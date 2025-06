Times of Israel: Το Ισραήλ εξοπλίζει τζιχαντιστές για να χτυπήσουν τη Χαμάς

Tο Ισραήλ εξοπλίζει ομάδα τζιχαντιστών στη Λωρίδα της Γάζας προκειμένου να ενισχυθεί η αντιπολίτευση στη Χαμάς, επιβεβαίωσαν πηγές του ισραηλινού στρατού μετά από σχετικές δηλώσεις του πρώην υπουργού Aμυνας, Αβιγκντορ Λίμπερμαν.

Οπως μεταδίδουν οι Times of Israel, σύμφωνα με τον Λίμπερμαν, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ενέκρινε μονομερώς τη μεταφορά όπλων στη φατρία Aμπου Σαμπάμπ, παρακάμπτοντας τόσο το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας όσο και τους θεσμικούς διαύλους απόφασης. Ο ίδιος μίλησε για συνεργασία με εγκληματίες που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος, μια κίνηση που –όπως ισχυρίστηκε– γνωστοποιήθηκε στην εσωτερική ασφάλεια (Shin Bet) αλλά όχι απαραίτητα στην ηγεσία του στρατεύματος.

Η φατρία Αμπου Σαμπάμπ, που συχνά περιγράφεται είτε ως πολιτοφυλακή είτε ως εγκληματική συμμορία, δραστηριοποιείται στην περιοχή της Ράφα και φέρεται να ελέγχει ανθρωπιστικούς διαδρόμους υπό ισραηλινή στρατιωτική κάλυψη. Σε βίντεο που δημοσίευσε η ίδια, τα μέλη της εμφανίζονται με στολές παραλλαγής και εμβλήματα με την επιγραφή «Μηχανισμός Αντιτρομοκρατίας», ενισχύοντας τις υποψίες περί άτυπης ισραηλινής υποστήριξης, σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα των Times of Israel.

Οι ισραηλινές Aρχές δεν διέψευσαν την πληροφορία, υποστηρίζει το ρεπορτάζ, με το Γραφείο του Πρωθυπουργού να δηλώνει ότι «η κυβέρνηση εργάζεται για την εξουδετέρωση της Χαμάς με διάφορα μέσα». Ο ίδιος ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε τη στρατηγική λέγοντας: «Σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες ασφαλείας κάναμε χρήση φατριών που αντιτίθενται στη Χαμάς. Πού είναι το κακό; Σώζει ζωές ισραηλινών στρατιωτών».

Η παραδοχή προκάλεσε αντιδράσεις. Ο ηγέτης του αριστερού κόμματος The Democrats, Γιαΐρ Γκολάν, κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι «παίζει με τη φωτιά» και εκχωρεί την εθνική ασφάλεια για πολιτικό όφελος. «Ο άνθρωπος που έστειλε βαλίτσες με μετρητά στη Χαμάς, τώρα εξοπλίζει συμμορίες με δεσμούς με το ISIS. Αυτό δεν είναι λάθος. Είναι στρατηγική. Είναι επικίνδυνος», έγραψε στην πλατφόρμα Χ.

Σύμφωνα με πηγές των Ενόπλων Δυνάμεων που μίλησαν υπό την προϋπόθεση ανωνυμίας, η φατρία Αμπου Σαμπάμπ εφοδιάστηκε με καλάσνικοφ, ορισμένα από τα οποία είχαν κατασχεθεί από τη Χαμάς στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης στρατιωτικής επιχείρησης. Η απόφαση ελήφθη εκτός θεσμικής διαδικασίας, με μοναδική έγκριση από τον Νετανιάχου και τις υπηρεσίες ασφαλείας.

