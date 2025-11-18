Την ανάπτυξη δύναμης στη Γάζα ενέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε τη Δευτέρα ψήφισμα που συνέταξαν οι ΗΠΑ και το οποίο στηρίζει το σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, ενώ παράλληλα εξουσιοδοτεί τη δημιουργία διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ισραήλ και Χαμάς είχαν συμφωνήσει τον προηγούμενο μήνα στην πρώτη φάση του 20 σημείων σχεδίου Τραμπ —μια κατάπαυση του πυρός στη διετή σύρραξή τους και μια συμφωνία για την απελευθέρωση ομήρων— ωστόσο το ψήφισμα του ΟΗΕ θεωρείται καθοριστικό για την πολιτική νομιμοποίηση ενός νέου μεταβατικού φορέα διακυβέρνησης, καθώς και για την ενθάρρυνση χωρών που εξετάζουν το ενδεχόμενο αποστολής στρατευμάτων στη Γάζα.

Το κείμενο του ψηφίσματος αναφέρει ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης υπό την ηγεσία του Τραμπ, που προβλέπεται ως μεταβατική αρχή και θα επιβλέπει την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάκαμψη της Γάζας. Επίσης, εξουσιοδοτεί τη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης, η οποία θα διασφαλίσει μια διαδικασία αποστρατιωτικοποίησης της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της απόσυρσης οπλισμού και της καταστροφής στρατιωτικών υποδομών.

Δεκατρία κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΟΗΕ υπερψήφισαν το κείμενο, το οποίο ο αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, Μάικ Γουόλτς, χαρακτήρισε «ιστορικό και εποικοδομητικό».

Όπως αναμενόταν, η Ρωσία και η Κίνα απείχαν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε την ψήφο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ υπέρ του σχεδίου ειρήνης του για τη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι θα οδηγήσει σε «περαιτέρω ειρήνη σε όλο τον κόσμο».

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ έγραψε ότι η ψήφος αναγνωρίζει και εγκρίνει το δικής του έμπνευσης Board of Peace, το οποίο, όπως ανέφερε, θα προεδρεύεται από τον ίδιο.

«Αυτό θα καταγραφεί ως μία από τις μεγαλύτερες εγκρίσεις στην Ιστορία των Ηνωμένων Εθνών και θα φέρει περαιτέρω ειρήνη σε όλο τον κόσμο», ανέφερε.

