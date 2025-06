Το Athens Pride έκλεισε τα 20 – πορεία και μουσική στο Σύνταγμα

Την 20η του επέτειο γιορτάζει φέτος το Athens Pride.

Το φεστιβάλ ξεκίνησε από τις 16 Μαΐου με δεκάδες εκδηλώσεις μέσα στην πόλη της Αθήνας και κορυφώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 14 Ιουνίου στο Σύνταγμα με τα περίπτερα των οργανώσεων, την κεντρική συναυλία και φυσικά την «πορεία μνήμης, διεκδίκησης και υπερηφάνειας».

Στη σκηνή του Athens Pride 2025 είχε προγραμματιστεί να εμφανιστούν μετά τις 20.30 καλλιτέχνες και ομάδες που εκφράζουν το πνεύμα της υπερηφάνειας, της διαφορετικότητας και της ελευθερίας.

Μεταξύ αυτών, οι Someone Who Isn’t Me, μια queer φεμινιστική μπάντα με electro-pop ήχο, οι ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC που συνδυάζουν παραδοσιακή γκάιντα με την ενέργεια της πανκ μουσικής, ο τραγουδοποιός Πάνος Βλάχος και η χοροθεατρική ομάδα Dagipoli Dance Co που επαναπροσδιορίζει τα όρια της σωματικής έκφρασης μέσα από τον σύγχρονο χορό.

Εμφάνιση είχε προγραμματίσει επίσης η Κατερίνα Στικούδη με ένα pop show, η Γιώτα Νέγκα με τα τραγούδια της, καθώς και η Andromeda Balls με μια drag performance.

Στη σκηνή επρόκειτο να βρεθούν ακόμη οι Angel Seemen & Regina Lohan.

Το βραδινό πρόγραμμα της κεντρικής σκηνής είχε παρουσιαστές τον Γιώργο Καπουτζίδη και την Andromeda Balls.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News