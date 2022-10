Το αινιγματικό tweet του Τσιτσιπά μετά τις βρισιές στον πατέρα του

Σε ένα από τα γνωστά του -και μέχρι ενός σημείου λογικά λόγω της φύσης του αθλήματος- ξεσπάσματα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς πιάστηκε την Τετάρτη από την κάμερα να απευθύνεται με βρισιές κατά του πατέρα του τον οποίο μάλιστα έδιωξε από το γήπεδο.

Ο έλληνας τενίστας βρίσκεται αυτήν την εβδομάδα στη Βιέννη και την Τετάρτη αγωνιζόταν με τον Αυστριακό Ντένις Νόβακ. Κατά την διάρκεια του πρώτου σετ και αφού δέχτηκε μπρέικ στο 7ο γκέιμ, δεν άντεξε και ξέσπασε στον πατέρα του που βρισκόταν στις κερκίδες.

«Είσαι μ@λ@κ@ς, μ@λ@κ@ς, φύγε» φώναξε ο Τσιτσιπάς προς την κερκίδα με τον φακό στην συνέχεια να αποτυπώνει την εμφανή αμηχανία τού Απόστολου Τσιτσιπά.

Μπορεί η παραπάνω «κίνηση αποσυμπίεσες» να έκανε καλό στον έλληνα τενίστα (αφού τελικά επικράτησε του Νόβακ με 2-0 σετ), όμως το Διαδίκτυο συνέχισε να ασχολείται με τα νεύρα του Τσιτσιπά επαναφέροντας και ένα παλαιότερο περιστατικό όπου ο τενίστας είχε χτυπήσει κατά λάθος τον πατέρα του με την ρακέτα κατά τη διάρκεια ενός πολύ χειρότερου ξεσπάσματος από αυτό της Βιέννης.

Ο ίδιος ο έλληνας τενίστας πάντως δεν φάνηκε να επιθυμεί να σχολιάσει με άμεσο τρόπο τα όσα έγιναν την Τετάρτη. Αντιθέτως, με μία νέα του τοποθέτηση στο Twitter αφήνει τους ακολούθους του και το κοινό του τένις να ερμηνεύσουν ελεύθερα τι ακριβώς θέλει να πει.

«Κανείς δεν μένει μαζί σου για πάντα, μάθε να επιβιώνεις μόνος», έγραψε χαρακτηριστικά ο 24χρονος.

No one stays with you permanently. Learn to survive alone.

