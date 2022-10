Την εμπόδισαν να ταξιδέψει για να παραλάβει το Πούλιτζερ

Είναι η μοναδική απούσα από την τελετή των δημοσιογραφικών βραβείων Πούλιτζερ, έγραψε η Corriere della Sera για τη φωτορεπόρτερ Σάνα Ιρσάντ Ματού, 28 ετών, από το ινδικό Κασμίρ. Για ποιον λόγο δεν ταξίδεψε στις ΗΠΑ; Επειδή δεν της το επέτρεψε το ινδικό κράτος.

Η Ματού πήγε στο αεροδρόμιο του Νέου Δελχί με βίζα στο διαβατήριο και με το εισιτήριό της ανά χείρας, όμως δεν της επετράπη να πετάξει για τις ΗΠΑ. Μάλιστα, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ινδίας δεν έχουν δώσει εξηγήσεις για τη στάση τους.

«Είναι για τη δουλειά μου; Είναι για κάτι άλλο; Επρεπε να μου το πουν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα…» –έτσι αντέδρασε η γυναίκα που μοιράζεται το βραβείο με τρεις συναδέλφους της από το παρακτορείο Reuters για τα ρεπορτάζ που έκαναν στην Ινδία σχετικά με τον κορονοϊό και τους εμβολιασμούς.

«Δεν μας έχει δοθεί επίσημη εξήγηση για την ιδιότυπη απαγόρευση εξόδου της από την Ινδία, ωστόσο πιστεύουμε ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να μπορούν να ταξιδεύουν ελεύθερα», σχολίασε το πρακτορείο. Η ίδια η Ματού γνωστοποίησε την ιστορία την περασμένη Τρίτη στο Twitter. «Η καρδιά μου είναι ραγισμένη» έγραψε και περιέγραψε το «Πούλιτζερ» ως «το όνειρο κάθε δημοσιογράφου».

I was on my way to receive the Pulitzer award ( @Pulitzerprizes) in New York but I was stopped at immigration at Delhi airport and barred from traveling internationally despite holding a valid US visa and ticket. pic.twitter.com/btGPiLlasK

— Sanna Irshad Mattoo (@mattoosanna) October 18, 2022