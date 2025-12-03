Την Πέμπτη ο Πούτιν θα βρίσκεται στην Ινδία

Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος δεν έχει ταξιδέψει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, θα βρίσκεται στο Νέο Δελχί για διήμερη επίσκεψη. Η εκεί παρουσία του θα σηματοδοτήσει την 23η Σύνοδο Κορυφής Ινδίας-Ρωσίας.

Για τον πρόεδρο της Ρωσίας η συνάντησή του με τον ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι αποτελεί περαιτέρω απόδειξη ότι η Ρωσία δεν είναι απομονωμένη στη διεθνή σκηνή, σημείωσε η Corriere della Sera που μετέδωσε την πληροφορία.

Η Ρωσία διατηρεί ακλόνητη φιλία με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, έχει αναπτύξει καλή σχέση και με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και έχει μακροχρόνια σχέση με την Ινδία, στη βάση του αμοιβαίου συμφέροντος.

«Μήπως η Ευρώπη καθίσταται όλο και πιο μόνη;» αναρωτήθηκε το ιταλικό media.

Για την Ινδία, «που είναι παγιδευμένη ανάμεσα στους αμερικανικούς δασμούς και στην κινεζική εχθρότητα», η σχέση με τη Ρωσία είναι ένα από εκείνα τα διπλωματικά «παράσημα» που από καιρού εις καιρόν πρέπει να επιδεικνύονται και να γυαλίζονται, κατέληξε το σχόλιο της Corriere.

