Το BBC σε πόλεμο με τον πιο ισχυρό άνδρα του κόσμου – Τι μέλλει γενέσθαι;

Οποιος πίστεψε ότι η συγγνώμη του BBC προς τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ θα σταματούσε την απειλή του για μήνυση, ήταν γελασμένος.

Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σαχ, στη συνέντευξη που έδωσε την επομένη της παραίτησης του γενικού διευθυντή και της διευθύνουσας συμβούλου Ειδήσεων, είπε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ «είναι άνθρωπος που καταφεύγει εύκολα στη δικαστική οδό».

Αλλά αυτό είναι μάλλον «μικρή» φράση, αν κρίνει κανείς από τον αριθμό των υποθέσεων που έχει κινήσει ο Τραμπ κατά διαφόρων αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, αναφέρει το ίδιο το βρετανικό δίκτυο.

Στο ίδιο πνεύμα, ενώ βρίσκονταν στο Air Force One την Παρασκευή, ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι το ποσό θα είναι «οπουδήποτε μεταξύ 1 δισ. και 5 δισ. δολαρίων» (759 εκατ. έως 3,8 δισ. λίρες). Τα ετήσια έσοδα του BBC από το ανταποδοτικό τέλος πέρυσι ήταν 3,8 δισ. λίρες…

Ο Τραμπ δεν αποδέχεται τα επιχειρήματα του βρετανικού δικτύου – που υποστηρίζει γραπτώς ότι δεν υπήρξε δόλος στο επίμαχο μοντάζ στην ομιλία της 6ης Ιανουαρίου.

Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή στιγμή στην ιστορία του BBC. Το κύρος του στηρίζεται στο να θεωρείται αμερόληπτο. Αλλά τώρα, κατηγορείται για το αντίθετο και βρίσκεται αντιμέτωπο με μια πανάκριβη δημόσια μάχη με τον ισχυρότερο άνθρωπο στον κόσμο.

Και τώρα;

Από τότε που ο πρόεδρος απείλησε πρώτη φορά με νομικές ενέργειες, ήταν σαφές ότι το BBC δεν σκόπευε να του προσφέρει αποζημίωση. Οπως εξάλλου ανέφεραν οι νομικοί σύμβουλοι του βρετανικού δικτύου σε γραπτή απάντηση προς τον Λευκό Οίκο, όποιο κι αν ήταν το λάθος, δεν προκλήθηκε καμία βλάβη στον Τραμπ από το ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στο Panorama.

Ο Τραμπ εξελέγη πρόεδρος λίγο μετά τη μετάδοση και, όπως υποστηρίζει το BBC, το πρόγραμμα δεν προβλήθηκε σε κανένα αμερικανικό κανάλι — άρα πώς θα μπορούσε να τον έχει βλάψει;

Επιπλέον, το να διατεθούν τα χρήματα του ανταποδοτικού τέλους για να γίνει διακανονισμός με τον Τραμπ θεωρείται αδιανόητο για το BBC και την βρετανική κοινωνία.

Με δεδομένη την απόφαση να μην δώσει αποζημίωση, φαίνεται πως το BBC θα εμπλακεί σε μια μακροχρόνια, δαπανηρή νομική μάχη, σε μια περίοδο μάλιστα που θα έπρεπε να είναι 100% συγκεντρωμένο στις συζητήσεις για την αναθεώρηση του καταστατικού του – διαδικασία που θεωρείται θεμελιώδης για τη λειτουργία του δημοσιογραφικού οργανισμού.

Το νέο καταστατικό αναμένεται στις αρχές του 2028 και θα καθορίζει τον ρόλο, τον τρόπο χρηματοδότησής του και κάθε λεπτομέρεια της ίδιας της ύπαρξης. Οι σχετικές διαπραγματεύσεις με την βρετανική κυβέρνηση έχουν ξεκινήσει, αλλά το BBC μόλις έχασε το στέλεχος που θα έπρεπε να ηγηθεί αυτής της διαδικασίας — τον γενικό διευθυντή Τιμ Ντέιβι, ο οποίος παραιτήθηκε μόλις ξέσπασε η κρίση με τον Τραμπ.

Τώρα, τα κορυφαία στελέχη του BBC αντί να επικεντρωθούν στο ζήτημα του καταστατικού καλούνται να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα στη διαμάχη με τον αμερικανό πρόεδρο, μια διαμάχη που εκτός από μεγάλο οικονομικό πιθανώς να έχει και υπαρξιακό κόστος για το βρετανικό δίκτυο.

Ολα αυτά ίσως να είχαν αποφευχθεί αν το BBC είχε παραδεχθεί το λάθος πολύ νωρίτερα και το είχε διορθώσει. Τώρα όμως, βρίσκεται αντιμέτωπο με έναν μακρύ δρόμο. Αλλά μπορεί να υπάρχουν και εναλλακτικές.

Θα μπορούσε το BBC να ζητήσει από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να παρέμβει μέσω ανεπίσημων διαύλων; Θα αρκούσε ένα τηλεφώνημα του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ για να πείσει τον Τραμπ να αλλάξει γνώμη; Θα ήθελε καν ο Στάρμερ να εμπλακεί και να ξοδέψει μέρος από το δικό του πολιτικό κεφάλαιο με τον αμερικανό πρόεδρο;

Την περασμένη εβδομάδα, πάντως, σε μια κίνηση θετική για το BBC, η υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι υπερασπίστηκε τον οργανισμό.

Μίλησε για την ευρεία εμπιστοσύνη στο BBC News και περιέγραψε τον οργανισμό ως «φως σε μια περίοδο γεμάτη σκοτεινές στιγμές» ως φορέα που ενώνει τη χώρα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την άλλη, έχει αποκαλέσει το BBC «χειρότερο κι από fake news». Ισχυρίζεται ότι ο οργανισμός και οι δημοσιογράφοι του είναι διεφθαρμένοι.

Ο πόλεμος μόλις ξεκίνησε.

