Βίντεο του Al Jazeera αποκαλύπτει τη φρίκη της Μόριας – βιάζουν παιδιά πέντε ετών!

Ενα ράπισμα για τη χώρα, την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και βεβαίως για τον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δημήτρη Βίτσα, είναι το βίντεο-ρεπορτάζ του δικτύου Al Jazeera από τη Λέσβο για την εφιαλτική κατάσταση που επικρατεί στον κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στη Μόρια.

Ασφαλώς ο όρος «φιλοξενία» χρησιμοποιείται πλέον καταχρηστικά. Οι άνθρωποι αυτοί δεν φιλοξενούνται· στοιβάζονται σε κοντέινερ περιμένοντας είτε να αρρωστήσουν, είτε να βιαστούν και ίσως να προτιμήσουν να δώσουν τέλος στη ζωή τους. Καλό λοιπόν θα ήταν κάποια στιγμή να μας πει η κυβέρνηση της Πρώτης Φοράς Αριστερά αν αυτή η φρίκη που περιγράφεται, συνάδει με τα συνθήματα περί «ηθικού πλεονεκτήματος», τις φωνές του ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν αντιπολίτευση για την Αμυγδαλέζα και τα μυθεύματα περί εξ ορισμού ευαισθησίας των Αριστερών

Το βίντεο είναι ένα σοκ, περιγράφει μια κόλαση, στην οποία -για ευνόητους λόγους- η κυβέρνηση αποφεύγει να επιτρέψει την πρόσβαση σε ελληνικά ΜΜΕ. Λίγες ημέρες μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του BBC, ένα νέο ντοκουμέντο έρχεται να εκθέσει εκ νέου τη χώρα μας σε ένα διεθνές ακροατήριο.

«Παιδιά βιάζονται. Περιορισμένοι χώροι. Ανύπαρκτες τουαλέτες. Θα μπορούσατε να επιβιώσετε ως αιτών άσυλο στη Μόρια;» αναφέρει το διάρκειας 3 λεπτών και 13 δευτερολέπτων του Αλ Jazeera.

Children getting raped. Living in cramped spaces. No toilets. Could you survive as an asylum seeker in Moria? pic.twitter.com/8PiLlVu2bo

— AJ+ (@ajplus) September 13, 2018