντικό να μπορέσουν να καθορίσουν το πλαίσιο χρήσης της ΤΝ, να είναι ηθική, αξιόπιστη και ασφαλής», ανέφεραν χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Οπως επεσήμαναν, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και αποτελεί βασική προτεραιότητα η προστασία των προσωπικών δεδομένων εκπαιδευτικών και μαθητών, η υπεύθυνη και ασφαλής χρήση του «ChatGPT Edu», ενώ επισημαίνεται ότι άδειες χρήσης για τους μαθητές – οι οποίες υπολογίζεται να είναι περίπου 5.000 – δεν θα εξαντληθούν φέτος, αλλά μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των τριών πρώτων φάσεων της υλοποίησης του προγράμματος, όταν δηλαδή οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να «οδηγήσουν» τα παιδιά όχι στο να χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη αλλά να φροντίσουν «η χρήση αυτή να γίνει σε ένα παιδαγωγικό και διδακτικό πλαίσο, ώστε να τους παρέχουν τα εργαλεία δεξιοτήτων που χρειάζονται για να γνωρίζουν πώς πρέπει να λειτουργούν στη νέα τεχνολογική πραγματικότητα και να την κατανοούν».

Το ChatGPT Edu

Το ChatGPT Edu είναι μια ειδική πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία έχει αναπτυχθεί για χρήση σε σχολεία και πανεπιστήμια. Οπως εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η ομάδα του Ιδρύματος Ωνάση, το εν λόγω πρόγραμμα παρέχει ασφαλές και κλειστό περιβάλλον χωρίς διαφημίσεις, επιτρέπει διαχείριση λογαριασμών ανά σχολείο, με ρόλους για εκπαιδευτικούς και μαθητές, παρέχει ειδικές ρυθμίσεις πρόσβασης ανά ηλικία ή τάξη και δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν προσαρμοσμένα εργαλεία μάθησης (Custom GPTs) και στησίματος του μαθήματος.

Ξεκαθαρίστηκε, δε, ότι τα δεδομένα των χρηστών δεν χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση των μοντέλων, ενώ όλα προστατεύονται μέσω κρυπτογράφησης και συμμόρφωσης με τον GDPR. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι εθελοντική και έχει προέλθει από πρόσκληση ενδιαφέροντος για όσους θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και πραγματοποιείται κατόπιν ενημέρωσης και συναίνεσης.

Παράλληλα, από πλευράς υπουργείου επισημαίνεται ότι υπάρχουν ρητές συμβάσεις με την OpenAI, που απαγορεύουν την πώληση ή διαμοιρασμό δεδομένων, και ταυτόχρονα εκπονείται Μελέτη Εκτίμησης Αντικτύπου (DPIA), όπως προβλέπεται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR, ενώ ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του υπουργείου έχει κληθεί να αξιολογεί συνεχώς το πρόγραμμα.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη σύμμαχος της εκπαίδευσης

Για «σημαντικό βήμα για το σχολείο του μέλλοντος», έκανε λόγο, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη. «Με το πιλοτικό πρόγραμμα AI in Schools, φέρνουμε, για πρώτη φορά, την Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη μέσα στις σχολικές αίθουσες, ως σύμμαχο της εκπαίδευσης και όχι ως υποκατάστατό της», τόνισε και πρόσθεσε: «Θέλουμε, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μας να γνωρίσουν, να κατανοήσουν και να χρησιμοποιούν την Τεχνητή Νοημοσύνη με υπευθυνότητα, δημιουργικότητα και κριτική σκέψη».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News