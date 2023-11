Το «άβολο» φιλί του κροάτη ΥΠΕΞ στην Μπέρμποκ που προκάλεσε αντιδράσεις

Ηταν οπωσδήποτε μία άβολη στιγμή. Ενα φιλί που αυτήν την φορά όμως, όπως γράφει και το Politico, ήταν περισσότερο αδέξιο παρά τρομακτικό, εσκεμμένο ή αηδιαστικό.

Οπως και να έχει πάντως, η κίνηση του κροάτη υπουργού Εξωτερικών να φιλήσει εν είδη χαιρετισμού τη γερμανίδα ομόλογό του, Αναλένα Μπέρμποκ στη συνάντηση των ΥΠΕΞ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Βερολίνο την περασμένη Πέμπτη έγινε viral για τους λάθους λόγους.

Ο Γκόρνταν Γκρλιτς-Ράντμαν, άπλωσε το χέρι του για μια χειραψία με την Μπέρμποκ και στη συνέχεια έσκυψε να τη φιλήσει, ενώ εκείνη με προσπάθησε να τον αποφύγει, χαμογελώντας στη συνέχεια αμήχανα.

🇭🇷🇩🇪 Croatian FM Gordan Grlic-Radman made an awkward attempt to kiss his German counterpart Annalena Baerbock at the EU ministerial summit in Berlin

Balkans media and netizens heavily criticized the episode and even branded it ‘sexual harassment’.

Source: @geopolitics_live pic.twitter.com/J0Jg7dI9Kt

— Zlatti71 (@djuric_zlatko) November 4, 2023